Emoce na střídačkách, Švýcary vytočily zákroky v závěru: Nedostatek úrovně

Ani tak se negativním emocím neubránil. Švýcarského kouče totiž rozlítilo počínání Norů, kteří se i za jasného stavu snažili hrát s vysokým nasazením.
Emoce v poslední minutě přešly i v trest na obou stranách, když se 46 vteřin před závěrečnou sirénou provinili nesportovním chováním Pius Suter a Michael Brandsegg-Nygard. Ještě tři sekundy před koncem pak došlo k zákroku na Nina Niederreitera.
„Prohráváte 0:6 a víte, že váš soupeř hraje další den finále, zápas navíc máte i vy. To je nedostatek úrovně,“ čílil se Cadieux.
Podívejte se na emoce švýcarského a norského trenéra:
„Samozřejmě chtěli zůstat zdraví, proto byli trochu frustrovaní, že jsme stále chtěli hrát fyzicky,“ přiblížil obránce poražených Johannes Johannesen.
A zatímco švýcarský kouč si po takovém přístupu klepal na hlavu, divoce máchal rukama a museli ho uklidňovat kolegové, Thoresen gestem naznačoval, aby jeho protějšek zmlknul.
„Ukazoval na výsledkovou tabuli, což mě rozzlobilo. I já jsem projevil své emoce, což naopak vytočilo jeho. Chápu ho, ale i když prohrajeme 0:6, hrajeme 60 minut a na to musíte být připraveni,“ přidal norský kouč.
|
Švýcarsko - Norsko 6:0. Domácí střelecká show na cestě do třetího finále v řadě
Jeho svěřenci o naději na finále přišli ve druhé části, kdy se domácí výběr prosadil třikrát. Vedl už po první třetině, avšak po trefě Christopha Bertschyho pouze o jednu branku.
Norové drželi krok, vytvořili si i několik nadějných šancí, které klidně mohly gólem skončit. Snažili se dohrávat souboje a znepříjemnit Švýcarům hru, domácím se snažili kontrovat rychlými brejky.
„Myslím, že jsme hráli celkem dobře v první třetině, ale pak jsme už neměli energii takto bruslit celých 60 minut. Dovolili jsme jim příliš mnoho přesilovek a za to jsme zaplatili,“ popisoval brankář Henrik Haukeland.
Švýcaři měli v prostředním dějství téměř minutu výhodu 5 na 3, kterou nevyužili. Okamžitě poté už se ale v klasické přesilovce radovali po trefě Damiena Riata na 4:0.
„Bylo to špatné načasování. Hráli 5 na 3, poté skórovali. Co můžete dělat,“ prohodil Johannesen.
Že by ale i za takové stavu tlak Švýcarů ustal? Nic takového. Stejně jako ve skupinových utkáních se snažili dál tlačit a přidat další góly. To se jim v poslední třetině nakonec povedlo ještě dvakrát.
„Byli zkrátka lepší než my, využívali šance. Po druhé třetině jsme ztráceli a už jsme se nemohli dostat zpět do rychlosti,“ mrzelo Johannesena.
Nic to ale nemění na tom, že Seveřané budou usilovat o první cenný kov v dějinách. V bitvě o bronz vyzvou v neděli buď Kanadu, nebo Finsko.
„Je to velká věc pro celý norský hokej. Uděláme to nejlepší, co půjde. Musíme hrát lépe než nyní a pak doufám, že na medaili dosáhneme,“ burcoval Noah Steen.