Růžička hrozil, Jágr nadával. A také letošní šampionát zůstává v olympijském stínu

Mezinárodní hokej měl letos jinou akci číslo jedna. Našlapanější, nasvícenější, dvanáct let vyhlíženou. Mistrovství světa zůstává ze zřejmých důvodů tak trochu ve stínu únorové milánské slavnosti.
Zasáhlo to i manažery a trenéry, kteří měli s přemlouváním hráčů k cestě do Švýcarska složitější pořízení. „Je to extrémně náročné, na to nesmíme zapomínat,“ poví generální manažer Jiří Šlégr.
Až národní mužstvo v pátek večer (20.20) vyjede k úvodnímu duelu skupinové fáze proti Dánům, na ledě se ukážou jen dvě posily z NHL (Filip Hronek, Jaroslav Chmelař). Nemusí jít o konečné číslo, záleží na vývoji play off nejlepší ligy světa. Ale i kdyby se uvolnila další jména, nepřekvapí, pokud se do Fribourgu zrovna nepohrnou.
Není jednoduché zůstat v takovém zápřahu zdravý. NHL natřískala zápasy za sebe, do toho přelet na olympiádu a zpátky.