Blíží se návrat Rusů do světového hokeje? Vedení IIHF mlží: Nesmí to být příliš brzy

„Musíme naši soutěž chránit, což ale neznamená, že se Rusko do soutěží nevrátí. Nesmí to však být moc brzy,“ vysvětloval za pultem během posledního dne šampionátu ve Švýcarsku.
Může návrat nastat už příští sezonu? I kolem toho vedení světového hokeje mlží. V lednu sice IIHF rozhodla, že zákaz na šampionátech bude platit i pro další ročník 2026/27, avšak nyní se situace může změnit.
Jak je to možné?
Proti verdiktu se totiž odvolala Ruská hokejová federace k Disciplinární komisi IIHF, jež lednové usnesení následně anulovala.
IIHF záhy uklidňovala, že návrat Rusů do mezinárodních soutěží tím jistý není, zároveň je však podle ní dřívější rozhodnutí neudržitelné.
„Musíme si analyzovat, jestli je to stoprocentně bezpečné,“ připomněl Tardif hlavní důvod, kterým IIHF v ruské problematice nejčastěji obrňuje. Na základě splněných bezpečnostních opatření pak chce situaci vyhodnocovat vždy jednotlivě pro každou akci.
Ovšem na přetřes se dostala i kvalitativní úroveň zúčastněných týmů na aktuálním šampionátu. S ohledem na to, že stejně jako v předchozích letech se fanoušci dočkali v několika případech až příliš jednoznačných výsledků.
Vždyť například domácí Švýcaři nadělili devět gólů hned dvěma týmům Rakousku a Maďarsku, které rovněž padlo 1:8 s Lotyši. A právě ruští či běloruští hokejisté by turnajům měli dodat konkurenceschopnost.
„Určitě by to přineslo zvýšení kvality, ale řešíme jiné problémy. Musíme zůstat klidní a až bude vhodný čas, zase se vrátí. Nedokážu jednoznačně říct, kdy k tomu dojde,“ pokračoval šéf světového hokeje.
Federace před pár dny definitivně potvrdila návrat Bělorusů v kategorii do 18 let. Nasadila je do elitní divize mimochodem na úkor mladých Švýcarů, kteří si místo vybojovali v dubnové kvalifikaci.
Jenže příští rok je nahradí země, která podporuje Rusko v invazi na Ukrajině.
Bělorusové slaví návrat i mezi ženami, konkrétně mezi dospělými a juniorkami. Podobným způsobem by se do soutěží mohlo vrátit i Rusko.
„Nižší divize jsou něco jiného než turnaj, kde je šestnáct týmů, a trvá tři týdny,“ vysvětloval Tardif.
Ten už čelí také prvním reakcím některých států. Bojkotovat případné zápasy s Běloruskem se rozhodly dvě pobaltské země, Litva a Lotyšsko. Druhý zmíněný stát má dokonce ze zákona zakázáno proti Rusku či Bělorusku hrát pod hrozbou trestního stíhání.
Očekává se, jaká stanoviska nyní zaujmou další země, jakými jsou Finsko, Švédsko, Česko či Švýcarsko, jehož osmnáctka právě na návrat Bělorusů doplatila.
A se situací pochopitelně nejsou spokojeni ani na Ukrajině. Tamní zástupci rozhodnutí IIHF odsoudili a hodlají se proti němu odvolat.
„Tento postoj je pro nás nepřijatelný, agresoři nemají mít místo v mezinárodním sportu na žádné úrovni, od mládeže po dospělé,“ reagoval prezident Ukrajinské hokejové federace Serhij Mazur.
Právě tamní reprezentace se navíc má v příštím roce po dlouhých dvaceti letech vrátit do elitní skupiny mistrovství světa, když na začátku května společně s Kazachstánem postoupila z nižší divize.
A to i přes složité podmínky, se kterými se v zemi zpustošené válkou musejí potýkat.
„Budeme se snažit Ukrajinu podporovat, aby na mistrovství světa mohla hrát. Pokusíme se podporovat její tréninkové kempy a dostat ji do co nejlepší kondice. Určitě bude chtít zůstat mezi elitou a my se jí pokusíme vytvořit co nejlepší podmínky,“ naznačil Tardif spolupráci s ukrajinským hokejem.
Jeho zástupci pak především budou doufat, aby se během následujících měsíců nedoslechli verdikt, který by je stejně jako mladé Švýcary odsunul o patro níž.
Pokud totiž IIHF schválí návrat Rusů na šampionát seniorské kategorie, zařadí se automaticky do elitní skupiny, nikoliv do nižších divizí, ze kterých by se museli probojovávat.
Může za to žebříček, v němž IIHF zmrazila Rusku pozici a pravidelně získává body, aby se v případě návratu mohla východoevropská velmoc zařadit na odpovídající úroveň s jinými silnými výběry.
V takovém případě by na to doplatily jiné celky. Paradoxně třeba i Ukrajina.