Mistrovství světa v hokeji 2026

Hrát za Kanadu mě neomrzí. Crosby chce zlato, šéfuje o polovinu mladší spoluhráč

Jakub Hromada
  14:48
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Možná vás napadne: Má ten blázen vůbec jinou zálibu? Má, věřte. Po sezoně rád hraje golf nebo se vrací domů do Cole Harbour, kde s kamarády vyráží na loďky či si užívá čas blízko vody. To všechno se ale rozhodl tentokrát odsunout. Hokejový milovník Sidney Crosby totiž zase vyráží na mistrovství světa.
Kanaďan Sidney Crosby na tréninku před začátkem mistrovství světa.

Kanaďan Sidney Crosby na tréninku před začátkem mistrovství světa. | foto: ČTK

72 fotografií

Ledového sportu zkrátka nemá dost.

Přitom si ho v poslední době užil až až. I když...Sloveso užil možná není zrovna to nejtrefnější.

S Pittsburghem se sice dostal do play off, poprvé po čtyřech letech, v něm ale nestačil hned v prvním kole na rivala z Philadelphie.

A na olympiádě, kde Kanaďané berou jenom zlato, se musel spokojit se stříbrem.

Ačkoliv si tedy zahrál hokeje v probíhající sezoně víc než dost, výraznější úspěch mu letos chybí.

„Chtěl jsem si sezonu prodloužit, přidat se k tomuto týmu. Doufám, že tentokrát dosáhneme lepšího výsledku,“ připomněl Crosby loňský čtvrtfinálový kolaps proti Dánsku a prohru v olympijském finále s USA.

V minulosti už vyhrál všechno, co se dalo. Třikrát Stanley Cup, dvakrát olympiádu, jednou i mistrovství světa. Právě díky těmto úspěchům se řadí do Triple Gold Clubu.

Chce však víc.

„Přemýšlel jsem nad účastí o něco déle než obvykle, měl jsem totiž nějaká zranění. Ale hrát za Kanadu mě nikdy neomrzí, jsem nadšený,“ zahlásil.

Hustý, to je Crosby! Melovský potkal svůj vzor: Dělal jsem, že se mi tohle děje běžně

Cítí, že může v turnaji dojít daleko. Kanada platí za největšího favorita, navzdory olympijskému roku přivezla do Švýcarska mimořádně nabitý tým.

Scheifele, O’Reilly, Tavares, Vilardi, Thomas, Cozens, Bouchard...

A v neposlední řadě také Macklin Celebrini. Ten si s Crosbym zahrál v jedné formaci už na loňském světovém šampionátu, potkali se v kabině i na olympiádě v Miláně.

Dvojice působí jako učitel a žák, mentor a svěřenec. Asi není potřeba jmenovat, komu patří jaká role.

Ale letos na mistrovství se jejich pozice oficiálně trochu pozmění.

Ještě než kanadský svaz mohl počítat s Crosbyho příjezdem do dějiště šampionátu, jmenoval devatenáctiletého Celebriniho kapitánem.

Jenže legendární útočník nakonec dorazil, tak co teď?

Posily z NHL na MS: za Kanadu i Crosby, Američané berou mladíky a Tkachuka

„Byl jsem kapitánem ve dvou přípravných zápasech. Ale všichni vědí, kdo je náš kapitán Kanada. Ještě to probereme,“ říkal ve čtvrtek Celebrini.

„Vyřešíme to velmi rychle. Macklin měl skvělou sezonu a je zcela jasné, proč ho zvolili za kapitána. Ale nezáleží, kdo jím bude, máme spoustu lídrů,“ vykládal zase Crosby, jenž v létě oslaví 39. narozeniny.

Sám říkal, že diskuzí nestráví hodně času. Měl pravdu. Brzy na to už reprezentace oznámila: „Kapitánem zůstává Celebrini, Crosby bude asistentem.“

Asi se nedá očekávat, že mladší z dvojice bude veterána najednou peskovat. Respekt dál převládá, písmenka na dresu do hierarchie výrazněji nepromluví.

Kanadský útočník Sidney Crosby (vlevo) slaví svůj gól proti Slovensku se spoluhráčem Macklinem Celebrinim.

Především vytvoří úderné duo, které nadělá soupeřům spoustu problémů.

„Zkusíme sladit naši souhru, co nejrychleji to půjde. Ale je to skvělé. Máme hodně dovedností, mohlo by to klapat,“ pochvaluje si zatím Crosby spolupráci v prvním útoku.

Silné duo doplňuje neméně kvalitní Mark Scheifele z Winnipegu, pátý nejproduktivnější hráč základní části NHL.

Kanada se spokojí jen se zlatem. A od dua Crosby - Celebrini si slibuje vůbec nejvíc.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
