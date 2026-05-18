Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Finsko - USA 2:1. Ostrý start, Seveřanům vrací náskok přesný Puistola

Sledujeme online   16:32
Pondělí v Curychu nabízí jeden z nejatraktivnějších programů v rámci skupinových zápasů na hokejovém mistrovství světa. Od 16.20 ho otevírá souboj obhájců titulu ze Spojených států proti silnému Finsku. Večer se pak do akce vydávají domácí Švýcaři, kteří nastupují proti pod tlakem hrajícímu Německu (20.20). Obě utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Finskou přesilou tísněný Conor Garland se prosadil a dává svůj druhý gól. | foto: Reuters

Na jedné straně stojí úřadující mistři světa i olympijští šampioni, kteří ale tentokrát nepřivezli až tak oslnivé mužstvo. Vsadili jako tradičně na mládí či méně viditelná jména z NHL. A na hlavní hvězdu Matthewa Tkachuka vzhledem k narození potomka stále čekají.

I tak od nich lze čekat rychlost a konkurenceschopnost. Což platí i o jejich protivníkovi. Suomi přivezli jeden z nejsilnějších výběrů nového tisíciletí, s nejvyšším zastoupením hráčů z NHL od roku 2008, pod vedením kapitána Alexandera Barkova, jednoho z největších jmen tohoto šampionátu.

ONLINE: Finsko vs. USA

Utkání základní skupiny B na hokejovém MS sledujeme podrobně od 16.20.

V lepší pozici do utkání naskakují Seveřané, kteří na úvod turnaje zdolali Německo (3:1) a následně v sobotu zlomili odpor Maďarů (4:1). Zůstávají tedy stoprocentní a teď je po dni odpočinku čeká první z hlavních skupinových výzev.

Američané už ale klopýtli, domácí Švýcaři na ně v pátek večer v zahajovacím zápase vletěli a přemohli je 3:1. V neděli reprezentanti USA nastoupili hodně volně proti Velké Británii a nechybělo moc, aby litovali, outsider proti nim ve druhé třetině ale „pouze“ srovnal. V třetí části už si favorit zápas podmanil a bral výhru 5:1.

Loni Finsko porazil ve čtvrtfinále, při cestě za prvním zlatem po 65 letech. Teď soupeř touží po odplatě, aby si do vyřazovacích bojů zajistil co nejpříhodnější výchozí pozici. Však ho i domácí Švýcarsko teprve čeká.

18. 5. 2026 16:20
Finsko : USA 2 : 1
(2 : 1)
6:06 L. Hämeenaho, 8:45 P. Puistola (L. Hämeenaho, O. Määttä)
7:44 M. Coronato (O. Moore)
J. Annunen - U. Vaakanainen, V. Heinola - H. Jokiharju, M. Lehtonen - N. Matinpalo, O. Määttä - V. Saarijärvi - J. Puljujärvi, A. Barkov, S. Manninen - L. Hämeenaho, A. Lundell, P. Puistola - E. Erholtz , A. Räty, J. Kuokkanen - W. Merelä, H. Björninen, S. Mäenalanen
J. Woll - J. Faulk, M. Lohrei - W. Borgen, R. Lindgren - C. Clifton, W. Kaiser - R. Ufko - R. Leonard, T. Novak, A. Steeves - M. Coronato, O. Moore, I. Howard - M. Sasson, P. Cotter, M. Olivier - M. Plante, D. Nelson, J. Hagens - S. Lafferty

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Hostitelská země se s Finy utká až na závěr skupiny, předtím se musí popasovat ještě se čtyřmi protivníky. A první na řadě je Německo.

To se do zápasu vrhá znovu po 24 hodinách. Ve špatném rozpoložení po porážce 0:2 v dost zásadním duelu s Lotyši, kteří by dle předpokladů měli představovat hlavní konkurenci v boji o čtvrté postupové místo do čtvrtfinále. Teď tak výběr kouče Harolda Kreise, který zůstává v počtu bodů na nule, musí obírat favority a spoléhat na zaváhání baltské země.

ONLINE: Německo vs. Švýcarsko

Utkání základní skupiny B na hokejovém MS sledujeme podrobně od 20.20.

Po úvodní porážce od Finska (1:3) se teď jako ideální příležitost ke stěžejnímu zisku nabízí právě duel se Švýcary, do nějž tak Němci vstupují pod tlakem. Navíc proti celku, který poženou naplněné tribuny ve Swiss Life Areně.

Dlouhodobě sehraný tým s šesti hráči z NHL, včetně kapitána Romana Josiho, si už poradil s Američany (3:1) i se vzdorujícími Lotyši, které ale drtivě přestřílel a hlavně kvůli brankáři Gudlevskisovi vyhrál „jen“ 4:2. Navíc má oproti Německu po dni volna. Využije této výhody?

18. 5. 2026 20:20
Německo : Švýcarsko
MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Česko - Dánsko 4:1. Klidný vstup do MS, trefili se Červenka, Blümel nebo Kubalík

Skvělý odhad a český útočník Roman Červenka hravě v utkání proti Dánsku na...

