Na medaili ještě místo mám! Červenka se na MS těší, týmu bez opor z NHL věří

Na mistrovství se vydává už potřinácté v kariéře. Tentokrát se vydává do krajiny, kterou velmi dobře zná.
Ve Švýcarsku totiž strávil osm let, z toho dva roky přímo ve Fribourgu, dějišti letošního šampionátu.
„Tehdy, když jsem za něj hrál, vypadala aréna jinak. Na místa, kde jsi strávil nějakou dobu, se vracíš rád. Já to tak měl, i když už jsem hrál za jiný tým,“ vzpomíná Červenka.
Těšíte se, až to večer vypukne?
Věřím, že převládne chuť do toho vkročit, než aby se objevila třeba nějaká nervozita.
|
Rulíkova poslední mise. Poprvé bez hvězd, dřívější oznámení konce může být i plus
V posledních dvou letech jste se mohli opřít o Pastrňáka s Nečasem. Chcete dokázat, že můžete uspět i bez opor z NHL?
I když tady takoví kluci jsou, stejně se to musí postavit na týmu. Ale přece jen víš, že tihle hráči umí zápasy rozhodovat kolikrát sami. Musíme sázet na soudržnost, tým máme i tak dobrý. Mladí kluci jsou šikovní.
Jak je v kabině vnímáte?
Je to takové osvěžení, ale všechno se bude rozhodovat na ledě. Doufám, že do toho vlítneme s chutí a bojovností, pomůžeme jeden druhému.
Je třeba je nějak usměrňovat?
Jsou tady z nějakého důvodu, místo si zasloužili. Věřím, že moc dobře vědí, co a jak. Na druhou stranu musí využít právě toho, proč jsou tu, což je jejich šikovnost a dovednosti. Nastanou samozřejmě chvíle, kdy se musí objevit zodpovědnost, ale tyhle věci jim nelze brát.
Vy sám máte ve formaci jednoho z mladších hráčů Matěje Blümela. Jak si zatím rozumíte?
Matěje znám z dřívějška, kdy jsme spolu hráli. Doufám, že do lajny přinese další energii. A když bude dávat góly, bude to jedině dobře.
Čekají vás Dánové. Jaký soupeř proti vám stojí?
Náročný. První zápasy jsou vždy takové všelijaké, než se všechno naplno rozběhne. Všichni mají hodně sil. Čekám těžký zápas, ale věřím, že když si správně nastavíme hlavy, zvládneme to. Doufám, že budeme stoprocentně ready.
Vy jste připravený po tak náročné sezoně?
Jsem v pohodě. Tak nějak jsem se i připravoval, že to tak může být. Je třeba to brát vrchol po vrcholu, teď je na řadě ten třetí. Dám do toho všechno, ať to dopadne dobře a máme z toho všichni dobrý pocit.
Pomohlo vám volno po vyhraném titulu?
Určitě trošku ano. Hlavně pro hlavu to bylo fajn. Play off je přece jen náročné nejen fyzicky, ale i psychicky. Rád jsem si na chvíli orazil.
Máte doma ještě vůbec místo na medaile?
Na tu je místo vždycky!