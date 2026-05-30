Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Švýcarsko - Norsko. Úvodní boj o finále, domácí hrají proti senzaci turnaje

Autor: ,
Sledujeme online   14:50
Závěrečný víkend na hokejovém šampionátu v Curychu startuje. A to zostra, jelikož ho jako první načínají domácí Švýcaři. Ti v cestě za prvním zlatem čelí v úvodním semifinále hlavní senzaci turnaje z Norska. Kdo se bude jako první radovat z postupu do boje o titul? Utkání můžete od 15.20 sledovat v podrobné online reportáži.

Švýcarský útočník Nino Niederreiter obchází norského obránce Maxe Krogdahla během zápasu na hokejovém MS. | foto: AP

Švýcaři se na posledních dvou mistrovstvích museli spokojit s druhým místem, když prohráli nejprve v roce 2024 s Českem (0:2) a o rok později s USA (0:1). Dosud posbírali celkem pět stříbrných a osm bronzových medailí. Teď by před domácími fanoušky chtěli už konečně získat zlato.

A na turnaji v Curychu k němu mají velmi slibně nakročeno. Skupinu A ovládli s 21 body a do play off postoupili z prvního místa. Přemožitele na turnaji nepoznali ani ve čtvrtfinále, utkání proti Švédsku po první inkasované brance otočili a nakonec zvítězili 3:1.

V semifinále hrají s Norskem, které je ze čtyř aspirantů na medaili papírově nejslabším soupeřem.

„Snažíme se brát to krok po kroku. Čtvrtfinále bylo důležitým zápasem a my jsme tvrdě bojovali. Stejně se chceme prezentovat i nadále,“ řekl hvězdný švýcarský útočník Nico Hischier.

Švýcarsko - Švédsko 3:1. Suverénní jízda domácích pokračuje, postup řídil Josi

„Podali jsme slušný výkon, ale rádi bychom ještě ze své hry odstranili pár chyb,“ doplnil ho další forvard Damien Riat.

Norsko svými výkony platí za největší překvapení turnaje. Po celou dobu šampionátu se prezentuje dravým a rychlým hokejem, jehož sílu pocítilo ve skupině B i Česko (1:4).

Do čtvrtfinále tak tým postoupil z druhého místa, což mu zajistilo duel s Lotyšskem. S pobaltským celkem si hokejisté poradili 2:0, čímž vyrovnali svoje historické maximum v podobě čtvrtého místa z roku 1951 na šampionátu v Paříži.

Tehdy to ovšem Seveřané měli podstatně jednodušší. V turnaji se utkalo pouze sedm týmů a na čtvrté místo stačily pouze dvě výhry ze šesti utkání.

Zapomeňte na fotbal, hlásí norský hrdina Steen. Média píší o historickém úspěchu

Teď se pokusí domácího favorita na zlato zaskočit ve svém historicky prvním semifinále.

„Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou každým rokem menší a menší. Je fajn vidět, že i ty hokejově menší jsou konkurenceschopné,“ uvedl norský gólman Henrik Haukeland, který ve Švýcarsku už třikrát udržel čisté konto. „Prožíváme fantastickou cestu turnajem, na kluky jsem hrozně hrdý, ale ještě nekončíme.“

Oba týmy se na ledě naposledy potkaly na MS v roce 2025, kde zvítězilo Švýcarsko 3:0. Tým helvétského kříže jednoznačně ovládl i čtyři předcházející vzájemná utkání.

Sestavy:
L. Genoni - R. Josi, D. Egli - C. Marti, D. Kukan - T. Berni, J. Moser - S. Jung - A. Biasca, N. Hischier, P. Suter - N. Niederreiter, N. Baechler, C. Bertschy - S. Andrighetto, D. Malgin, C. Thürkauf - S. Knak, K. Jäger, D. Riat - T. Rochette
H. Haukeland - C. Kasastul, M. Krogdahl - S. Solberg, J. Johannesen - K. Östby, S. Hurröd - A. Saxrud-Danielsen - A. Martinsen, T. Koblar, M. Brandsegg-Nygard - P. Elvsveen, E. Salsten , M. Rönnild - P. Vesterheim, E. Bakke Olsen, E. Pettersen - N. Steen, H. Salsten , J. Berglund - M. Öby-Olsen

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Semifinále

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Natěšená Carolina, hráči zůstali pověrčiví. Hala burácela: My chceme pohár!

Útočník Caroliny Jackson Blake střílí v zápase proti Montrealu.

