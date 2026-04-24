S Duklou ovládl 1. ligu, v Jihlavě hraje i o MS. Beránek: Vzpomínky se mi hned vybaví

Jan Salichov
  9:17
Rodina a kamarádi ho zasypali žádostmi o lístky, které z předprodeje zmizely za pár minut. Hokejový útočník Ondřej Beránek je na Vysočině doma a v páteční odvetě proti Rakousku bude pod drobnohledem.
Český útočník Ondřej Beránek si kryje puk před finským obráncem Mikkem Lehtonenem v zápase hokejového MS v Praze. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Stařičký Horácký zimní stadion byl pro něj místem, kde se jako talentovaný mladík odrážel k velkému hokeji. Na stejném místě, ovšem už v nové Horácké aréně, se v pátek představí v dresu národního týmu.

Třicetiletý útočník Ondřej Beránek, mistr světa z Prahy 2024, se v rámci přípravy hokejové reprezentace v tomto týdnu vrátil do Jihlavy, kde v roce 2016 v dresu místní Dukly slavil vítězství v první lize.

Po deseti letech je jeho mise o úroveň výš: po komplikovaném zranění si chce zajistit letenku na mistrovství světa.

Nostalgie po „staré“ hale

Když havlíčkobrodský rodák a odchovanec vstoupí do známých míst, okamžitě se mu vybaví vzpomínky na sezonu, kdy Jihlava hokejem žila. „Samozřejmě, nová hala je krásná. Je to něco úplně jiného,“ komentuje moderní stánek. „Všechno má své. Stará hala měla určitě své kouzlo, diváci tam byli strašně slyšet. Ale fanoušci jsou zde stále fantastičtí, navíc v krásném prostředí. Jsme rádi, že tady můžeme být.“

Vzpomínky na Duklu nejdou zapomenout. „Vždycky, když sem přijedu, vše se mi vybaví. Vyhráli jsme tehdy první ligu, šli do baráže, byl to tehdy super rok. Moc jsem si to užil,“ ohlíží se za svým angažmá, které ukončila neúspěšná barážová skupina s Litvínovem, Karlovými Vary a pražskou Slavií.

V pátek se Beránek v Jihlavě představí fanouškům v přípravném utkání proti Rakousku. Půjde pro něj o speciální duel také díky blízkosti domova. „Ve Varech už jsem pár zápasů za nároďák hrál, v Jihlavě si to ale nepamatuju. Bude to hezké. Zájem o lístky od rodiny a kamarádů byl velký, ale zmizely hned,“ popisuje, že vstupenky na zápas byly vyprodány během několika minut. „Lístků moc nemáme, ale ti nejbližší určitě půjdou,“ usmívá se Beránek.

Právě odveta s Rakouskem (ve čtvrtek se hrálo ve Vídni a Češi zvítězili 5:1) bude pro hráče klíčovým testem. Beránek varuje před podceněním jižních sousedů, kteří v posledních letech ukazují, že se dokážou měřit i s favority. „Každý soupeř je těžký. Rakušané umějí kousat, což ukázali i na loňském mistrovství,“ připomíná.

Česko - Rakousko 5:1, národní tým vyhrál v přípravě. Rulík: Bylo to pod kontrolou

Podle něj nelze čekat nic jiného než houževnatý odpor. „Víme, co nás čeká. Budeme na ně připravení a musíme do toho jít s pokorou,“ doplňuje Beránek. Duel s Rakouskem bere jako ideální přípravu, která prověří jeho aktuální fyzickou kondici po návratu na led.

Návrat, ve který už nedoufal.

Cesta do aktuálního výběru trenéra Radima Rulíka byla pro třicetiletého dravce trnitá. Vážné zranění ruky a ramene mu na začátku roku vystavilo na dlouhé týdny stopku a připravilo ho také o možnost bojovat o olympijské hry.

„To zranění bylo trošičku těžší. Už jsem ani nepočítal s tím, že do téhle sezony ještě nastoupím,“ přiznává upřímně.

Nakonec však stihl závěr play-off, kde i přes bolesti naskočil do bitev proti Třinci. „Trošku jsem to tehdy uspěchal, ještě to zlobilo. Ale teď mi pomohl týden volna a regenerace. Každý den je to lepší a lepší, ruka se uzdravila a já můžu bojovat o mistrovství,“ pochvaluje si svůj zdravotní stav.

