Klapka? Nevešel se, pravil Rulík. Řešil další jména, o medailových ambicích nehovořil

„Oslovili jsme dvanáct hráčů z NHL, devět se omluvilo, řada negativních odpovědí přišla i z Evropy,“ líčil smířeně generální manažer Jiří Šlégr. Pastrňák, Zacha, Faksa, Palát, Nosek či Vejmelka chybí. Jiní byli odmítnuti.
Alespoň pět zápasů v tomto ročníku NHL si tak zahráli jen dva muži. Obranná stálice Filip Hronek z Vancouveru, který absolvoval kompletní porci 82 duelů. A v řadách New York Rangers se prosazující útočník Jaroslav Chmelař (28 klání).
To Matyáš Melovský hrál jen na farmě v AHL. A zbytek spíš nakukoval, obránce Marek Alscher na Floridě, Matěj Blümel, který do nominace přibyl jako jeden z posledních, se pak přes šanci v průběhu sezony neprosadil v Bostonu (oba 4 zápasy).
Trenére, jaké máte s Matějem plány?
Jednoznačně s ním počítáme do sestavy. Postupně ho chceme zabudovat. Je to ofenzivní hráč, výborný bruslař, což je jedno z hlavních kritérií, jak je to hřiště obrovské. Když se na něm nestíhá, ještě třeba s obrannou taktikou, tak to je pak složité.
Jaká přesně kritéria o zařazení do nominace rozhodovala?
Jedno kritérium bylo právě zvládat bruslařsky, druhým pak práce v prostoru, abychom se vyvarovali prohazovaček a různých ztrát. Zkrátka je potřeba v detailech mít cit na řešení situací, obratnost.
Vzal jste hodně mladých hráčů, Galvas, Melovský, Cibulka či Chmelař jedou na první vrcholný turnaj mezi dospělými. Vnímáte to jako investici do budoucna?
Určitě. Tomáš Galvas se po mé výtce na Českých hrách srovnal, další zápasy odehrál výborně. Matyáše Melovského jsem zažil na dvacítkách, je trochu zkušenější, je to podobný příběh jako Petr Sikora, akorát má už za sebou rok na farmě v AHL. Je to šikovný pravák, budoucnost. Ale to platí i pro Petra.
Kterého jste se ale nakonec rozhodl nevzít. Proč, nepřesvědčil vás teď na turnaji?
Je to určitý souhrn, zápasů jsme měli víc, ale když vezmu centry a kdo může nastoupit na křídle, tak se nevešel a to rozhodlo. Něco jsme si spolu řekli, máme určitý limit, čtyři formace plus dva útočníky. A on se do něj neprobojoval.
Na rozdíl třeba od staršího Martina Kauta. Co vás přesvědčilo u něj?
Je to pravák, výborný do přesilovky na střelu. A je to zkušený hráč. I když v play off neměl tolik bodů, věříme, že bude prospěšný.
Zmínil jste kritéria jako bruslení, to rozhodlo v neprospěch Adama Klapky, který v sezoně odehrál takřka 80 zápasů v NHL?
Řeknu totéž jako u Petra Sikory: Nevešel se.
Ze zámoří se teoreticky ještě nabízel obránce David Jiříček, jak jste postupovali v jeho situaci? Oslovili jste ho?
Zvažovali jsme to, ale je to s ním podobné jako u dalšího obránce Davida Špačka. Poslední soutěžní zápas měli 18. dubna, přičemž turnaj začíná 15. května. To je v podstatě měsíc bez zápasu. Shodli jsme se, že je to strašně složitá situace, ještě při přechodu na velké hřiště. Vypadli z herního tempa, proto o nich v tuto chvíli neuvažuju.
Naopak se tušilo, že tým posílí Roman Červenka s Lukášem Sedlákem, které, jak jste avizoval, nebylo třeba zkoušet. Jak jste se domlouvali?
Dali jsme jim prostor se připojit k týmu až na mistrovství a jsem přesvědčený, že to byla dobrá volba. Znají nás, ví, co chceme hrát, byli s námi na velkém ledě loni v Dánsku. Upřednostnili jsme variantu, že jim dáme prostor na regeneraci. Romanovi jsem volal dva dny po posledním zápase, dohodli jsme se okamžitě. S Lukášem jsem pak mluvil ve stejný den, akorát jsme si dali týden na to, že si to nechá projít hlavou, rozhodnutí jsem hned slyšet nechtěl. V úterý mi pak volal, že má zájem.
Je to vaše poslední akce v roli trenéra národního týmu, na šampionát přijedou i vaši nástupci Zdeněk Moták s Pavlem Grossem. Jak s nimi budete spolupracovat?
Se Zdeňkem jsme mluvili, řekl jsem mu, že budeme maximálně k dispozici a budeme spolu v kontaktu. Mohli bychom oba využít stejně jako v Praze Patrika Augustu právě s Pavlem jako pomocníky shora, co chystali poznámky k naší hře i k soupeřům. Sedneme si s nima, dostaneme je do toho. Oni mají zájem, když jim to nebude vadit, zapojíme je. Jsou připravení nám pomoct.
Jak to vidíte s medailovými nadějemi?
Co se týče ambic, kempy prošlo hodně hráčů a snažili jsme se pečlivě vybrat co nejprospěšnější tým pro mistrovství. Chceme se semknout, podat co nejlepší výkon. A uvidíme, na co to bude stačit, až turnaj ukáže. Ambice ale nemůžou být jiné než se probojovat do čtvrtfinále a zabojovat o postup.