Mistrovství světa v hokeji 2026

POHLED: Rulíkův zvláštní tah s Blümelem. Risk, který neměl hrát roli, teď působí blbě

Robert Rampa
  14:35
Po historické porážce českých hokejistů se Slovinskem na mistrovství světa rezonuje nejvíc jméno, které do sobotního zápasu ani nezasáhlo. Trenér Radim Rulík nechal jen na tribuně zdravého Matěje Blümela. Posilu ze zámoří, co proti Dánsku zapsala gól a asistenci. Tah zvláštní a nečekaný, ale řešit se vůbec neměl. Prohra 2:3 v prodloužení zaráží nehledě na Blümelovu nepřítomnost.
Matěj Blümel po prvním tréninku národního týmu ve Švýcarsku.

Matěj Blümel po prvním tréninku národního týmu ve Švýcarsku.

Češi měli vyhrát, i kdyby se trenéři rozhodli posadit Romana Červenku, Lukáše Sedláka nebo Filipa Hronka.

Historicky první prohra se Slovinskem nyní fanouškům i týmu dokazuje, že na šampionátu nelze podcenit nikoho. Blümelova absence teď tímhle stylem působí.

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Místo toho, aby trenéři udrželi elitní útok pohromadě a dali mu čas se sehrát, když Blümel kvůli pozdějšímu příletu ze Severní Ameriky vůbec nezasáhl do přípravy, upřednostnila se rotace a vyzkoušení jiných vazeb.

Je to částečně pochopitelné, zvlášť když k Červenkovi a Sedlákovi dosadili trenéři jejich spoluhráče z Pardubic Jana Mandáta. Kdy jindy než proti outsiderovi zkoušet varianty, které se pak proti Švédům (pondělí) nebo Kanadě (přespříští úterý) ustálí?

Jenže riskujete přesně to, co se stalo v sobotu – že výsledek nevyjde a svalí se na vás kritika, že zbytečně necháváte odpočívat 25letého kluka, který za poslední čtyři roky ve 255 zápasech AHL nastřádal 230 bodů.

Radim Rulík na české střídačce během utkání se Slovinskem.

I proto bych čekal, že trenérský štáb Blümela v sestavě podrží. Když už ne ve stejném útoku, tak v jiném.

Pracovat s ním chtějí, jak dokládají Rulíkova slova reflexe po prohře: „Chtěl jsem ve dvou zápasech ve dvou dnech dostat do hry další útočníky a rozložit síly, abychom měli energii. Od pondělka s ním počítám do sestavy. Bude hrát a bude hrát hodně.“

Blümel v seniorské reprezentaci pod Rulíkem ještě nehrál, takže by dávalo smysl otestovat si šikovného střelce všude možně, jen ne na tribuně. Tím spíš, když se na šampionátu ve Švýcarsku hraje na obrovském ledě, na nějž si zámořští hráči musí zvykat.

A průběh zápasu nakonec i ukázal, jak by se Blümel hodil!

Rulík o těžké prohře: Strašně nepovedený zápas. Nemáme nic jisté, Blümel hrát bude

Svádět ale nezvládnuté utkání se Slovinskem na to, že chyběl jeden útočník a trenéři se div ne zbláznili, je krátkozraké.

Češi měli spoustu šancí, jak zápas zlomit. Nastřelili tyčky, vyslali několik těsně vedle letících střel. Dominantní přesilovky nekorunovali zabijáckým zakončením, vytratil se důraz i přímočarost, až nakonec zapracoval aspekt náhody a smůly.

Sedlák by při vyrovnávacím gólu na 2:2 asi přidal, že Slovinci nezahráli vhazování podle pravidel, Rulík upozorňoval na to, že Slovinci Galvase v prodloužení faulovali těsně před tím, než ujeli do samostatného úniku a vstřelili vítězný gól...

Podprůměr, hokejisté ale u čtenářů vyvázli s dostatečnou. Nejhůř dopadl Mandát

Rulíkovi a kolegům sobotní tah nevyšel. Blümel se proti Švédsku (zřejmě) vrátí do elitního útoku, a pakliže nezahořkl, jakože o tom nepochybuju, bude mít před sebou skvělou příležitost si svou pozici až do konce mistrovství uhájit.

Ztráta bodů se Slovinskem neznamená ani konec nadějí na medaili, natož že by teď byl nějak zásadně v ohrožení postup do čtvrtfinále.

Vzpomeňte na šampionát 2022 v Tampere, kde kouč Kari Jalonen uklidňoval (a zároveň dráždil) veřejnost po prohře s Rakouskem novým pojmem „superšance“.

Chtěl tím říct, že se prohrát mohlo, ale on na týmu viděl dobré věci. Jasně, nakonec mu přijel David Pastrňák, což teď Rulík očekávat nemůže, ale Jalonen tehdy s týmem bral bronz.

Teď se zaškobrtlo. Zatím nic víc.