Do finále se dostali poprvé po dvaceti letech. Carolina v pátém zápase série roznesla Montreal 6:1 a získala trofej pro vítěze Východní konference. Suverén, který v letošním play off dosud ztratil...

30. května 2026  13:22

Na další šanci čekal deset let. Mám štěstí, že jsem znovu ve finále, ví Hertl

Tomáš Hertl slaví branku v pátém zápase druhého kola play off NHL.

Hokejista Tomáš Hertl nečekal, že potrvá deset let, než si opět zahraje finále play off NHL. Řekl to webu zámořské soutěže. Český útočník se probojoval do závěrečné série o Stanleyův pohár v roce...

30. května 2026  10:22

Carolina nedala Montrealu šanci, ve finále Stanley Cupu vyzve Vegas. Dobeš končí

Brankář Montrealu Jakub Dobeš inkasuje v pátém utkání série z hole Erica...

Hokejisté Caroliny v pátek roznesli Montreal jasně 6:1 a prodloužili tak svou hladkou jízdu dosavadním průběhem play off postupem 4:1 na zápasy. O Stanley Cup si zahrají proti týmu Vegas. Český...

30. května 2026,  aktualizováno  9:29

KVÍZ: Hokejový test nejen pro nadšence. Co víte o šampionátech?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. David...

Hokejové mistrovství světa se chýlí ke konci. Než se však rozehrají zápasy, které rozhodnou o rozdělení medailí, prověřte své znalosti v kvízu nejen pro opravdové nadšence. Jak dobře si pamatujete...

vydáno 30. května 2026

Investice, cizinci v lize i mentální nastavení. Proč se Švýcaři už Čechů nebojí

Premium
Švýcarský útočník Kevin Fiala brzdí před českým brankářem Lukášem Dostálem na...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Napřáhl na levém kruhu a propálil Rona Tugnutta v brance Columbusu, jenž si možná povyjel až trochu moc. Psal se říjen roku 2000 a Reto von Arx právě zaznamenal v dresu Chicaga první švýcarský gól v...

30. května 2026

Rozhodčí trestali mírně, i tak přišla stopka. Švýcar Meier zmešká semifinále MS

Švýcar Timo Meier vede kotouč v zápase s Finskem.

Švýcarským hokejistům bude v sobotním semifinále mistrovství světa proti Norsku chybět útočník Timo Meier. Hvězda New Jersey dostala za faul kolenem na Švéda Oskara Sundqvista ve čtvrtečním...

29. května 2026  20:35

KOMENTÁŘ: Nevalné zprávy od ledu. Český hokej potřebuje větší odvahu i zanícenost

Premium
Zklamaný Dominik Kubalík po prohraném zápase s Kanadou.

Což o to, objevilo se pár nadějných záblesků. Vřelé díky patří především reprezentační osmnáctce a dvacítce za medaile a báječné zážitky z letošních šampionátů. Jinak ovšem český hokej v sezoně šířil...

29. května 2026

Helsinky a Riga uspěly s kandidaturou. Budou hostit hokejové MS 2030

Ježek Spiky, maskot hokejového MS 2021 v Rize.

Hokejové mistrovství světa v roce 2030 se bude hrát v Helsinkách a Rize. Rozhodl o tom kongres Mezinárodní hokejové federace v Curychu.

29. května 2026  17:14

Klidný přílet. Hokejisté účast ve čtvrtfinále berou za splněný cíl, Rulík míří na operaci

Český kouč Radim Rulík ze střídačky napjatě sleduje nevydařené čtvrtfinále s...

Pár náruživých sběratelů a překvapivě i skupinka školáků. Čeští hokejisté bez výraznější pozornosti přistáli po nevydařeném mistrovství světa zpět v Praze. „Chtěli jsme hrát o medaile, ale kvalita...

29. května 2026  17:01

Úleva pro Slovan, Čaloun přihlásil 2. ligu. Sponzory shání netradičně i brankář

Jan Čaloun, trenér hokejového Slovanu Ústí

Jen krajská liga pro Slovan? Ne! Epizodně extraligový a dlouhodobě prvoligový klub zůstane druholigový. Vedení ústeckého hokeje v čele s legendou Janem Čalounem přijalo nabídku svazu na uvolněné...

29. května 2026  16:55

Rusové uspěli s odvoláním. IIHF bude jejich start na světových akcích řešit jednotlivě

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) oznámila novinky ohledně účasti Ruska a Běloruska na reprezentačních turnajích. Zatímco Bělorusko se po zákazu za podíl na invazi na Ukrajině vrátí do...

29. května 2026  15:39

