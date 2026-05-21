Mistrovství světa v hokeji 2026

Rulík po trápení: Pro hráče máme návody, ale na ledě nejsme. Musí se dobře nastavit

Vojtěch Tůma
  6:00
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Ze střídačky sledoval, jak jeho mužstvo na mistrovství světa opět strádá proti outsiderovi. Jak naráží do připraveného italského valu a nemůže se protlouct skrz. „Hráčům nevidím do hlavy, ale v příštích zápasech potřebujeme reagovat daleko dříve,“ pronesl kouč českých hokejistů Radim Rulík po utrápeném vítězství 3:1.
Zadumaný kouč Radim Rulík na české střídačce během utkání proti Itálii.

Zadumaný kouč Radim Rulík na české střídačce během utkání proti Itálii. | foto: ČTK

O kolik let jste zestárl?
Nebylo to příjemné. Celkem jsme měli asi 104 pokusů, z toho přes 50 letělo na branku. A gól dlouho nikde.

Kde jste viděl příčiny střeleckého trápení?
Potkal nás v defenzivě velmi houževnatý soupeř s dobrým gólmanem. Strašně těžké. Potřebovali jsme, aby Italové trochu otevřeli hru a my měli více prostoru. Nedařilo se nám, vůbec to nebyl lehký zápas.

Co jste říkal v kabině před třetí třetinou? Uklidňovali jste hráče?
To ani ne. Rozhodili jsme sestavu, proházeli formace. Myslím si, že to byl důležitý krok.

Až ve třetím dějství přišlo zlepšení. Podařilo se srovnat, ve dvaapadesáté minutě rozhodl Jakub Flek.
Od Kuby výborná střela z voleje. A hlavně tam byl i skvělý screen (clona před brankářem) od Kubalíka. Gólman neviděl, což jsme potřebovali.

Damian Clara se jinak překonával, v brance se pomalu stavěl na hlavu.
Měl i trochu štěstí, ale vedl si dobře. Velký chlap, zabral spoustu místa. Trvalo nám, než jsme se přes něj dostali.

Naopak pro Dominika Pavláta velmi podobné utkání jako v sobotu.
Strašně těžké. Ani nevím, kolik měl zásahů, ale ve třetí třetině nás podržel. Vytáhl jeden opravdu špičkový zákrok. Přihrávka do mezikruží, prudká střela. A chytil to.

Vyčítáte hráčům něco?
Takhle bych to neřekl. Máme pro ně návody, ale oni jsou na ledě a dělají rozhodnutí. Když předržujeme puk a hra se zpomalí, proti takovým soupeřům to nefunguje. Je třeba dát si puk z první, střílet z voleje, mít tlak do předbrankového prostoru, kam se puky odráží. To se stalo několikrát, my tam nebyli. Neměli jsme správný drajv.

Proč opět trvalo, než se mužstvo rozjelo?
Hráčům nevidím do hlavy. Nechtěli jsme dopustit podobný zápas jako proti Slovinsku. Po zápase jsem v kabině říkal, že je potřeba se zase poučit a vzít to jako zkušenost. Ještě nás čekají další zápasy, v nich potřebujeme reagovat dříve.

Blesklo vám při zápase hlavou, aby nebyla ostuda?
Takhle to nevnímám. Já spíš potřebuji, aby hráči nastupovali na každé střídání ve správném nastavení.

Jak to myslíte?
Hned na začátku už ze střídačky poznám, jak je mužstvo nastavené v hlavě. Je diametrální rozdíl, když hrajeme proti Švédsku a když proti Slovinsku nebo Itálii. A to říkám s veškerým respektem k soupeřům.

Čeští hokejisté Michal Kempný, David Tomášek, Jakub Flek a Dominik Kubalík (zleva) slaví, proti outsiderovi z Itálie vydřeli v utkání na mistrovství světa obrat na konečných 3:1.

Takže mohlo dojít k podvědomému podcenění?
Nevím, no. To je otázka spíš pro kluky. Já to hodnotím na základě toho, co vidím ze střídačky. Každý hráč ví, jak je nachystaný. Jestli si třeba myslí, že teď může dát první gól na mistrovství. Nedokážu to úplně rozšifrovat, ale vím, že v hráčích skvělé výkony stoprocentně jsou. Pak už jsem z nich cítil týmový duch. Když jsme vedli 2:1, věděl jsem, že výsledek už nepustíme.

Přijdou vám vhod dva dny volna?
Určitě. Jeden den si dáme úplně volný. Není jednoduché to na velkém ledu ulítat. Když máme možnost si oddechnout a na chvíli vypnout hlavy, využijeme ji.

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
