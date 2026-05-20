Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Nechceme odvádět pozornost. Záruba se u Švédů vrátí ke staré výslovnosti jmen

Autor:
  9:51
Byl to experiment, který se nevydařil. Nebo se spíš nesetkal s pochopením. „Část české veřejnosti není připravena na úpravu jmen v souladu s originálem,“ uznal hokejový komentátor Robert Záruba. U švédských hokejistů poslední měsíce používal přesnější, aktuální verzi výslovnosti jejich jmen v případě, kdy se spojení „rs“ mění na zvuk podobný českému „š“. Teď se ale vrací k zažité podobě.
V pondělí byl Robert Záruba téměř celý den v porodnici, v úterý už vyrazil

V pondělí byl Robert Záruba téměř celý den v porodnici, v úterý už vyrazil komentovat hokejový zápas do Pardubic. | foto: Profimedia.cz

Švédové smutní po porážce s českým týmem.
Švédští hokejisté smutní po porážce s českým týmem.
Švédští hokejisté smutní po porážce s českým týmem.
Jack Berglund ze Švédska dotírá na Josefa Kořenáře a Libora Hájka.
67 fotografií

„Nechceme odvádět pozornost od hokeje,“ napsal komentátor České televize na sociální síti X. „Vrátíme se k původní verzi, která sice nemá nic společného s realitou, ale jsme na ni zvyklí vy i já. Po konzultaci s Ústavem pro jazyk český je taková varianta možná... a Švédové jsou naštěstí tolerantní.“

Záruba v přenosech během uplynulého půlroku u hráčů Persson či Larsson přecházel k „š“, které je ve Švédsku dominantní a vytlačilo uhlazenou formu královské švédštiny, v níž se využívalo „s“.

Souhlasíte s návratem komentátorů ke „staré“ výslovnosti švédských jmen?

V komentáři jste tak namísto „Larson“ a „Person“ nově slýchali jména „Laršon“ a „Peršon“. Bližší realitě, byť kvůli přítomnost „r“ ne úplně přesná ke vztahu ke standardní švédštině (rikssvenska).

„Ptal jsem se výslovně (komentátorů Chrise Härenstama nebo Lasseho Grankqvista) na obě verze. ‚Bratře,‘ řekl mi, „ve Švédsku už používáme jen „La:šon“ a „Pete:šon.“ Jezdím s národním týmem po celé zemi, přizpůsobuju výslovnost místním odchylkám, ale „Larson“ už neříkáme nikde,“ přiblížil Záruba praxi v severském státě.

Ekman-Laršon? zarážejí se diváci. U Švédů běžné, říká Záruba. Souhlasí i expertka

Vzhledem k ohlasu ale diváci budou opět slýchat zažitou verzi se „s“. Ač se s ní ve Švédsku nesetkáte.

To vyplývá i z podstaty švédštiny. Jazyka, který je typický pestrou škálou dialektů, specifik a zároveň svou neformálností. Mimo jiné i lidé, co se neznají, si při jeho používání například normálně tykají. Tento styl fungování v běžné mluvě situaci paradoxně komplikuje.

„Ve spisovné češtině bychom se měli držet spisovné verze jména,“ vysvětluje Záruba ve spojitosti s českými pravidly. „Ve Švédsku ovšem něco takového prakticky neexistuje, protože královská švédština se běžně nepoužívá.“

Český komentátor správně poznamenává, že Švédové si se svými jmény často nakládají dle libosti, čímž lze obhájit i výslovnost se „s“.

Švédové smutní po porážce s českým týmem.

Do konfliktu se tak dostávají spisovnost a běžná praxe. Spisovnost je ale pro švédštinu, na rozdíl od češtiny, do velké míry irelevantní. A tak se Záruba chtěl řídit skutečným fungováním tamního jazyka. Zjistil, že „výslovnost „La(r)šon,“ „Pe(r)šon“ je aktuálně jediná ve Švédsku veřejně používaná“.

V tuzemsku se ale u řady diváků nová varianta neosvědčila, byť ji už léta u florbalu v České televizi používá Ondřej Zamazal. Proto se teď Záruba vrací k formě, která není nesprávná, jen neodpovídá každodenní realitě. Známý hlas tak jen závěrem dodává: „Uvidíme, jestli se časem situace vyvine.“

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Nechceme odvádět pozornost. Záruba se u Švédů vrátí ke staré výslovnosti jmen

V pondělí byl Robert Záruba téměř celý den v porodnici, v úterý už vyrazil

Byl to experiment, který se nevydařil. Nebo se spíš nesetkal s pochopením. „Část české veřejnosti není připravena na úpravu jmen v souladu s originálem,“ uznal hokejový komentátor Robert Záruba. U...

