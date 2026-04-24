Klapka si musí nominaci vybojovat. Rulík sleduje i AHL: Víme, jaké hráče tam máme

Posílí vás Klapka, Chmelař, také Melovský, Kunc nebo Patera. Jakou mají pozici?
Jsou to mladí hráči. Klapka a Chmelař si vydobyli pozici v NHL, ostatní na farmě. Nemají pozici jako Filip Hronek, všichni musí přesvědčit, že do týmu patří. Musí se svými výkony dostat do čtyř formací, respektive budeme brát čtrnáct útočníků.
Jaký máte plán s Hronkem?
Nechtěl dlouhé volno, potřebuje být v tréninku. Budeme dávat dohromady, jaké bude mít vytížení, ale minimálně jedno utkání odehraje.
Posily ze zámoří před MS: dorazí Hronek, Klapka i Chmelař. Rulík zkusí i nová jména
Zvažoval jste povolání Martina Frka, jenž má za sebou povedený ročník v AHL?
Omlouvám se, ale budu se vyjadřovat jenom k nominovaným, nestačíme tady probrat jméno po jménu.
Budete sledovat i play off AHL? Nastupuje v něm několik Čechů.
Ano, sledujeme. Uvidíme, potřebovali bychom je minimálně na dva turnaje, aby měli čas se adaptovat na náš systém. Jedeme na hřiště s rozměry třicet na šedesát metrů, byla by úplně jiná situace, kdyby jeli na malé kluziště. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Víme, jaké hráče tam máme.
Někdo vám z kádru náhle vypadl?
Počítali jsme s Kevinem Klímou, ale zranění se ukázalo, že je vážnějšího charakteru a nemůže se do přípravy zařadit.
A Jakub Flek? Druhé utkání proti Rakousku vynechal.
Počítáme s ním, doufáme, že to nebude nic vážného. Takové zhmoždění, usoudili jsme s fyzioterapeutem, že nebudeme zbytečně riskovat, pošetříme ho a dáme mu pár dní. Podle jeho slov bude v úterý připravený.
Tušíte už, jak bude vypadat nominace na poslední turnaj před šampionátem ve Švédsku?
Nemáme k dispozici ještě hráče ze semifinálových sérií v Evropě a české soutěže, kde probíhá finále. V tuto chvíli je takováto nominace, počítáme s tím, že do turnaje ve Švédsku půjdeme v jiném složení. Uvidíme, jak se budou vyvíjet série. Počkáme si, jak budou hráči vytížení, kolik zápasů budou mít v nohách, podle toho se zařídíme i směrem k mistrovství.