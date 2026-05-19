Rulík: Podněty na rozhodčí nepodáme, ale vyloučení nás mohla stát zápas

Šlo o ohromně důležitý zápas. Národní tým chtěl odčinit porážku se slabším Slovinskem, jenže proti němu stálo silné Švédsko. Úvod duelu se ale Čechům náramně povedl.
„Že povedeme 3:0? To jsme absolutně nečekali, ani ve snu,“ uznal Rulík.
Pak přišly komplikace.
Vstup nám vyšel skvěle, ale hned jsme si to pokazili situací, kdy jsme šli na pět minut ven, respektive na tři minuty do čtyř. Nechali jsme se unést emocemi, trošku jsme to přepískli. Ale to se stane. Věděli jsme, že mají velice silnou přesilovku, a my jsme z ní dostali celkem tři góly.
Oslabení změníte?
Pracovali jsme na tom už během zápasu, změnili jsme systém bránění. A taky stavbu dvojic. Vyplatilo se nám to ve třetí třetině, protože kdyby v ní Švédové přesilovku proměnili, srovnali by.
Což se ukázalo jako klíčové.
Věděli jsme, že disciplína může rozhodnout. Větší počet vyloučených nás mohl stát zápas. Naštěstí jsme dali čtvrtý gól z brejku a zápas už ubojovali do vítězného konce.
Dával ho Černoch, kterému sudí první radost zkazili a gól neuznali.
No… Byl tam velký důraz, podle mě gól. Ale nevím. Má za sebou skvělý zápas, celá čtvrtá lajna hrála výborně.
Rozhodli jste se tentokrát nepodávat podněty na rozhodčí směrem k Mezinárodní hokejové federaci. Nezměníte po tomto zápase názor?
Nezměníme. Rozhodli jsme se tak, protože když jsme je podávali, bylo to horší a horší. Stejně to nezměníme. Oni nám řeknou ‚ano, tady byl faul, neodpískali ho‘, ale tím to končí. Pak si to rozhodčí mezi sebou řeknou a my je chceme nechat v klidu. Počítáme s tím, že jsou také jenom lidé a mohou udělat chyby. Nechceme na sebe upozorňovat.
Nešťastný zákrok naopak předvedl Ščotka.
Honza je skvělý kluk do kabiny, moc jí pomáhá. Myslím, že to přejdeme, nebudeme to řešit. Takhle bych to nechal.
Chtěl se zastat Voženílka, ale přehnal to.
Mohli jsme z toho vytěžit přesilovku, ale asi to neregistroval. Bylo to strašně rychlé, to se stane. Jen je potřeba udržet nervy a postavit se za tým malinko jinak.
Pak jste dvakrát inkasovali, Švédovém vám později několikrát zavařili. Ale v závěru jste tlak ustáli.
Snažili jsme se připravit. Víme, jak Švédové hrají v útočném pásmu, o co se snaží. A teď to vyšlo. Ale podržel nás gólman.
Josef Kořenář vychytal druhé vítězství, opět předvedl skvělý výkon.
Není to pro něj jednoduché, ani pro Dominika Pavláta. Myslím si, že na oba zápasy, do kterých Pepa nastoupil, se skvěle připravil, zůstal koncentrovaný. Puky z něj nevypadávají, chytá velice dobře.
Cítil jste z týmu, že chtěl odčinit nezdar proti Slovincům?
Myslím, že ano. Já teda nečetl jediný článek nebo reakci, trošku jsem tomu utekl, ale podle mě hráči ne. A samozřejmě jim to není příjemné.
Bude mít teď tým větší sebevědomí?
Rádi bychom. Předešlý zápas se hrubě nevydařil, což není příjemné. Ale jako tým bychom chtěli sebevědomí nabrat a pracovat na tom, abychom podávali dobré výkony.
Absolvovali jste tři večerní zápasy ve čtyřech dnech. Jde o velkou zátěž, že?
Hodně. Nezdá se to, ale v podstatě každé střídání je ve sprintu, není to jednoduché. Proto jsme taky posunuli úterní trénink a pro hráče, kteří měli vyšší vytížení, uděláme malinko jiný program.