Mistrovství světa v hokeji 2026

Sázkaři ani bookmakeři Čechům nevěří. Ve čtvrtfinále podle nich na MS skončí

  12:47
Letošní mistrovství světa v hokeji by podle odhadu bookmakerů mohlo pro český národní tým skončit už ve čtvrtfinále. Ve čtvrtečním zápase favorizují Finsko jak sázkové kanceláře, tak i většina sázejících.
Zklamaný Dominik Kubalík po prohraném zápase s Kanadou. | foto: Reuters

Na vítězství Čechů nad Finskem se kurz pohybuje nad 5:1, zatímco na Finy je zhruba 1,5:1. Na letošní mistrovství zatím přijaly kanceláře sázky za více než 1,9 miliardy korun, o trochu méně, než ve stejné fázi šampionátu loni. Nejpravděpodobnějším vítězem mistrovství je i nadále Kanada.

U Chance předpokládá vítězství Finů 66 procent sázejících, pět procent tipuje remízu a necelá třetina věří českému týmu. Podle mluvčí společnosti Markéty Světlíkové mají Češi ve čtvrtfinálovém zápase šanci, když zůstanou trpěliví, budou mít dostatek sil a vyhnou se chybám.

Slušný závěr skupiny. Čtenáři po Kanadě vychválili Alschera, nejhůř dopadl Blümel

„Finové hrají pořád to svoje, minimum prostoru, důsledná struktura, silný střed pásma. Letos nejsou tak nebezpeční dopředu, o to víc spoléhají na trpělivost a chyby soupeře. Česko má víc kreativity a individuální kvality v útoku a proti silným týmům zatím obstálo, viz třeba první dvě třetiny proti Kanadě. Problém může být finský filtr ve středním pásmu, a pokud se přes něj Češi nedostanou v tempu, zápas se snadno zasekne,“ řekla Světlíková.

Česku se podle mluvčího Tipsportu Jiřího Hadravy na šampionátu povedl zápas se Švédskem a nezahrálo špatně ani proti Kanadě. O výkonnosti týmu ale svědčí spíš prohrané zápasy. Zápasy v play off ale podle něj mohou skončit překvapením, skutečná síla týmu se totiž zpravidla ukazuje až po vícero odehraných vzájemných utkáních. V posledních deseti zápasech Česko s Finskem pětkrát vyhrálo a pětkrát prohrálo.

Momentka ze zápasu Česka proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích.

Mezi další velmi sledovaný zápas bude podle Fortuny patřit duel mezi Kanadou a USA, jejichž týmy se letos střetly ve finále zimních olympijských her. Podle experta sázkové kanceláře Fortuna Romana Kovaříka bude chtít Kanada oplatit Spojeným státům porážku. „Kanaďané hrají lépe a mají papírově silnější tým, Američané jim ale vždy dokážou znepříjemnit život. Nedivil bych se, kdyby zápas došel až do prodloužení,“ uvedl.

Ve čtvrtfinále se utkají ještě domácí Švýcarsko se Švédskem a Norsko s Lotyšskem. „Švýcarům zatím není co vytknout a věřím jim i proti Švédům, kteří zatím na turnaji nepřesvědčují. V posledním čtvrtfinále pak záleží na tom, jak si Norové dokážou poradit s rolí, kdy jdou do tak velkého zápasu v roli favorita,“ dodal Kovařík.

Finsko - Česko v TV: kde sledovat čtvrtfinále MS v hokeji 2026 živě

Na letošní mistrovství světa v hokeji si lide zatím vsadili u Tipsportu za miliardu korun, u Fortuny za 670 milionů korun, u Chance za 205 milionů korun a u Sazkabet od Allwyn za téměř 50 milionů korun. Nejvíce sázeným zápasem byl podle manažera kurzových sázek Sazkabet Lukáše Nepovíma úterní duel Čechů s Kanadou. Čtvrtfinálový zápas by ale měl být ještě oblíbenější. Lidé u společnosti dosud nejvíce sázeli právě na zápasy českého národního týmu.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká našlapané Finsko

Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté v úterý ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2:0, s Kanadou prohráli 2:3 a ve čtvrtek od 16:20 se utkají s...

