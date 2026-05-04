Pojedou na MS mladíci? Záleží také na NHL. Rulík čeká, jaké bude mít možnosti

Počty se mohou ještě navýšit. Právě o to se kouč s generálním manažerem Jiřím Šlégrem snaží při tradičních posezonních námluvách.
Do zámoří zavolají, volné adepty si po vyřazení z play off vyslechnou, pokusí se je přesvědčit. Finální rozhodnutí ale učiní hráči, potažmo jejich kluby.
Rulík mezitím operuje s tím, co má k dispozici. Pozoruje, testuje, hledá optimální varianty.
Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích zakončil národní tým s bilancí jedné výhry (3:2 s Finskem) a dvou porážek (2:4 se Švédskem, 0:1 po nájezdech se Švýcarskem) na druhé pozici.
„Pro takhle mladý je to cenný výsledek. Turnaj nám něco vyjasnil, něco ne,“ řekl hlavní kouč.
Od čtvrtka do neděle absolvuje jeho mužstvo Švédské hry v Ängelholmu. A pak hurá na mistrovství světa! Ale s kým?
I rozhodnutí posil z NHL leccos ovlivní. Situace je zatím těžko čitelná. Ostatně i tak Šlégr označil dění kolem možného příletu Davida Pastrňáka, jenž v sobotu vypadl s Bostonem z play off: „Nechal bych to v neutrálním stadiu, domluvili jsme se, že si dáme ještě týden čas.“
Česká hvězda se pyšní vzornou reprezentační docházkou. Když může, dorazí.
Letos ale má opodstatněné důvody, proč šampionát oželet. Bojoval se zraněním, v polovině března se mu narodila druhá dcerka. I proto zámořským novinářům naznačil: „S účastí na mistrovství to letos moc nevidím.“
V dubnu přivítal přírůstek do rodiny i Pastrňákův bostonský parťák Pavel Zacha, kterého v play off trápil kotník. Zdraví na turnaj nepustí centra Radka Faksu, na výsledek zdravotní prohlídky se čeká také u brankářů Karla Vejmelky s Vítkem Vaněčkem z Utahu.
Může se klidně stát, že Rulík odcestuje na své poslední mistrovství s menším počtem hráčů ze zámoří než v předchozích letech. Málem přišel o Filipa Hronka, ale jeho problémy, které si odnesl z duelu s Finy, nejsou vážné a účast ve Švýcarsku tedy neohrožená.
Defenzivní pilíř se o nominaci bát nemusí. Adam Klapka a Jaroslav Chmelař, zbývající dvě jména z NHL, o ni bojují.
V Českých Budějovicích absolvovali všechna tři utkání. Oba se dokázali prosadit, mezi střelci nechyběl ani Matyáš Melovský, jejich parťák z lajny, který působí na farmě New Jersey.
Všichni patří k nastupující generaci. Tomáš Cibulka, Tomáš Galvas nebo Petr Sikora, kteří si upevňují pozici v extralize, jakbysmet. To samé nově nominovaní Marek Alscher a Mikuláš Hovorka.
Rulík už na startu přípravy avizoval, že novým tvářím plánuje dát prostor. Teď ze střídačky sleduje, jak stačí tempu mezinárodního hokeje a zda v boji o místo přehrávají další uchazeče. Reprezentační stálice, mistry světa z Prahy, nově budou mít proti sobě i extraligové finalisty.
Těžká konkurence. Pokud se ale nakupí omluvenky z NHL, šance mladíků vzrostou. Pak už bude záležet jen na jejich výkonech a Rulíkových představách.
Vždyť sám trenér po turnaji v Českých Budějovicích poznamenal: „My se nekoukáme, jestli je hráč mladší nebo starší. Šance je vždycky.“