Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Rulík: Podněty na rozhodčí nepodáme, ale vyloučení nás mohla stát zápas

Jakub Hromada
  7:46
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Sledoval bláznivý zápas. Nejdřív jeho svěřenci vedli o tři góly a mohlo se zdát, že mají tři body na dosah. Jeden faul ale všechno změnil a nakonec se z utkání se Švédy stalo obrovské drama. „Naštěstí jsme ho ale ubojovali do vítězného konce,“ oddechl si trenér českých hokejistů Radim Rulík po těsné výhře 4:3.
Radim Rulík (vpravo) a Tomáš Plekanec stojí na střídačce hokejové reprezentace.

Radim Rulík (vpravo) a Tomáš Plekanec stojí na střídačce hokejové reprezentace. | foto: Reuters

Český tým slaví s fanoušky výhru nad Švédskem.
Švédové smutní po porážce s českým týmem.
Gólman Josef Kořenář slaví triumf nad Švédy.
Gólman Josef Kořenář slaví triumf nad Švédy.
37 fotografií

Šlo o ohromně důležitý zápas. Národní tým chtěl odčinit porážku se slabším Slovinskem, jenže proti němu stálo silné Švédsko. Úvod duelu se ale Čechům náramně povedl.

„Že povedeme 3:0? To jsme absolutně nečekali, ani ve snu,“ uznal Rulík.

Pak přišly komplikace.
Vstup nám vyšel skvěle, ale hned jsme si to pokazili situací, kdy jsme šli na pět minut ven, respektive na tři minuty do čtyř. Nechali jsme se unést emocemi, trošku jsme to přepískli. Ale to se stane. Věděli jsme, že mají velice silnou přesilovku, a my jsme z ní dostali celkem tři góly.

Znepokojený český hokejový kouč Radim Rulík

Oslabení změníte?
Pracovali jsme na tom už během zápasu, změnili jsme systém bránění. A taky stavbu dvojic. Vyplatilo se nám to ve třetí třetině, protože kdyby v ní Švédové přesilovku proměnili, srovnali by.

Což se ukázalo jako klíčové.
Věděli jsme, že disciplína může rozhodnout. Větší počet vyloučených nás mohl stát zápas. Naštěstí jsme dali čtvrtý gól z brejku a zápas už ubojovali do vítězného konce.

Dával ho Černoch, kterému sudí první radost zkazili a gól neuznali.
No… Byl tam velký důraz, podle mě gól. Ale nevím. Má za sebou skvělý zápas, celá čtvrtá lajna hrála výborně.

To uznají. Aha, tak nic! Černochův kuriózní duel: Věděl jsem, že sudí nemá pravdu

Rozhodli jste se tentokrát nepodávat podněty na rozhodčí směrem k Mezinárodní hokejové federaci. Nezměníte po tomto zápase názor?
Nezměníme. Rozhodli jsme se tak, protože když jsme je podávali, bylo to horší a horší. Stejně to nezměníme. Oni nám řeknou ‚ano, tady byl faul, neodpískali ho‘, ale tím to končí. Pak si to rozhodčí mezi sebou řeknou a my je chceme nechat v klidu. Počítáme s tím, že jsou také jenom lidé a mohou udělat chyby. Nechceme na sebe upozorňovat.

Nešťastný zákrok naopak předvedl Ščotka.
Honza je skvělý kluk do kabiny, moc jí pomáhá. Myslím, že to přejdeme, nebudeme to řešit. Takhle bych to nechal.

Chtěl se zastat Voženílka, ale přehnal to.
Mohli jsme z toho vytěžit přesilovku, ale asi to neregistroval. Bylo to strašně rychlé, to se stane. Jen je potřeba udržet nervy a postavit se za tým malinko jinak.

Ščotka opět v hlavní roli. Tým oslabil, Rulík však říkal: Ví, že to přepískl. Ale to se stane

Pak jste dvakrát inkasovali, Švédovém vám později několikrát zavařili. Ale v závěru jste tlak ustáli.
Snažili jsme se připravit. Víme, jak Švédové hrají v útočném pásmu, o co se snaží. A teď to vyšlo. Ale podržel nás gólman.

Josef Kořenář vychytal druhé vítězství, opět předvedl skvělý výkon.
Není to pro něj jednoduché, ani pro Dominika Pavláta. Myslím si, že na oba zápasy, do kterých Pepa nastoupil, se skvěle připravil, zůstal koncentrovaný. Puky z něj nevypadávají, chytá velice dobře.

