Čárový Jiří Ondráček má za sebou řadu akcí IIHF, zatímco jeho jmenovec v roli hlavního rozhodčího si na mistrovství světa odbude premiéru. Debutovat na šampionátu bude i čárový Lukáš Rampír, který má zkušenosti z juniorských turnajů U18 a U20.
Na turnaji bude působit 16 hlavních a 16 čárových rozhodčích, kteří budou řídit 64 zápasů během 17 dní.
Šéf rozhodčích IIHF Scott Zelkin uvedl, že šampionát je zároveň důležitým krokem v přípravě na příští zimní olympijské hry.
Podle Zelkina je cílem obsadit turnaj nejlepšími dostupnými rozhodčími, ale zároveň dávat prostor novým talentům.
Všichni nominovaní už mají zkušenosti s mezinárodní úrovní, pro část z nich však půjde o premiéru v elitní kategorii mistrovství světa.
HLAVNÍ ROZHODČÍ
|Jméno
|Země
|Tobias Björk
|Švédsko
|Nolan Bloyer
|USA
|Cédric Borga
|Švýcarsko
|Riku Brander
|Finsko
|Taylor Burzminski
|Kanada
|Jesse Gour
|Kanada
|Christoffer Holm
|Švédsko
|Tomáš Hronský
|Slovensko
|Mikko Kaukokari
|Finsko
|Lukas Kohlmüller
|Německo
|Sean MacFarlane
|USA
|Christian Ofner
|Rakousko
|Jiří Ondráček
|ČESKO
|André Schrader
|Německo
|Michael Tscherigg
|Švýcarsko
|Marcus Wannerstedt
|Norsko
ČÁROVÍ ROZHODČÍ
|Jméno
|Země
|Daniel Beresford
|Velká Británie
|Brian Birkhoff
|Kanada
|Renārs Davidonis
|Lotyšsko
|Oto Durmis
|Slovensko
|Mitchell Gibbs
|Kanada
|Shane Gustafson
|USA
|Onni Hautamäki
|Finsko
|Gustav Jonsson
|Švédsko
|Patrick Laguzov
|Německo
|Tommi Niittylä
|Finsko
|Anders Nyqvist
|Švédsko
|Jiří Ondráček
|ČESKO
|Lukáš Rampír
|ČESKO
|John Rey
|USA
|Dominik Schlegel
|Švýcarsko
|Njaal Sostumoen
|Norsko