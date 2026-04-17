Noví trenéři? Dobrá volba, říká Rulík. Jak to vypadá s posilami ze zámoří a ze Sparty?

Autor:
  13:30
V prvním přípravném utkání před mistrovstvím světa dovedl hokejovou reprezentaci k výhře 5:3 nad Německem. A ve stejný okamžik se oficiálně oznámili jeho nástupci Zdeněk Moták s asistentem Pavlem Grossem. „Za mě dobrá volba,“ okomentoval výběr stručně trenér národního týmu Radim Rulík.
Kouč českých hokejistů Radim Rulík sleduje zápas s Německem.

Kouč českých hokejistů Radim Rulík sleduje zápas s Německem. | foto: ČTK

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Německem.
Němečtí hokejisté oslavují gól.
V přípravném duelu s Německem zasahuje český brankář Petr Kváča.
Čeští hokejisté oslavují gól Jakuba Fleka (vlevo).
9 fotografií

Ten se nyní především snaží složit co nejlepší možný kádr pro nadcházející světový šampionát. Reprezentace má za sebou prvních deset dní přípravy, tým se postupně obměňuje.

Dalšími posilami by mohli být zástupci Sparty, kteří ve středu vypadli v extraligovém semifinále s Pardubicemi. Jeden z hráčů už měl být osloven, další se telefonátu dočkají.

„V pátek bychom chtěli vědět. Může tam být zdravotní problém a taky záleží na jejich zájmu,“ nastínil Rulík.

Tradičně bude také bedlivě sledovat situaci v zámoří. Zatímco útočníci David Kämpf, Ondřej Palát a Tomáš Nosek se už dříve omluvili, ve hře zůstávají například obránce Filip Hronek, forvard Adam Klapka či gólman David Rittich.

„Nějaké informace máme. Ale nechci mluvit za generálního manažera Jiřího Šlégra, to je jeho parketa. My se soustředíme na trénink a s manažerem se domlouváme, které hráče bude kontaktovat,“ naznačil reprezentační kouč.

„Budeme čekat na výstupní prohlídky, jestli dopadnou dobře. Ale máme přísliby a některé hráče chceme do přípravy na České hry,“ zmínil šedesátiletý stratég. Turnaj v Českých Budějovicích začne 30. dubna, příprava na něj o tři dny dříve.

Do prvního z celkových deseti přípravných duelů před světovým šampionátem tak zatím zasáhly i nové a mladé tváře.

„Asi nemají takový klid, zkušenosti hrají obrovskou roli. Ale taky občas hráč něco promění, zklidní se a pak šance dává. Asi je to dané tím, že je to malinko ve větším tempu, než jsou zvyklí. Musí být pohotovější,“ podotkl Rulík směrem k debutantům v českém dresu.

Těmi ve čtvrtek proti Německu byli útočníci Jakub Konečný, Marcel Marcel a Adam Měchura, kteří naskočili ve čtvrté formaci.

Čeští hokejisté oslavují gól Jakuba Fleka (vlevo).

Z nováčků se představil také nejmladší člen kádru Tomáš Galvas. „Je to jen první zápas, ale herně velmi slušné. Neměl ani komplikace v osobních soubojích. Zvládl to,“ chválil Rulík dvacetiletého beka.

„Galvy je divočák, správně drzý mladý borec. Občas vyrobí minelu, ale to je normální, zvlášť při jeho stylu hry. Není to žádný janek, co něco odhazuje. Dovolí si. Navíc je to super kluk, usměvavý. Hrozně mě baví,“ oceňoval Galvase zkušený Jakub Flek.

Právě on se svými parťáky z elitní formace výhru 5:3 zařídil. Sám se trefil dvakrát, David Tomášek zapsal dva góly a asistenci, tři nahrávky měl na kontě obránce Jiří Ticháček.

Daniel Voženílek k tomu zaznamenal bilanci 1+1 a dvě asistence si připsal také Dominik Kubalík z druhé lajny.

Tým nakonec nezviklala ani ztráta vedení 2:0 v prostředním dějství. „Polevili jsme a oni toho využili, lépe bruslili. Měli jsme těžší nohy a byli všude o krok později. Ujížděli nám z rychlých protiútoků i v situacích tři na tři,“ hodnotil Rulík.

Jeho svěřenci si však první výhru mohli odškrtnout. O další zabojují proti stejnému soupeři už v pátek od 17 hodin.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Česko vs. NěmeckoHokej - - 17. 4. 2026:Česko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
17. 4. 17:00
  • 1.34
  • 5.94
  • 6.77
Litvínov vs. JihlavaHokej - Baráž - 17. 4. 2026:Litvínov vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
17. 4. 19:00
  • 1.46
  • 4.85
  • 5.83
Pardubice vs. TřinecHokej - Finále - 18. 4. 2026:Pardubice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
18. 4. 17:30
  • 1.79
  • 4.33
  • 3.68
Carolina vs. OttawaHokej - - 18. 4. 2026:Carolina vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
18. 4. 21:00
  • 2.06
  • 3.93
  • 2.96
Dallas vs. MinnesotaHokej - - 18. 4. 2026:Dallas vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
18. 4. 23:30
  • 2.35
  • 3.83
  • 2.56
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.