Gólman Josef Kořenář slaví triumf nad Švédy.

Cítil jste z týmu, že chtěl odčinit nezdar proti Slovincům?
Myslím, že ano. Já teda nečetl jediný článek nebo reakci, trošku jsem tomu utekl, ale podle mě hráči ne. A samozřejmě jim to není příjemné.

Bude mít teď tým větší sebevědomí?
Rádi bychom. Předešlý zápas se hrubě nevydařil, což není příjemné. Ale jako tým bychom chtěli sebevědomí nabrat a pracovat na tom, abychom podávali dobré výkony.

Absolvovali jste tři večerní zápasy ve čtyřech dnech. Jde o velkou zátěž, že?
Hodně. Nezdá se to, ale v podstatě každé střídání je ve sprintu, není to jednoduché. Proto jsme taky posunuli úterní trénink a pro hráče, kteří měli vyšší vytížení, uděláme malinko jiný program.

Vstoupit do diskuse

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Česko - Itálie v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Čeští hokejisté slaví triumf nad Švédskem.

České hokejisty čeká čtvrtý zápas na MS ve Švýcarsku. Po vydřené výhře nad Švédskem vyzvou Itálii. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete duel Česko - Itálie sledovat živě, vzájemnou bilanci a...

19. května 2026  7:59

Rulík: Podněty na rozhodčí nepodáme, ale vyloučení nás mohla stát zápas

Radim Rulík (vpravo) a Tomáš Plekanec stojí na střídačce hokejové reprezentace.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Sledoval bláznivý zápas. Nejdřív jeho svěřenci vedli o tři góly a mohlo se zdát, že mají tři body na dosah. Jeden faul ale všechno změnil a nakonec se z utkání se Švédy stalo obrovské drama....

19. května 2026  7:46

Dobeš slaví s Montrealem postup, prodloužení rozhodl Newhook

Útočník Buffala Tage Thompson se marně snaží překonat brankáře Montrealu Jakuba...

Hokejový brankář Jakub Dobeš byl jednou z hvězd sedmého zápasu série play off NHL mezi Buffalem a Montrealem. Výhru kanadského celku 3:2 po prodloužení podpořil vysokým počtem 37 zákroků a slaví tak...

19. května 2026  7:11,  aktualizováno  7:44

Ščotka opět v hlavní roli. Tým oslabil, Rulík však říkal: Ví, že to přepískl. Ale to se stane

Český obránce Jan Ščotka opouští po faulu duel se Švédskem kvůli trestu do...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Za chvíli to budou dva roky, co se z Jana Ščotky stal oblíbenec sociálních sítí. Na šampionátu v Praze naskočil až do finále, hned v prvním střídání musel bránit Švýcara Kevina Fialu. Lidé si ho...

19. května 2026

To uznají. Aha, tak nic! Černochův kuriózní duel: Věděl jsem, že sudí nemá pravdu

Jiří Černoch se zlobí na rozhodčí po neuznaném gólu v utkání proti Švédsku.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Má za sebou bláznivé utkání. Na události, v nichž si střihl hlavní roli, vskutku výživné. Jednu branku rozhodčí Jiřímu Černochovi odvolali, druhou naopak uznali. „Já si myslel, že to bude přesně...

19. května 2026

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

18. května 2026  23:19

Švýcaři rozstříleli Němce, Finové porazili USA. Oba celky jsou stále stoprocentní

Radost švýcarských hokejistů z gólu Německu.

Hokejisté Švýcarska zůstávají na domácím mistrovství světa nadále stoprocentní. V pondělním zápase skupiny A uštědřili Německu debakl 6:1. Plný počet bodů mají ve stejné skupině po třech zápasech...

18. května 2026  23:10

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

Radost českých hokejistů po gólu Romana Červenky na 3:0 ve třetí třetině utkání...

Čeští hokejisté vstupují do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučí se trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky českých...

18. května 2026  22:52

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

18. května 2026  22:51

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Úvodní bitvy hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku jsou za námi. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

18. května 2026  22:51

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Jacob Larsson se raduje z gólu proti Kanadě.

Švédští hokejisté budou na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovat bronzové medaile z domácího šampionátu. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i...

18. května 2026  22:50

Oznámkujte hokejisty za výkon na MS 2026 proti Švédsku

Češi slaví trefu Jakuba Fleka proti Švédsku.

Oznámkujte české hokejisty za výkon ve druhém zápase na MS 2026 proti Švédsku. Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším jedničky.

18. května 2026  22:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.