„Bylo pro mě obrovskou ctí vést český národní tým, společně jsme do toho dali maximum a za to bych chtěl všem poděkovat. Cítím, že je potřeba zase ta každodenní klubová práce a prostředí, které trenéra přirozeně drží v neustálém procesu učení a posouvání dál,“ uvedl Rulík.
Mistrovství světa, které startuje 15. května v Curychu a Fribourgu, bude pro Rulíka třetím v pozici hlavního trenéra reprezentace. Na nabídku kývl v létě 2023, nahradil finského kouče Kariho Jalonena.
Největším úspěchem se během jeho kariéry u národního týmu stalo mistrovství světa v Praze v roce 2024. Česká sestava pod jeho vedením ve finále porazila Švýcarsko 2:0 a na Staroměstském náměstí slavila po 14 letech zlatou medaili.
„Je to hlavně o hráčích, kluci vyhráli mistrovství, ne my trenéři. Já jsem rád, že jsem zvolil ty správné hráče, ač se vám to kolikrát nelíbilo. Myslím, že kluci dokázali, že dostali nominaci oprávněně,“ komentoval tehdy týmový úspěch.
Pod jeho vedením se český tým na světovém šampionátu představil i v roce 2025. Ve Stockholmu podlehl ve čtvrtfinále Švédsku a ve shodné části soutěže skončil i na únorové olympiádě. V Miláně Češi vypadli v prodloužení čtvrtfinále s Kanadou.
Rulíkovo první reprezentační angažmá bylo už v roce 2000, kdy působil jako asistent trenéra Jaroslava Holíka u juniorského týmu. Jejich svěřenci tehdy na mistrovství světa ve Švédsku nečekaně porazili Rusko a domů přivezli zlaté medaile.
S juniory se mu znovu zadařilo v roce 2023, jako hlavní trenér je dovedl k druhému místu na turnaji v kanadském Halifaxu.
Konec u reprezentace oznámil v březnu. Od příští sezony ho na trenérském postu nahradí třinecký kouč Zdeněk Moták, na pozici asistenta bude Pavel Gross.
Kariéra v extralize
Hokeji se Rulík nejdříve sám věnoval, mládežnickou kariéru mu ale zkomplikovaly vleklé zdravotní problémy, kvůli nimž musel skončit. V jeho rodných Karlových Varech mu pak nabídli první trenérské angažmá.
„Sám bych si na to asi netroufnul, ale oslovili mě v klubu, kde jsem působil jako hráč, jestli bych nechtěl pomoci u dětí. To se mi zalíbilo a začal jsem se hokeji věnovat jako trenér,“ vzpomínal Rulík.
V Karlových Varech se později vypracoval na pozici asistenta trenéra A-týmu, kde působil do sezony 1995/96. Potom působil několik let v Plzni a krátkou epizodu zažil také v ruském Omsku, na Slovensku a jednu sezonu působil ve Spartě.
Nejvýrazněji se v extralize zapsal jako hlavní kouč v Litvínově, kde trénoval v sezonách 2013/14 až 2017/2018. V roce 2015 získal s klubem historický titul, ve finále přetlačili Třinec.
Poté se na chvíli vrátil do Sparty, odkud následně zamířil na střídačku Mladé Boleslavi. S tou dvakrát postoupil do semifinále, což je dodnes největší úspěch v historii klubu.
Zatím poslední extraligové angažmá zažil v Pardubicích, které v roce 2023 dovedl ke třetímu místu v nejvyšší české hokejové soutěži. Východočeský tým ho ale pár týdnů po bronzovém zápase vyměnil za Václava Varaďu, Rulík zamířil k národnímu týmu.
Po úspěšné reprezentační kariéře se karlovarský trenér znovu vrací na střídačku extraligového celku. Od podzimu povede Kladno, kde mu budou k ruce i Marek Židlický a Ondřej Pavelec, s nimiž spolupracoval právě u národního týmu.
Rulíkovy největší hokejové úspěchy
Reprezentace
Klub