ONLINE: Kanada - Finsko. Hvězdy NHL v boji o vstupenku do finále, kdo ji získá?

Na vrcholu sezony – únorových olympijských hrách – Kanaďané nezískali to, po čem prahli. Po otočce a výhře nad Finy (3:2) hvězdný výběr v napínavém finále podlehl Spojeným státům v prodloužení 1:2. I proto zřejmě na světový šampionát opět po roce zavítali jména jako Sidney Crosby, Macklin Celebrini, Ryan O’Reilly či mladík Porter Martone.
ONLINE: Kanada – Finsko
Zvlášť když loni velmoc překvapivě vypadla už ve čtvrtfinále po senzační otočce domácích Dánů. A tak si po třech letech opět přijela pro zlaté medaile. Tím se třeba netajil Mark Scheifele z Winnipegu, který se nakonec nevešel do finální nominace pro turnaj pod pěti kruhy.
Podle předpokladů tak Kanada prošla skupinovou fázi bez jediné prohry, byť jednou zaváhala. To když až 99 sekund před koncem třetí třetiny O’Reilly vyrovnal na 5:5 divoký skupinový duel s Norskem a pak Scheifele v prodloužení rozhodl.
Produktivitu táhne s 12 body (6+6) Celebrini, kterému céčko přenechal právě legendární Crosby. Ten na úvodní trefu čekal až čtvrtfinále s USA, kdy dal do prázdné branky gól na konečných 4:0. Zato však rozdává nahrávky – asistencí si připsal už devět.
V obraně donedávna řádil Evan Bouchard z Edmontonu, se 95 body v 82 zápasech NHL nejproduktivnější bek základní části. Šestadvacetiletý zadák však hned v sedmé minutě proti Spojeným státům schytal od Ryana Lindrena v plné rychlosti ramenem úder na hlavu, utrpěl otřes mozku a do semifinálového duelu tak nenastoupí.
V něm Kanaďané čelí našlapaným Finům, které v play off naposledy porazili (4:1) ve čtvrtfinále v Tampere 2023. Rok před tím šlo o finálový souboj, kde Seveřané oplatili Kanadě porážku ze šampionátu v Rize 2021.
Finové přivezli do Curychu nabitý kádr se čtrnácti hráči, kteří v této sezoně naskočili na led NHL. Největší pozornost ze všech ale poutá dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Aleksander Barkov, který letos v nejlepší lize světa chyběl. Třicetiletý útočník přišel kvůli zranění kolene o celou sezonu, a tedy i o olympijských turnaj.
Měl tak o to větší motivaci na mistrovství světa přijet a přílákal další hráče z NHL – spoluhráče z Floridy Antona Lundella či Mikael Granlunda z Anaheimu. Nechybí však ani velká jména z evropských soutěží, která v národním dresu slavila nejeden titul.
Finskou produktivitu zatím táhne s devíti body (4+5) osmadvacetiletý útočník Jesse Puljujärvi hrající v dresu Ženevy švýcarskou nejvyšší soutěž. Navíc Seveřané mají druhou nejlepší přesilovku a páté oslabení na šampionátu a jejich hokej baví i diváky. Nejnavštěvovanějším týmem hned po domácích jsou právě oni.
Od začátku turnaje potvrzují předpoklady, skupinou prošli bez klopýtnutí. Až na závěr prohráli 2:4 duel o první místo s domácími Švýcary. Poté ve čtvrtfinále suverénně přehráli český tým 4:1.
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0