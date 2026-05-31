Bojovali o zlato, jenže zemřel prezident. Když komunisté stáhli hokejisty z MS

Co na tom, že zrovna v roce 1953 nedosahovalo klání při bližším pohledu tak vysoké hodnoty jako obvykle. Švédové si tohle zlato připomínají jako své první v historii. A ta už se neptá, že k němu přišli do jisté míry lacino.
Turnaj totiž dokončila jen tři mužstva. Řada favoritů se odhlásila předem, jediný pak až v průběhu akce. Byli to právě Čechoslováci. Ti mohli navázat na triumf týmu z února 1949. A současně nemohli.
Poslední mistry rozmetali komunisté ve známých vykonstruovaných soudních procesech (1950). Už se ale tolik neví, že po pár letech připravili zemi jedním rozkazem o další možný úspěch. Minimálně o medaili určitě.
Úkol, který na sebe hokejisté vzali, není malý: vyhrát na celé frontě – to znamená přispět v boji za mír!