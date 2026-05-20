Nechceme odvádět pozornost. Záruba se u Švédů vrátí ke staré výslovnosti jmen

„Nechceme odvádět pozornost od hokeje,“ napsal komentátor České televize na sociální síti X. „Vrátíme se k původní verzi, která sice nemá nic společného s realitou, ale jsme na ni zvyklí vy i já. Po konzultaci s Ústavem pro jazyk český je taková varianta možná... a Švédové jsou naštěstí tolerantní.“
Záruba v přenosech během uplynulého půlroku u hráčů Persson či Larsson přecházel k „š“, které je ve Švédsku dominantní a vytlačilo uhlazenou formu královské švédštiny, v níž se využívalo „s“.
V komentáři jste tak namísto „Larson“ a „Person“ nově slýchali jména „Laršon“ a „Peršon“. Bližší realitě, byť kvůli přítomnost „r“ ne úplně přesná ke vztahu ke standardní švédštině (rikssvenska).
„Ptal jsem se výslovně (komentátorů Chrise Härenstama nebo Lasseho Grankqvista) na obě verze. ‚Bratře,‘ řekl mi, „ve Švédsku už používáme jen „La:šon“ a „Pete:šon.“ Jezdím s národním týmem po celé zemi, přizpůsobuju výslovnost místním odchylkám, ale „Larson“ už neříkáme nikde,“ přiblížil Záruba praxi v severském státě.
Ekman-Laršon? zarážejí se diváci. U Švédů běžné, říká Záruba. Souhlasí i expertka
Vzhledem k ohlasu ale diváci budou opět slýchat zažitou verzi se „s“. Ač se s ní ve Švédsku nesetkáte.
To vyplývá i z podstaty švédštiny. Jazyka, který je typický pestrou škálou dialektů, specifik a zároveň svou neformálností. Mimo jiné i lidé, co se neznají, si při jeho používání například normálně tykají. Tento styl fungování v běžné mluvě situaci paradoxně komplikuje.
„Ve spisovné češtině bychom se měli držet spisovné verze jména,“ vysvětluje Záruba ve spojitosti s českými pravidly. „Ve Švédsku ovšem něco takového prakticky neexistuje, protože královská švédština se běžně nepoužívá.“
Český komentátor správně poznamenává, že Švédové si se svými jmény často nakládají dle libosti, čímž lze obhájit i výslovnost se „s“.
Do konfliktu se tak dostávají spisovnost a běžná praxe. Spisovnost je ale pro švédštinu, na rozdíl od češtiny, do velké míry irelevantní. A tak se Záruba chtěl řídit skutečným fungováním tamního jazyka. Zjistil, že „výslovnost „La(r)šon,“ „Pe(r)šon“ je aktuálně jediná ve Švédsku veřejně používaná“.
V tuzemsku se ale u řady diváků nová varianta neosvědčila, byť ji už léta u florbalu v České televizi používá Ondřej Zamazal. Proto se teď Záruba vrací k formě, která není nesprávná, jen neodpovídá každodenní realitě. Známý hlas tak jen závěrem dodává: „Uvidíme, jestli se časem situace vyvine.“