Mistrovství světa v hokeji 2026

Na medaili ještě místo mám! Červenka se na MS těší, týmu bez opor z NHL věří

Jakub Hromada
  12:10
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Dařilo se mu celou sezonu, ve 40 letech bravurně zvládl i olympiádu, v extraligovém play off vynikal. Formu načasoval perfektně. Teď čeká Romana Červenku už třetí vrchol v sezoně. „Jsem v pohodě. Tak nějak jsem se připravoval, že to tak může skončit,“ říká před startem hokejového šampionátu ve Švýcarsku.
Hokejový útočník Roman Červenka se usmívá na tréninku reprezentace ve Fribourgu.

Hokejový útočník Roman Červenka se usmívá na tréninku reprezentace ve Fribourgu. | foto: ČTK

Roman Červenka během tréninku ve Fribourgu.
Roman Červenka dribluje s kotoučem na tréninku národního týmu ve Fribourgu.
Roman Červenka před odletem na mistrovství světa.
Hokejistou sezony byl vyhlášen Roman Červenka.
Na mistrovství se vydává už potřinácté v kariéře. Tentokrát se vydává do krajiny, kterou velmi dobře zná.

Ve Švýcarsku totiž strávil osm let, z toho dva roky přímo ve Fribourgu, dějišti letošního šampionátu.

„Tehdy, když jsem za něj hrál, vypadala aréna jinak. Na místa, kde jsi strávil nějakou dobu, se vracíš rád. Já to tak měl, i když už jsem hrál za jiný tým,“ vzpomíná Červenka.

Těšíte se, až to večer vypukne?
Věřím, že převládne chuť do toho vkročit, než aby se objevila třeba nějaká nervozita.

V posledních dvou letech jste se mohli opřít o Pastrňáka s Nečasem. Chcete dokázat, že můžete uspět i bez opor z NHL?
I když tady takoví kluci jsou, stejně se to musí postavit na týmu. Ale přece jen víš, že tihle hráči umí zápasy rozhodovat kolikrát sami. Musíme sázet na soudržnost, tým máme i tak dobrý. Mladí kluci jsou šikovní.

Jak je v kabině vnímáte?
Je to takové osvěžení, ale všechno se bude rozhodovat na ledě. Doufám, že do toho vlítneme s chutí a bojovností, pomůžeme jeden druhému.

Roman Červenka dribluje s kotoučem na tréninku národního týmu ve Fribourgu.

Je třeba je nějak usměrňovat?
Jsou tady z nějakého důvodu, místo si zasloužili. Věřím, že moc dobře vědí, co a jak. Na druhou stranu musí využít právě toho, proč jsou tu, což je jejich šikovnost a dovednosti. Nastanou samozřejmě chvíle, kdy se musí objevit zodpovědnost, ale tyhle věci jim nelze brát.

Vy sám máte ve formaci jednoho z mladších hráčů Matěje Blümela. Jak si zatím rozumíte?
Matěje znám z dřívějška, kdy jsme spolu hráli. Doufám, že do lajny přinese další energii. A když bude dávat góly, bude to jedině dobře.

Čekají vás Dánové. Jaký soupeř proti vám stojí?
Náročný. První zápasy jsou vždy takové všelijaké, než se všechno naplno rozběhne. Všichni mají hodně sil. Čekám těžký zápas, ale věřím, že když si správně nastavíme hlavy, zvládneme to. Doufám, že budeme stoprocentně ready.

Roman Červenka přebral cenu na vyhlášení Hokejisty sezony.

Vy jste připravený po tak náročné sezoně?
Jsem v pohodě. Tak nějak jsem se i připravoval, že to tak může být. Je třeba to brát vrchol po vrcholu, teď je na řadě ten třetí. Dám do toho všechno, ať to dopadne dobře a máme z toho všichni dobrý pocit.

Pomohlo vám volno po vyhraném titulu?
Určitě trošku ano. Hlavně pro hlavu to bylo fajn. Play off je přece jen náročné nejen fyzicky, ale i psychicky. Rád jsem si na chvíli orazil.

Máte doma ještě vůbec místo na medaile?
Na tu je místo vždycky!

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém turnaje...