Vsadí na karlovarskou chemii

Velkou výhodou pro Beránka je fakt, že v reprezentaci nemusí hledat společnou řeč s novými spoluhráči. V lajně se potkává s Jiřím Černochem, se kterým nastupuje v Karlových Varech už mnoho let. „Hrajeme spolu určitě nějaký pátek, takže víme, co od sebe čekat. V té hře to strašně pomáhá, víme o sobě, kde se nacházíme,“ vysvětluje výhody klubové spolupráce.

I když má nyní plnou hlavu reprezentace, stíhal sledovat také Duklu v aktuální baráži s Litvínovem. „Pořád na to koukáme. Tři čtvrtě kabiny znám. Hrajou výborný hokej a přeju jim, aby to zvládli,“ vzkazuje Beránek.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Pištěk: Držíme hlavy v klidu, víme, co má Jihlava za sebou. Doma baráž ukončíme

David Kaše a Nicolas Hlava slaví vedení na ledě Jihlavy.

Byl to jen jeden výpadek favorita, nebo se baráž o hokejovou extraligu ještě může zdramatizovat? Hokejový Litvínov je po čtyřech letech prvním týmem z nejvyšší soutěže, který nemá jistou záchranu po...

24. dubna 2026  8:09

Nečas je krok od postupu, pro Pastrňáka se Zachou se situace komplikuje

Český útočník Martin Nečas se raduje s Nathanem MacKinnonem (vlevo) a Calem...

Stejně jako o den dříve hokejisté Philadelphie slavili třetí výhry v sérii play off NHL rovněž hráči Colorada a Caroliny. Vítěz základní části s Martinem Nečasem v sestavě dobyl led Los Angeles 4:2...

24. dubna 2026  7:15,  aktualizováno  7:59

Sedmý obránce jako hrdina. Na ledě byl přes dvě minuty, přesto Musil rozhodl

Pardubický útočník Roman Červenka se snaží ujet třineckému obránci Davidu...

Obránce David Musil, který se zjevil před brankářem Malcolmem Subbanem, rozhodl čtvrté finálové utkání extraligy mezi třineckými Oceláři a Dynamem Pardubice. Před svojí trefou přitom Musil z pozice...

24. dubna 2026

Nejlepší na světě. Čeští brankáři táhnou týmy v NHL, opora by se hodila i Rulíkovi

Premium
Dan Vladař (80) v dresu Philadelphia Flyers

Je to naprostý unikát. Ačkoliv v poli byste napočítali jen šest hokejistů, v brance Češi světové velmoci porážejí. Ve svých týmech mají navíc naprosto stěžejní pozici, kluby je k udržení nadějí na...

24. dubna 2026

Z Třince bez výhry? Špatní z toho nejsme. Sedlák před vítězným gólem schytal ránu

Rozhodčí od sebe roztrhává pardubického Lukáše Sedláka a třineckého Patrika...

Několikrát během utkání zůstal ležet na ledě. Třinečtí fanoušci mu spílali, ale vždy se zvedl a hrál dál. Pardubický útočník Lukáš Sedlák byl u obou gólů svého týmu, první dal a na druhý nahrával...

23. dubna 2026  21:53

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

23. dubna 2026  21:43

Česko - Rakousko 5:1, národní tým vyhrál v přípravě. Rulík: Bylo to pod kontrolou

Čeští hokejisté slaví gól proti Německu.

Hokejová reprezentace pokračuje v přípravě na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku na vítězné vlně. Ve čtvrtek večer ve Vídni zdolala Rakousko 5:1. Debut v české bráně si odbyl Jan Bednář, který...

23. dubna 2026  18:50,  aktualizováno  21:26

Vaněčkova tečka a spolehlivý Psohlavec. Osmnáctka na MS porazila i Švédsko

Český obránce Jakub Vaněček na MS osmnáctek.

Česká hokejová osmnáctka zdolala na mistrovství světa v Bratislavě obhájce stříbra Švédy 2:1 a uspěla i ve druhém utkání na turnaji. Rozhodl o tom v čase 59:39 v přesilové hře obránce Jakub Vaněček.

23. dubna 2026  19:25

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

23. dubna 2026  19:19

