Klapka si musí nominaci vybojovat. Rulík sleduje i AHL: Víme, jaké hráče tam máme

Autor:
  21:30
V útrobách jihlavské arény, v níž čeští hokejisté porazili Rakousko 4:0, usedl po zápase za stůl a oznámil nominaci na Fortuna Hockey Games. Tentokrát bohatší i o několik jmen ze zámoří. Kromě obránce Filipa Hronka ale budou muset ostatní Radima Rulíka ohledně účasti na mistrovství světa ještě přesvědčit. „Nic jsme jim neslíbili, dali jsme jim šanci vybojovat si národní dres a oni to přijali,“ říkal kouč národního týmu.
Debata Radima Rulíka a Tomáše Plekance na české střídačce. | foto: Luboš Vácha

Rakouští hráči sledují akci Davida Tomáška.
Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.
Matyáš Kanter v přípravném utkání s Rakouskem.
24 fotografií

Posílí vás Klapka, Chmelař, také Melovský, Kunc nebo Patera. Jakou mají pozici?
Jsou to mladí hráči. Klapka a Chmelař si vydobyli pozici v NHL, ostatní na farmě. Nemají pozici jako Filip Hronek, všichni musí přesvědčit, že do týmu patří. Musí se svými výkony dostat do čtyř formací, respektive budeme brát čtrnáct útočníků.

Jaký máte plán s Hronkem?
Nechtěl dlouhé volno, potřebuje být v tréninku. Budeme dávat dohromady, jaké bude mít vytížení, ale minimálně jedno utkání odehraje.

Zvažoval jste povolání Martina Frka, jenž má za sebou povedený ročník v AHL?
Omlouvám se, ale budu se vyjadřovat jenom k nominovaným, nestačíme tady probrat jméno po jménu.

Budete sledovat i play off AHL? Nastupuje v něm několik Čechů.
Ano, sledujeme. Uvidíme, potřebovali bychom je minimálně na dva turnaje, aby měli čas se adaptovat na náš systém. Jedeme na hřiště s rozměry třicet na šedesát metrů, byla by úplně jiná situace, kdyby jeli na malé kluziště. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Víme, jaké hráče tam máme.

Někdo vám z kádru náhle vypadl?
Počítali jsme s Kevinem Klímou, ale zranění se ukázalo, že je vážnějšího charakteru a nemůže se do přípravy zařadit.

Čeští hokejisté oslavují gól Jakuba Fleka (vlevo).

A Jakub Flek? Druhé utkání proti Rakousku vynechal.
Počítáme s ním, doufáme, že to nebude nic vážného. Takové zhmoždění, usoudili jsme s fyzioterapeutem, že nebudeme zbytečně riskovat, pošetříme ho a dáme mu pár dní. Podle jeho slov bude v úterý připravený.

Tušíte už, jak bude vypadat nominace na poslední turnaj před šampionátem ve Švédsku?
Nemáme k dispozici ještě hráče ze semifinálových sérií v Evropě a české soutěže, kde probíhá finále. V tuto chvíli je takováto nominace, počítáme s tím, že do turnaje ve Švédsku půjdeme v jiném složení. Uvidíme, jak se budou vyvíjet série. Počkáme si, jak budou hráči vytížení, kolik zápasů budou mít v nohách, podle toho se zařídíme i směrem k mistrovství.

Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Výsledky

Nejčtenější

Klapka si musí nominaci vybojovat. Rulík sleduje i AHL: Víme, jaké hráče tam máme

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.