ONLINE: Švýcarsko - Norsko. Úvodní boj o finále, domácí hrají proti senzaci turnaje

Švýcaři se na posledních dvou mistrovstvích museli spokojit s druhým místem, když prohráli nejprve v roce 2024 s Českem (0:2) a o rok později s USA (0:1). Dosud posbírali celkem pět stříbrných a osm bronzových medailí. Teď by před domácími fanoušky chtěli už konečně získat zlato.
ONLINE: Švýcarsko vs. Norsko
Utkání MS v hokeji podrobně sledujeme od 15.20
A na turnaji v Curychu k němu mají velmi slibně nakročeno. Skupinu A ovládli s 21 body a do play off postoupili z prvního místa. Přemožitele na turnaji nepoznali ani ve čtvrtfinále, utkání proti Švédsku po první inkasované brance otočili a nakonec zvítězili 3:1.
V semifinále hrají s Norskem, které je ze čtyř aspirantů na medaili papírově nejslabším soupeřem.
„Snažíme se brát to krok po kroku. Čtvrtfinále bylo důležitým zápasem a my jsme tvrdě bojovali. Stejně se chceme prezentovat i nadále,“ řekl hvězdný švýcarský útočník Nico Hischier.
„Podali jsme slušný výkon, ale rádi bychom ještě ze své hry odstranili pár chyb,“ doplnil ho další forvard Damien Riat.
Norsko svými výkony platí za největší překvapení turnaje. Po celou dobu šampionátu se prezentuje dravým a rychlým hokejem, jehož sílu pocítilo ve skupině B i Česko (1:4).
Do čtvrtfinále tak tým postoupil z druhého místa, což mu zajistilo duel s Lotyšskem. S pobaltským celkem si hokejisté poradili 2:0, čímž vyrovnali svoje historické maximum v podobě čtvrtého místa z roku 1951 na šampionátu v Paříži.
Tehdy to ovšem Seveřané měli podstatně jednodušší. V turnaji se utkalo pouze sedm týmů a na čtvrté místo stačily pouze dvě výhry ze šesti utkání.
Teď se pokusí domácího favorita na zlato zaskočit ve svém historicky prvním semifinále.
„Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou každým rokem menší a menší. Je fajn vidět, že i ty hokejově menší jsou konkurenceschopné,“ uvedl norský gólman Henrik Haukeland, který ve Švýcarsku už třikrát udržel čisté konto. „Prožíváme fantastickou cestu turnajem, na kluky jsem hrozně hrdý, ale ještě nekončíme.“
Oba týmy se na ledě naposledy potkaly na MS v roce 2025, kde zvítězilo Švýcarsko 3:0. Tým helvétského kříže jednoznačně ovládl i čtyři předcházející vzájemná utkání.
L. Genoni - R. Josi, D. Egli - C. Marti, D. Kukan - T. Berni, J. Moser - S. Jung - A. Biasca, N. Hischier, P. Suter - N. Niederreiter, N. Baechler, C. Bertschy - S. Andrighetto, D. Malgin, C. Thürkauf - S. Knak, K. Jäger, D. Riat - T. Rochette
H. Haukeland - C. Kasastul, M. Krogdahl - S. Solberg, J. Johannesen - K. Östby, S. Hurröd - A. Saxrud-Danielsen - A. Martinsen, T. Koblar, M. Brandsegg-Nygard - P. Elvsveen, E. Salsten , M. Rönnild - P. Vesterheim, E. Bakke Olsen, E. Pettersen - N. Steen, H. Salsten , J. Berglund - M. Öby-Olsen
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0