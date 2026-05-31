Kanadský výbuch, čekání na zlato dál trvá. Celebrini: Nikdy to nebude perfektní

Jeho tým přitom do utkání vstoupil dobře, po úvodní dvacetiminutovce vedl, když dvěma trefami zareagoval na gól Patrika Puistoly.
V prostřední části však výkon Kanady zarážel. Seveřané byli mnohem aktivnější, dravější, soupeře nutili k chybám a na jeho bránu se valili s jednou šancí za druhou. Při střelecké převaze 10:3 z toho hned třikrát vytěžili gól.
Nejprve úspěšný tlak před brankovištěm předvedl Aleksander Barkov, jenž se do příležitostí dostával opakovaně. Stejně jako Mikko Lehtonen či Konsta Helenius.
Kanada – Finsko 2:4. Velký obrat ve druhé části, Seveřané srazili zámořského favorita
Právě on poslal Finy do vedení, ačkoliv ve hře sudí gól nejprve neuznali. Seveřané si však byli jistí a slavili, posléze se po přezkoumání videa dočkali i potvrzení.
A pro evropský výběr bylo ještě lépe o minutu a půl později, kdy skóroval Aatu Räty.
„Hráli pořád stejně. Bránili opravdu tvrdě, takže dát čtyři góly proti nim není nic lehkého,“ vysvětloval kanadský kapitán Macklin Celebrini.
„Ve druhé části jsme měli nějaké výpadky a udělali jsme chyby, které nás stály zápas,“ dodal devatenáctiletý šikovný útočník.
Ten je na svém druhém šampionátu, opět ho však bude muset hodnotit jako neúspěšný. Stejně jako ostatní Kanaďané.
Poslední zlato na světovém šampionátu získali v roce 2023, je tak jasné, že čekání se natáhne minimálně na čtyři roky. Pro zámořského giganta tuze dlouhá doba bez titulu.
„Nikdy to nebude perfektní. Na turnajích jsou skvělé týmy, ale i tak myslím, že jsme měli na víc,“ posteskl si Celebrini.
Po čtvrtém a pátém místě na posledních dvou šampionátech by nyní Kanaďané mohli v Curychu alespoň ukončit medailový půst, pokud v boji o třetí místo porazí Nory.
„Všichni situaci rozumíme. Jakmile si nandáte tento dres, tak cítíte hrdost, která přichází s každým zápasem a je jedno, jestli je to první utkání, nebo duel o bronz,“ burcoval Crosby.
Ovšem i to by byla extrémně slabá náplast pro výběr, který do Švýcarska přijel v našlapané sestavě. A pochopitelně s jediným cílem. Získat zlato.
„Rozhodně nechceme odjet s prázdnou. Pochopitelně jsme však chtěli vyhrát titul, v šatně to bereme jako zlatý standard pro naši zemi,“ potvrdil Dylan Holloway, jenž se podepsal pod obě kanadské trefy.
Nikdo další ze zámořských hráčů se však k němu přidat nedokázal. Přitom do té doby kráčeli favorité turnajem vítězně, jediný zádrhel nastal ve skupině právě proti budoucímu nedělnímu soupeři z Norska.
Když už to ale vypadalo, že by mohlo dojít k překvapení a Seveřané si připíšou triumf, Kanada zabrala, vytvořila si tlak, a duel pro sebe nakonec urvala v prodloužení.
A trochu tak naznačila dojem, který jste z ní někdy mohli mít. Že tým kolem Celebriniho a Crosbyho hraje to, co mu stačí. A že když ztrácí, tak zase zapne. Což se však v semifinále proti Finům vymstilo.
„Když jsme ztratili náskok, oni se cítili komfortně a skvěle bránili. Při vedení jsou opravdu dobří,“ ocenil Crosby, jak soupeř za stavu 4:2 hrál.
Pro poctivě defenzivně hrající tým, jakým Suomi jsou, to po druhé třetině byl rozhodující náskok. I přes patrnou snahu Kanady výsledek přece jenom ještě zvrátit, nejprve střeleckou aktivitou, posléze i hrou bez brankáře.
Nakonec však ani to další rok bez zlata ze světového šampionátu pro zámořský kolos neodvrátilo.