ONLINE: Finsko - USA 2:1. Ostrý start, Seveřanům vrací náskok přesný Puistola

Na jedné straně stojí úřadující mistři světa i olympijští šampioni, kteří ale tentokrát nepřivezli až tak oslnivé mužstvo. Vsadili jako tradičně na mládí či méně viditelná jména z NHL. A na hlavní hvězdu Matthewa Tkachuka vzhledem k narození potomka stále čekají.
I tak od nich lze čekat rychlost a konkurenceschopnost. Což platí i o jejich protivníkovi. Suomi přivezli jeden z nejsilnějších výběrů nového tisíciletí, s nejvyšším zastoupením hráčů z NHL od roku 2008, pod vedením kapitána Alexandera Barkova, jednoho z největších jmen tohoto šampionátu.
ONLINE: Finsko vs. USA
V lepší pozici do utkání naskakují Seveřané, kteří na úvod turnaje zdolali Německo (3:1) a následně v sobotu zlomili odpor Maďarů (4:1). Zůstávají tedy stoprocentní a teď je po dni odpočinku čeká první z hlavních skupinových výzev.
Američané už ale klopýtli, domácí Švýcaři na ně v pátek večer v zahajovacím zápase vletěli a přemohli je 3:1. V neděli reprezentanti USA nastoupili hodně volně proti Velké Británii a nechybělo moc, aby litovali, outsider proti nim ve druhé třetině ale „pouze“ srovnal. V třetí části už si favorit zápas podmanil a bral výhru 5:1.
Loni Finsko porazil ve čtvrtfinále, při cestě za prvním zlatem po 65 letech. Teď soupeř touží po odplatě, aby si do vyřazovacích bojů zajistil co nejpříhodnější výchozí pozici. Však ho i domácí Švýcarsko teprve čeká.
6:06 L. Hämeenaho, 8:45 P. Puistola (L. Hämeenaho, O. Määttä)
7:44 M. Coronato (O. Moore)
J. Annunen - U. Vaakanainen, V. Heinola - H. Jokiharju, M. Lehtonen - N. Matinpalo, O. Määttä - V. Saarijärvi - J. Puljujärvi, A. Barkov, S. Manninen - L. Hämeenaho, A. Lundell, P. Puistola - E. Erholtz , A. Räty, J. Kuokkanen - W. Merelä, H. Björninen, S. Mäenalanen
J. Woll - J. Faulk, M. Lohrei - W. Borgen, R. Lindgren - C. Clifton, W. Kaiser - R. Ufko - R. Leonard, T. Novak, A. Steeves - M. Coronato, O. Moore, I. Howard - M. Sasson, P. Cotter, M. Olivier - M. Plante, D. Nelson, J. Hagens - S. Lafferty
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0
Hostitelská země se s Finy utká až na závěr skupiny, předtím se musí popasovat ještě se čtyřmi protivníky. A první na řadě je Německo.
To se do zápasu vrhá znovu po 24 hodinách. Ve špatném rozpoložení po porážce 0:2 v dost zásadním duelu s Lotyši, kteří by dle předpokladů měli představovat hlavní konkurenci v boji o čtvrté postupové místo do čtvrtfinále. Teď tak výběr kouče Harolda Kreise, který zůstává v počtu bodů na nule, musí obírat favority a spoléhat na zaváhání baltské země.
ONLINE: Německo vs. Švýcarsko
Po úvodní porážce od Finska (1:3) se teď jako ideální příležitost ke stěžejnímu zisku nabízí právě duel se Švýcary, do nějž tak Němci vstupují pod tlakem. Navíc proti celku, který poženou naplněné tribuny ve Swiss Life Areně.
Dlouhodobě sehraný tým s šesti hráči z NHL, včetně kapitána Romana Josiho, si už poradil s Američany (3:1) i se vzdorujícími Lotyši, které ale drtivě přestřílel a hlavně kvůli brankáři Gudlevskisovi vyhrál „jen“ 4:2. Navíc má oproti Německu po dni volna. Využije této výhody?