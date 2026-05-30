Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Kanada - Finsko. Hvězdy NHL v boji o vstupenku do finále, kdo ji získá?

Autor: ,
Sledujeme online   19:25
V únoru se potkali v napínavém olympijském semifinále, teď Kanada s Finskem svůj souboj opakují v repríze na mistrovství světa. Druhý sobotní duel na hokejovém šampionátu představuje střet několika hvězd z NHL, souboj zámořského giganta s nabitými Seveřany. Utkání v Curychu startuje ve 20 hodin. Kdo získá vstupenku do souboje o zlato? Sledujte v podrobné online reportáži.

Rozhodující gól vstřelil Nathan McKinnon. (20. února 2026) | foto: Reuters

Na vrcholu sezony – únorových olympijských hrách – Kanaďané nezískali to, po čem prahli. Po otočce a výhře nad Finy (3:2) hvězdný výběr v napínavém finále podlehl Spojeným státům v prodloužení 1:2. I proto zřejmě na světový šampionát opět po roce zavítali jména jako Sidney Crosby, Macklin Celebrini, Ryan O’Reilly či mladík Porter Martone.

Zvlášť když loni velmoc překvapivě vypadla už ve čtvrtfinále po senzační otočce domácích Dánů. A tak si po třech letech opět přijela pro zlaté medaile. Tím se třeba netajil Mark Scheifele z Winnipegu, který se nakonec nevešel do finální nominace pro turnaj pod pěti kruhy.

Podle předpokladů tak Kanada prošla skupinovou fázi bez jediné prohry, byť jednou zaváhala. To když až 99 sekund před koncem třetí třetiny O’Reilly vyrovnal na 5:5 divoký skupinový duel s Norskem a pak Scheifele v prodloužení rozhodl.

Produktivitu táhne s 12 body (6+6) Celebrini, kterému céčko přenechal právě legendární Crosby. Ten na úvodní trefu čekal až čtvrtfinále s USA, kdy dal do prázdné branky gól na konečných 4:0. Zato však rozdává nahrávky – asistencí si připsal už devět.

Zleva Macklin Celebrini slaví se Sidneym Crosbym vyrovnávací gól proti Česku.

V obraně donedávna řádil Evan Bouchard z Edmontonu, se 95 body v 82 zápasech NHL nejproduktivnější bek základní části. Šestadvacetiletý zadák však hned v sedmé minutě proti Spojeným státům schytal od Ryana Lindrena v plné rychlosti ramenem úder na hlavu, utrpěl otřes mozku a do semifinálového duelu tak nenastoupí.

V něm Kanaďané čelí našlapaným Finům, které v play off naposledy porazili (4:1) ve čtvrtfinále v Tampere 2023. Rok před tím šlo o finálový souboj, kde Seveřané oplatili Kanadě porážku ze šampionátu v Rize 2021.

Finové přivezli do Curychu nabitý kádr se čtrnácti hráči, kteří v této sezoně naskočili na led NHL. Největší pozornost ze všech ale poutá dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Aleksander Barkov, který letos v nejlepší lize světa chyběl. Třicetiletý útočník přišel kvůli zranění kolene o celou sezonu, a tedy i o olympijských turnaj.

Finský kapitán Aleksander Barkov se po čtvrtfinále zdraví s českým tahounem Romanem Červenkou

Měl tak o to větší motivaci na mistrovství světa přijet a přílákal další hráče z NHL – spoluhráče z Floridy Antona Lundella či Mikael Granlunda z Anaheimu. Nechybí však ani velká jména z evropských soutěží, která v národním dresu slavila nejeden titul.

Finskou produktivitu zatím táhne s devíti body (4+5) osmadvacetiletý útočník Jesse Puljujärvi hrající v dresu Ženevy švýcarskou nejvyšší soutěž. Navíc Seveřané mají druhou nejlepší přesilovku a páté oslabení na šampionátu a jejich hokej baví i diváky. Nejnavštěvovanějším týmem hned po domácích jsou právě oni.

Od začátku turnaje potvrzují předpoklady, skupinou prošli bez klopýtnutí. Až na závěr prohráli 2:4 duel o první místo s domácími Švýcary. Poté ve čtvrtfinále suverénně přehráli český tým 4:1.

Jak to dopadne tentokrát?