20. května 2026  9:51

Vítej, mistře! Kubalík vkročil mezi nóbl střelce. I když má legenda námitky

Dominik Kubalík se raduje z gólu proti Švédsku.

Bývá neobyčejně příjemné sledovat opravdového kumštýře při činnosti, kterou vskutku mistrně ovládá. Ať jde o baletního sólistu, šikovnou švadlenu nebo ryzího hokejového kanonýra, jakým je Dominik...

20. května 2026  9:05

ONLINE: Česko - Itálie. Čtvrtý duel hokejistů na MS, poradí si s outsiderem?

Čeští hokejisté slaví triumf nad Švédskem.

Chtějí navázat na důležitou pondělní výhru nad Švédy. Čeští hokejisté nastupují do čtvrtého zápasu na mistrovství světa v roli favorita, ve skupině B čelí ve Fribourgu od 16.20 Itálii. Utkání můžete...

20. května 2026

Detaily neladí, soupeři trestají. Oslabení prioritou, Čechům nepomáhá ani větší led

Švédští hráči slaví gól proti Česku, trefil se Oliver Ekman-Larsson.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Jeden v závěru utkání s Dánskem. Další proti Slovinsku. A hned tři v napínavé bitvě se Švédskem. Dohromady pět inkasovaných gólů, druhá nejhorší bilance na letošním mistrovství světa. Co s nefunkční...

20. května 2026  6:56

Nejsem jako Gudas. Alscher vypráví o životě a pověsti: Vím, že mě lidé neznají

Premium
Marek Alscher zkoumá svou hokejku na tréninku národního týmu na MS ve Fribourgu.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Pokud sledujete hokej celoročně a jste jeho zažranými fanoušky, velmi pravděpodobně víte, o koho jde. Pokud však patříte mezi ty, co si ho zapnou třeba jen jednou za rok při mistrovství světa, dost...

20. května 2026

MS v hokeji 2026 ONLINE: Čechy ve středu čeká Itálie. Ščotka vyvázl bez trestu

Sledujeme online
Hokejový útočník Jan Mandát pálí během tréninku české reprezentace před...

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

19. května 2026  23:46

Slováci přetlačili Slovince v nájezdech, Norsko suverénně přehrálo Itálii

Slovenská gólová radost po trefě Martina Chromiaka.

Slovenští hokejisté poznali, jak nepříjemný umí být outsider ze Slovinska. V napínavém zápase ve Fribourgu ho nakonec porazili až po nájezdech 5:4, rozhodl Kristián Pospíšil. Ve druhém utkání skupiny...

19. května 2026  23:02,  aktualizováno  23:44

Slovensko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Slovenský útočník Martin Pospíšil v akci s Finem Teuvo Teravainenem. (11. února...

Slovenští hokejisté se na mistrovství světa ve Švýcarsku pokusí ukončit dlouhé čekání na medaili. Ve Fribourgu je v základní skupině B čeká i souboj s českou reprezentací. Program, výsledky, nominaci...

19. května 2026  23:19

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

19. května 2026  23:05

Rakousko zdolalo Lotyše a je stoprocentní, Maďarsko deklasovalo Velkou Británii

Rakouští hokejisté oslavují gól Benjamina Nissnera.

Rakouští hokejisté pokračují v útoku na postup do play off mistrovství světa. Ve skupině A v Curychu porazili favorizované Lotyšsko 3:1 a po třech zápasech mají devět bodů. Ve večerním souboji...

19. května 2026  22:54

Česko - Itálie v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Čeští hokejisté slaví triumf nad Švédskem.

České hokejisty čeká čtvrtý zápas na MS ve Švýcarsku. Po vydřené výhře nad Švédskem vyzvou Itálii. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete duel Česko - Itálie sledovat živě, vzájemnou bilanci a...

19. května 2026  19:27

Chceme otestovat nováčky a obhájit titul, ujišťuje trenér. USA si ale cestu komplikují

Joseph Woll z USA inkasuje v zápase se Švýcarskem.

Tři zápasy, dvě porážky. Spojené státy přivezly na mistrovství světa tradičně tým plný nováčků, aby v Evropě sice nabíral cenné zkušenosti, ale zároveň bojoval o titul. Američtí hokejisté však svými...

19. května 2026  18:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.