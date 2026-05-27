Sázkaři ani bookmakeři Čechům nevěří. Ve čtvrtfinále podle nich na MS skončí

Na vítězství Čechů nad Finskem se kurz pohybuje nad 5:1, zatímco na Finy je zhruba 1,5:1. Na letošní mistrovství zatím přijaly kanceláře sázky za více než 1,9 miliardy korun, o trochu méně, než ve stejné fázi šampionátu loni. Nejpravděpodobnějším vítězem mistrovství je i nadále Kanada.
U Chance předpokládá vítězství Finů 66 procent sázejících, pět procent tipuje remízu a necelá třetina věří českému týmu. Podle mluvčí společnosti Markéty Světlíkové mají Češi ve čtvrtfinálovém zápase šanci, když zůstanou trpěliví, budou mít dostatek sil a vyhnou se chybám.
„Finové hrají pořád to svoje, minimum prostoru, důsledná struktura, silný střed pásma. Letos nejsou tak nebezpeční dopředu, o to víc spoléhají na trpělivost a chyby soupeře. Česko má víc kreativity a individuální kvality v útoku a proti silným týmům zatím obstálo, viz třeba první dvě třetiny proti Kanadě. Problém může být finský filtr ve středním pásmu, a pokud se přes něj Češi nedostanou v tempu, zápas se snadno zasekne,“ řekla Světlíková.
Česku se podle mluvčího Tipsportu Jiřího Hadravy na šampionátu povedl zápas se Švédskem a nezahrálo špatně ani proti Kanadě. O výkonnosti týmu ale svědčí spíš prohrané zápasy. Zápasy v play off ale podle něj mohou skončit překvapením, skutečná síla týmu se totiž zpravidla ukazuje až po vícero odehraných vzájemných utkáních. V posledních deseti zápasech Česko s Finskem pětkrát vyhrálo a pětkrát prohrálo.
Mezi další velmi sledovaný zápas bude podle Fortuny patřit duel mezi Kanadou a USA, jejichž týmy se letos střetly ve finále zimních olympijských her. Podle experta sázkové kanceláře Fortuna Romana Kovaříka bude chtít Kanada oplatit Spojeným státům porážku. „Kanaďané hrají lépe a mají papírově silnější tým, Američané jim ale vždy dokážou znepříjemnit život. Nedivil bych se, kdyby zápas došel až do prodloužení,“ uvedl.
Ve čtvrtfinále se utkají ještě domácí Švýcarsko se Švédskem a Norsko s Lotyšskem. „Švýcarům zatím není co vytknout a věřím jim i proti Švédům, kteří zatím na turnaji nepřesvědčují. V posledním čtvrtfinále pak záleží na tom, jak si Norové dokážou poradit s rolí, kdy jdou do tak velkého zápasu v roli favorita,“ dodal Kovařík.
Na letošní mistrovství světa v hokeji si lide zatím vsadili u Tipsportu za miliardu korun, u Fortuny za 670 milionů korun, u Chance za 205 milionů korun a u Sazkabet od Allwyn za téměř 50 milionů korun. Nejvíce sázeným zápasem byl podle manažera kurzových sázek Sazkabet Lukáše Nepovíma úterní duel Čechů s Kanadou. Čtvrtfinálový zápas by ale měl být ještě oblíbenější. Lidé u společnosti dosud nejvíce sázeli právě na zápasy českého národního týmu.