30. 5. 2026 20:00
Kanada : Finsko
MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Švýcarsko - Norsko 6:0. Domácí střelecká show na cestě do třetího finále v řadě

Švýcarští hokejisté oslavují čtvrtý gól v norské brance. Trefil se Damien Riat.

Švýcarští hokejisté deklasovali v semifinále světového šampionátu v Curychu překvapení turnaje Norsko 6:0 a potřetí za sebou postoupili do finále. Jejich soupeřem bude vítěz druhého večerního duelu...

30. května 2026  15:19,  aktualizováno  18:35

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi končí ve čtvrtfinále. Švýcaři si zahrají o zlato

Sledujeme online
Zklamaní čeští hokejisté po prohře ve čtvrtfinále s Finskem na MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi postoupili ze skupiny B, kterou odehráli ve Fribourgu. Čtvrtfinále s Finskem ale v Curychu nezvládli a po prohře 1:4 na turnaji končí. Vše...

30. května 2026  17:55

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

30. května 2026  17:54

Pavouk MS v hokeji 2026: program semifinále a zápasů o medaile. Česko vypadlo

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dospělo k semifinálovým duelům. Češi se mezi nejlepší čtveřici nevešli, když nezvládli souboj s Finskem. To si zahraje proti Kanadě. Druhou dvojici tvořilo...

30. května 2026  17:53

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa hrají v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a výsledky...

30. května 2026  17:51

Natěšená Carolina, hráči zůstali pověrčiví. Hala burácela: My chceme pohár!

Útočník Caroliny Jackson Blake střílí v zápase proti Montrealu.

Do finále se dostali poprvé po dvaceti letech. Carolina v pátém zápase série roznesla Montreal 6:1 a získala trofej pro vítěze Východní konference. Suverén, který v letošním play off dosud ztratil...

30. května 2026  13:22

Na další šanci čekal deset let. Mám štěstí, že jsem znovu ve finále, ví Hertl

Tomáš Hertl slaví branku v pátém zápase druhého kola play off NHL.

Hokejista Tomáš Hertl nečekal, že potrvá deset let, než si opět zahraje finále play off NHL. Řekl to webu zámořské soutěže. Český útočník se probojoval do závěrečné série o Stanleyův pohár v roce...

30. května 2026  10:22

Carolina nedala Montrealu šanci, ve finále Stanley Cupu vyzve Vegas. Dobeš končí

Brankář Montrealu Jakub Dobeš inkasuje v pátém utkání série z hole Erica...

Hokejisté Caroliny v pátek roznesli Montreal jasně 6:1 a prodloužili tak svou hladkou jízdu dosavadním průběhem play off postupem 4:1 na zápasy. O Stanley Cup si zahrají proti týmu Vegas. Český...

30. května 2026,  aktualizováno  9:29

KVÍZ: Hokejový test nejen pro nadšence. Co víte o šampionátech?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. David...

Hokejové mistrovství světa se chýlí ke konci. Než se však rozehrají zápasy, které rozhodnou o rozdělení medailí, prověřte své znalosti v kvízu nejen pro opravdové nadšence. Jak dobře si pamatujete...

vydáno 30. května 2026

Investice, cizinci v lize i mentální nastavení. Proč se Švýcaři už Čechů nebojí

Premium
Švýcarský útočník Kevin Fiala brzdí před českým brankářem Lukášem Dostálem na...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Napřáhl na levém kruhu a propálil Rona Tugnutta v brance Columbusu, jenž si možná povyjel až trochu moc. Psal se říjen roku 2000 a Reto von Arx právě zaznamenal v dresu Chicaga první švýcarský gól v...

30. května 2026

Rozhodčí trestali mírně, i tak přišla stopka. Švýcar Meier zmešká semifinále MS

Švýcar Timo Meier vede kotouč v zápase s Finskem.

Švýcarským hokejistům bude v sobotním semifinále mistrovství světa proti Norsku chybět útočník Timo Meier. Hvězda New Jersey dostala za faul kolenem na Švéda Oskara Sundqvista ve čtvrtečním...

29. května 2026  20:35

KOMENTÁŘ: Nevalné zprávy od ledu. Český hokej potřebuje větší odvahu i zanícenost

Premium
Zklamaný Dominik Kubalík po prohraném zápase s Kanadou.

Což o to, objevilo se pár nadějných záblesků. Vřelé díky patří především reprezentační osmnáctce a dvacítce za medaile a báječné zážitky z letošních šampionátů. Jinak ovšem český hokej v sezoně šířil...

29. května 2026

