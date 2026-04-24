Posily ze zámoří před MS: dorazí Hronek, Klapka i Chmelař. Rulík zkusí i nová jména

K týmu se připojí i brankář Josef Kořenář ze Sparty, po krátké pauze se vrací Jiří Ticháček. Trenérský štáb se naopak rozloučil s Adamem Brízgalou, Janem Bednářem a Adamem Měchurou.
Největší posilu představuje Hronek, elitní bek Vancouveru má za sebou kariérní ročník, kdy si posunul bodové maximum v NHL na 49 bodů.
„Dohodli jsme se až během zápasu s Rakouskem, jsme rádi, detaily ale budeme řešit až v Českých Budějovicích,“ říkal na páteční tiskové konferenci generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.
Česko - Rakousko 4:0. Kváča má první nulu v reprezentaci, dva góly zařídil Špaček
Rulík k Hronkovi ještě přidal: „Nechtěl dlouhé volno, potřebuje být v tréninku. Budeme dávat dohromady, jaké bude mít vytížení, ale minimálně jedno utkání odehraje.“
Na další věhlasné posily z NHL národní tým dále čeká, bude sledovat vývoj sérií v play off.
„Zatím jsme oslovili devět hráčů ze zámoří. Tři se omluvili, zbylí nabídku přijali a rádi přijedou,“ oznámil Šlégr. Reprezentaci již dříve odmítli David Kämpf, Tomáš Nosek a Ondřej Palát.
Rulík avizoval, že letos chce dát prostor i mladším hokejistům, kteří nemají s mezinárodním hokejem mezi dospělými tolik zkušeností.
A jak řekl, tak činí.
Reprezentační debut čeká příští týden tři hráče: gólmana Pateru a Chmelaře s Melovským, medailisty z nedávných juniorských šampionátů.
Národní mužstvo sáhlo k úpravě nominace po úspěšné premiéře v nové jihlavské aréně, kde porazil Rakousko hladce 4:0. V přípravě zůstává po čtyřech zápasech stále stoprocentní.
Příští týden se Rulíkův výběr sejde v Českých Budějovicích, kde absolvuje domácí Fortuna Hockey Games. Ve čtvrtek vyzve Finy, v sobotu Švédy a v neděli Švýcary.
Před začátkem světového šampionátu stihnou Češi odehrát ještě Švédské hry, poslední turnaj ze série Euro Hockey Tour, který od 7. do 10. května hostí Ängelholm.
Soupiska české hokejové reprezentace
Brankáři: Petr Kváča (Liberec), Josef Kořenář (Sparta), Jiří Patera (Abbotsford Canucks/AHL)
Obránci: Tomáš Cibulka (České Budějovice), Tomáš Galvas (Liberec), Filip Král, Jan Ščotka, Libor Zábranský (všichni Kometa Brno), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Finsko), Martin Jandus (Kladno), Michal Kempný (Brynäs/Švédsko).
Útočníci: Matyáš Filip (Plzeň), Jakub Flek (Kometa Brno), Matyáš Kantner (Kärpät Oulu/Finsko), Radovan Pavlík (Hradec Králové), Marcel Marcel (Kladno), Daniel Voženílek, Dominik Kubalík (oba Zug/Švýcarsko), David Tomášek (Färjestad/Švédsko), Jiří Černoch, Ondřej Beránek (oba Karlovy Vary), Michael Špaček (Sparta), