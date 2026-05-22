Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Německo - Maďarsko. Favorit usiluje o první výhru na turnaji i o naději

V pátečních bitvách ve skupině A na hokejovém šampionátu jsou podle papírových předpokladů jasně rozdané role favoritů a outsiderů. Ač Němci stále čekají na první výhru v turnaji, proti Maďarsku (16.20) se očekává, že právě nyní přijde jejich chvíle. V následném klání se pak od 20.20 rozjeté Finsko střetává s trpaslíkem z Velké Británie. Obě utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Němečtí hokejisté inkasují gól v zápase s domácími Švýcary. | foto: Reuters

Na kontě mají jediný bod za porážku v samostatných nájezdech s Američany. Právě ten ale může sehrát zásadní roli ve prospěch Německa.

To může nízký zisk připisovat i těžkému losu, pátkem mu už startuje program, v němž by mělo sbírat vítězství a ujmout se role silnějšího. Čekají ho s Velkou Británií, Rakouskem. Ale nejdřív s Maďarskem.

ONLINE: Německo – Maďarsko

Utkání základní skupiny A na hokejovém MS sledujeme podrobně od 16.20.

To už jedno vítězství zapsalo, v očekávané klíčové bitvě o záchranu přejelo Brity poměrem 5:0. Na úvod turnaje dále vzdorovalo Finům (1:4) a Rakousku podlehlo 2:4. Jako jediný tým na šampionátu má za sebou tři utkání a teď odstartuje těžkou sérii čtyř duelů v pěti dnech.

Jak ji načne? Pokud úspěšně, slavit budou zejména Rakušané s Lotyši. Právě oni totiž svádí s Německem očekávanou bitvu o čtvrté postupové místo do čtvrtfinále. Poslední zmiňovaná země by bodovou ztrátou už nejspíš přišla i o naděje.

Sestavy:
P. Grubauer - M. Seider, F. Wagner - K. Wissmann, E. Mik - L. Hüttl, L. Gawanke - P. Sinn - F. Tiffels , J. Samanski, L. Reichel - P. Tuomie, D. Kahun, S. Loibl - A. Ehl, M. Michaelis, S. Dove-McFalls - M. Kastner, M. Wiederer, N. Krämmer - A. Eder
B. Bálizs - M. Horváth, B. Stipsicz - T. Ortenszky, Z. Hadobás - Z. Garát, R. Kiss - G. Tornyai - I. Terbócs, B. Sebök, B. Horváth - T. Sárpátki, D. Szongoth, C. Erdély - I. Sofron, J. Hári, K. Papp - P. Vincze, K. Nagy, M. Nemes - C. Ravasz

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Velké Británii už nezbývá nic jiného než se pokusit nějak zaskočit daleko silnějšího protivníka. Zrovna v pátek má ale nejméně nadějné vyhlídky. Proti nabitým Finů, kteří jsou suverénní a nenechávají nikoho na pochybách, že se mohou ucházet klidně i o titul.

Však na turnaji zatím ve čtyřech zápasech nasázeli dvacet gólů, a to hráli s Američany (6:2), Němci (3:1) či Lotyši (7:1), nejslabším Maďarům dali „jen“ 4:1. Jak to bude nyní?

ONLINE: Finsko vs. Velká Británie

Utkání základní skupiny A na hokejovém MS sledujeme podrobně od 20.20.

Oba týmy jdou do akce znovu po dni, přičemž Seveřané měli o čtyři hodiny delší odpočinek, zatímco Britové ještě večer nastupovali proti domácím Švýcarům a uhráli s nimi slušnou porážku 1:4.

O to víc se asi soustředí na závěrečné duely s Němci a Lotyši, které se jim může spíš povést překvapit. Na záchranu ale budou nejspíš potřebovat čtyři body. A to se už teď zdá nereálné.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

