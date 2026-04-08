Takhle jsem to nechtěl. Rulík mluvil o konci v reprezentaci, v Kladnu podepsáno nemá

  11:00
Klasický začátek přípravy před hokejovým mistrovstvím světa má tentokrát trochu jiný nádech. Hlavní trenér Radim Rulík totiž už nyní ví, že šampionát bude jeho posledním. „Takhle jsem to nechtěl, ale byl jsem vyzván svazem,“ prozradil na srazu reprezentace.
Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před olympijskými hrami. | foto: ČTK

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...
Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...
Trenér Radim Rulík udílí pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...
Trenér Radim Rulík udílí pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...
9 fotografií

Výkonný výbor svazu o něj i jeho štáb dál stál, nabídl mu pokračování ve funkci, on se ale rozhodl u národního týmu skončit. V polovině března pak Rulík novinu veřejně oznámil.

„Sám jsem to chtěl řešit až po mistrovství světa, ale bohužel to bylo nastavené tak, že to chtějí vědět co nejdřív. Takže jsme to začali intenzivně řešit a udělali jsme rozhodnutí. Vyšel jsem svazu vstříc,“ říkal Rulík v úterý večer.

S hokejovým svazem bude i nadále spolupracovat, čeká ho působení ve sportovním úseku. Roli hlavního kouče reprezentace opouští kvůli touze vrátit se ke klubové práci, od nové sezony převezme Kladno.

Prezident hokejového svazu Alois Hadamczik v hovoru s trenérem Radimem Rulíkem před nominační tiskovou konferencí.

„Už to máme dohodnuté, ale nemám ještě nikde nic podepsáno,“ kontroval. Sám nemá představu, kdo by ho mohl u národního týmu nahradit, nyní se soustředí na výběr týmu pro mistrovství světa.

„Pro mě je hrozně důležité, jak ho sehrajeme. Poslední dvě největší akce, loňský šampionát v Dánsku a olympiádu, jsme skončili ve čtvrtfinále. Tak jsem chtěl počkat,“ vysvětlil novinářům v Karlových Varech, kde začal přípravný kemp.

Na jeho začátek pozval Rulík 23 hráčů, kterým již skončila sezona v klubech. Hned dvacet z nich působí v extralize, nejvíce v Kometě (pět) a Kladnu (čtyři).

O šampionát aktuálně usiluje pět nováčků (Brízgala, Kavan, Galvas, Konečný, Marcel), ale také několik ostřílených matadorů jako Voženílek, Flek, Zábranský nebo Ščotka.

Především však chce dát šanci mladším hráčům, kteří by se v budoucnu mohli stát oporami národního týmu.

„Pokud na ně dosáhneme a pokud to jen trochu půjde, určitě dostanou šanci. Nějaké máme v extralize, taky v AHL. Zjistíme, jak na tom budou, jak budou zvládat zápasy. Uvidíme, jak vše dopadne, na mistrovství světa to ale určitě nemají zavřené,“ povídal Rulík.

O koho by konkrétně mohlo jít?

Liberecký obránce Tomáš Galvas během utkání proti Olomouci.

Třeba o zadáka Tomáše Galvase, jenž v přípravě figuruje už od jejího začátku. „Má velkou šanci. Po mentální stránce o něj vůbec strach nemám, po herní stránce také ne. Ale jde o to, jak bude zvládat souboje, jak mu to půjde před brankou, jak zvládne hru na mezinárodní úrovni. A v přípravných utkáních je ještě o něco nižší než na mistrovství,“ řekl.

Nebo o ještě mladšího útočníka Petra Tomka, který ovšem hraje s Karlovými Vary semifinále, byť úterní utkání po ošklivé sekyře nedohrál. „Je ve famózní formě, hraje výborně. Počkáme, jak všechno dopadne, kolik bude mít zápasů, bude potřebovat také nějaký odpočinek. Ale je to hráč, který velmi překvapil. Jeho progres během sezony je obrovský,“ ocenil Rulík sedmnáctiletého forvarda.

Rovněž si je vědom úspěchů dvacítky z uplynulých let, jenže jak sám podotkl, spoustu medailistů působí v zámořských juniorkách, odkud podle něj cesta do reprezentace nevede.

Šedesátiletý kouč se chystá na poslední šampionát. Čeká ho třetí mistrovství světa, na tom prvním dovedl tým k titulu, o rok později se loučil čtvrtfinálovou porážkou proti Švédsku.

I loni měl však navzdory vyřazení k dispozici poměrně silný kádr, mohl se opřít o Martina Nečase, Davida Pastrňáka nebo Filipa Hronka. Jak to s jejich účastí vypadá tentokrát?

Martin Nečas (vlevo) a David Pastrňák na českém tréninku

„V NHL máme málo hráčů, ale kvalitních. Pokud budou mít zájem jet reprezentovat, budeme rádi, nebudeme jim určitě bránit, aby tým posílili. Ale mám pocit, že sezona je tak náročná, že na ně úplně nedosáhneme a budeme se muset zaměřit hlavně na hráče z Evropy,“ tuší Rulík.

Ať už české hvězdy ze zámoří dorazí, či nikoliv, Rulík se chce rozloučit s angažmá úspěchem. „Chceme pro to udělat maximum. Potřebujete k tomu trochu štěstí, shodu okolností. Ale opravdu se stoprocentně zaměříme na přípravu a uděláme maximum, abychom udělali co nejlepší výsledek,“ završil.