Čeští hokejisté v pátek porazili Dánsko 4:1 a do mistrovství světa vstoupili jednoznačně. K vítězství pomohl ve svém prvním utkání na velkém turnaji brankář Josef Kořenář. Vítězný gól nakonec patří...

ONLINE: Finsko - USA 2:1. Ostrý start, Seveřanům vrací náskok přesný Puistola

18. května 2026  16:32

Sledujeme online
Finskou přesilou tísněný Conor Garland se prosadil a dává svůj druhý gól.

Pondělí v Curychu nabízí jeden z nejatraktivnějších programů v rámci skupinových zápasů na hokejovém mistrovství světa. Od 16.20 ho otevírá souboj obhájců titulu ze Spojených států proti silnému...

18. května 2026  16:32

Tolik? Šílený! Naplňte si peněženky, na MS se pivo i klobása pořádně prodraží

Čeští fanoušci vyrazili do Fribourgu také ve speciálních outfitech.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Chvíli prší, pak zas svítí slunce. Do toho kolem BCF Areny ve Fribourgu zavane pronikavý zápach hnoje. Asi si dokážete představit lepší podmínky pro naplnění zážitku z návštěvy hokejového mistrovství...

18. května 2026  16:26

ONLINE: Kanada - Dánsko 0:0. Hvězdný výběr v akci, zneklidní ho opět Seveřané?

18. května 2026  16:20

Sledujeme online
John Tavares slaví první branku na šampionátu s Robertem Thomasem a Darnellem...

Měli by být odskočení. A zatím to hokejisté Kanady na světovém šampionátu dokazují. Hlavního konkurenta ze Švédska zdolali hned na úvod, pak s přehledem přehráli Itálii. Nyní mentální nastavení...

18. května 2026  16:20

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi se chystají na Švédy. Kdo může sokům dorazit z NHL?

18. května 2026  16:08

Sledujeme online
Hokejový útočník Jan Mandát pálí během tréninku české reprezentace před...

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

18. května 2026  16:08

Útočník č. 1 na oslabení. Lotyš Dzierkals stráví ve Spartě i příští sezonu

Lotyšský útočník Martins Dzierkals (vpravo) se raduje z gólu.

Lotyšský reprezentační útočník Martinš Dzierkals bude i v příští sezoně hájit barvy hokejové Sparty. Devětadvacetiletý bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2023, který startuje i na...

18. května 2026  13:59

Češi promíchali přesilovky, v jaké sestavě nastoupí? Na tréninku chyběl Kempný

Český trénink přímo na hlavním stadionu ve Fribourgu před večerním zápasem se...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Po nedělním tréninku zaznělo: „Přijdou změny.“ Ovšem jak ukázalo pondělní dopolední rozbruslení ve Fribourgu, moc jich pravděpodobně nenastane. Tedy alespoň při hře pět na pět. Na ledě chyběl Michal...

18. května 2026  11:20,  aktualizováno  12:22

Miláčci publika s umem na rozdávání. Co ukáží blyštiví švédští talenti proti Čechům?

Premium
ŠVÉDŠTÍ TALENTI V AKCI. Ivar Stenberg (41) a Viggo Björck (61) kombinují během...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Také v Česku se řešilo, že by letošní šampionát mohl posloužit jako jakýsi zkouškový turnaj pro mladší hráče. Však i sám trenér Radim Rulík hlásil, že minimálně v přípravě dá prostor neokoukaným...

18. května 2026

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Úvodní bitvy hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku jsou za námi. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

18. května 2026  11:46

Táta mě nejdřív nechtěl. Jenáček o Chomutově i návratu do Vsetína

Po ročním intermezzu v Chomutově se hokejový obránce Šimon Jenáček vrátil do...

Kdyby to záleželo čistě na jeho tátovi, kdoví, jestli by se po roční anabázi v Chomutově vrátil domů na Lapač. Navzdory původně odmítavému stanovisku budou trenér hokejistů Robe Vsetín Luboš Jenáček...

18. května 2026  10:25

Česko - Švédsko. První velký test, napraví hokejisté po fiasku dojem proti favoritovi?

Asistent trenéra Jiří Kalous hovoří k hráčům na tréninku.

Čeští hokejisté se na světovém šampionátu chystají na první střet s favoritem. V pondělí večer nastupují proti rozjetému Švédsku. Nikoli v ideálním rozpoložení, ale s cílem napravit šokující sobotní...

18. května 2026

Sami si zavařili, porážka přišla ve špatný čas. Důležité bude, jak hokejisté zareagují

Slovinský brankář Lukáš Horák zasahuje před Matyášem Melovským.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Schválně si zkuste tipnout. Co mají společného Itálie a Velká Británie? Správná odpověď zní: obě země zůstávají jedinými účastníky letošního šampionátu, se kterými čeští hokejisté v historii ani...

18. května 2026  7:58

Netradiční bitvu si podmanili Američané, uspělo také Rakousko a Lotyšsko

Lotyšský útočník Martins Dzierkals (vpravo) se raduje z gólu.

Hokejový šampionát se rozjel, také v Curychu byla v neděli na programu tři utkání. Rozpis skupiny A načala netradiční bitva Velké Británie se Spojenými státy, kterou zvládl favorit (1:5). V duelu...

17. května 2026  16:14,  aktualizováno 