Skupina A

Skupina B

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Česko - Dánsko 4:1. Klidný vstup do MS, trefili se Červenka, Blümel nebo Kubalík

Skvělý odhad a český útočník Roman Červenka hravě v utkání proti Dánsku na...

Čeští hokejisté v pátek porazili Dánsko 4:1 a do mistrovství světa vstoupili jednoznačně. K vítězství pomohl ve svém prvním utkání na velkém turnaji brankář Josef Kořenář. Vítězný gól nakonec patří...

Itálie - Slovensko 1:4. Další výhra sousedů, mladý tým odmítl drama, hru kontroloval

Aktualizujeme
Slovenští hokejisté slaví vítězství i ve druhém vystoupení na mistrovství světa...

Slovenští hokejisté pokračují na světovém šampionátu bez klopýtnutí a zapsali druhou výhru, když zlomili odpor outsidera z Itálie a zdolali ho 4:1. Nedělní program základní skupiny B dále nabízí...

17. května 2026  15:13

V. Británie - USA 1:5. Vlažný začátek, klidný konec, obhájci zlata berou první vítězství

Aktualizujeme
Americký útočník Mathieu Olivier (24) se vší silou vrhá proti britskému...

Hokejový šampionát dál pokračuje v plném proudu, také v Curychu se v neděli odehrávají další tři utkání. Program základní skupiny A načala netradiční bitva Velké Británie se Spojenými státy, kterou...

17. května 2026  14:34,  aktualizováno  15:11

Senzace i ponížení. Ve světě píší o české blamáži: Slovinci srazili velmoc na kolena!

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem v prodloužení.

Velké pozornosti se běžně těší basketbal, fotbal či cyklistika, potažmo v zimě alpské lyžování. Teď ale ve Slovinsku výjimečně zabodoval i hokej. Díky nečekané výhře nad Českem se malá země dočkala...

17. května 2026  14:52

Rusové v hokeji chybí, myslí si Holík. Dělají by reklamu válce, oponuje Hašek

Premium
Dominik Hašek na snímku z roku 2024

Nejlepší reprezentace se sjely do Švýcarska na mistrovství světa. Opět ale chybí ruský výběr, který je od roku 2022 ze šampionátů vyřazen kvůli vojenské invazi země na Ukrajinu. Názory na zákaz se už...

17. května 2026

Podprůměr, hokejisté ale u čtenářů vyvázli s dostatečnou. Nejhůř dopadl Mandát

Zklamaní čeští hokejisté po porážce v prodloužení od Slovinska

Sobotní blamáž českých hokejistů se projevila také na hodnocení čtenářů iDNES.cz. I přes historickou porážku 2:3 po prodloužení se Slovinskem si ale národní tým vysloužil celkovou známku 3,54, na...

17. května 2026  10:46

Rulík o těžké prohře: Strašně nepovedený zápas. Nemáme nic jisté, Blümel hrát bude

Radim Rulík na české střídačce během utkání se Slovinskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Poznali jste, jak moc ho nečekaný výsledek na mistrovství světa mrzí. „Nebude se mi dobře usínat,“ přiznal Radim Rulík. Zatímco po zápase s Dánskem měl kouč českých hokejistů spoustu důvodů k chvále,...

17. května 2026  9:11

Švédsko - Česko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

U puku Jacob De La Rose, napadá ho Marek Alscher.

Po nečekané dřině se Slovinskem vyzvou čeští hokejisté na MS ve Švýcarsku jednoho z největších favoritů na zlato, Švédsko. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete zápas sledovat živě, i další...

17. května 2026  8:29

Šok ve Fribourgu, není to však poprvé. Připomeňte si i další porážky s outsidery

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

První zápas na mistrovství světa zvládli čeští hokejisté podle předpokladů bez problému. Ten druhý, papírově ještě snazší, už nikoli. Prohráli s týmem, který se naposledy taktak zachránil a rok...

17. května 2026  8:10

Buffalo otočilo v Montrealu a vynutilo si rozhodující sedmý zápas, Dobeš střídal

Útočník Buffala Konsta Helenius překonává brankáře Montrealu Jakuba Dobeše.

Hokejisté Buffala ve 2. kole play off NHL vyhráli na ledě Montrealu 8:3 a vynutili si rozhodující sedmý zápas série. Pěti body se na výhře Sabres podílel obránce Rasmus Dahlin. Utkání naopak nevyšlo...

17. května 2026  7:02,  aktualizováno  8:09

Gólman Horák: Celý život fandím Čechům a já je teď porazím. Snad mi nezapálí auto!

Slovinští hokejisté slaví s brankářem Lukášem Horákem vítězství nad Českem v...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Byla to pro něj unikátní záležitost. Na mistrovství světa nastoupit v brance soupeře proti Čechům, svým krajanům? „Snažil jsem se na to nemyslet, ale od začátku na mě dýchly české písničky dýdžeje!“...

17. května 2026  7:18

