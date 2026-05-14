Český unikát na MS v hokeji. V akci budou dva rozhodčí se stejným jménem

Mistrovství světa je jedním z kariérních vrcholů nejen pro hokejisty, ale i pro rozhodčí. Na šampionátu ve Fribourgu a Curychu budou v akci tři Češi a už před turnajem vzbudili pozornost. Poprvé v historii se v nominaci objevují dva sudí se stejným jménem – Jiří Ondráček. Třetím do party je naštěstí Lukáš Rampír.

Hlavní rozhodčí Jiří Ondráček řídí extraligový souboj Brno vs. Pardubice. Na mistrovství světa si odbude premiéru.

Čárový Jiří Ondráček má za sebou řadu akcí IIHF, zatímco jeho jmenovec v roli hlavního rozhodčího si na mistrovství světa odbude premiéru. Debutovat na šampionátu bude i čárový Lukáš Rampír, který má zkušenosti z juniorských turnajů U18 a U20.

Na turnaji bude působit 16 hlavních a 16 čárových rozhodčích, kteří budou řídit 64 zápasů během 17 dní.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Šéf rozhodčích IIHF Scott Zelkin uvedl, že šampionát je zároveň důležitým krokem v přípravě na příští zimní olympijské hry.

Podle Zelkina je cílem obsadit turnaj nejlepšími dostupnými rozhodčími, ale zároveň dávat prostor novým talentům.

Všichni nominovaní už mají zkušenosti s mezinárodní úrovní, pro část z nich však půjde o premiéru v elitní kategorii mistrovství světa.

HLAVNÍ ROZHODČÍ

JménoZemě
Tobias BjörkŠvédsko
Nolan BloyerUSA
Cédric BorgaŠvýcarsko
Riku BranderFinsko
Taylor BurzminskiKanada
Jesse GourKanada
Christoffer HolmŠvédsko
Tomáš HronskýSlovensko
Mikko KaukokariFinsko
Lukas KohlmüllerNěmecko
Sean MacFarlaneUSA
Christian OfnerRakousko
Jiří OndráčekČESKO
André SchraderNěmecko
Michael TscheriggŠvýcarsko
Marcus WannerstedtNorsko

ČÁROVÍ ROZHODČÍ

JménoZemě
Daniel BeresfordVelká Británie
Brian BirkhoffKanada
Renārs DavidonisLotyšsko
Oto DurmisSlovensko
Mitchell GibbsKanada
Shane GustafsonUSA
Onni HautamäkiFinsko
Gustav JonssonŠvédsko
Patrick LaguzovNěmecko
Tommi NiittyläFinsko
Anders NyqvistŠvédsko
Jiří OndráčekČESKO
Lukáš RampírČESKO
John ReyUSA
Dominik SchlegelŠvýcarsko
Njaal SostumoenNorsko
MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

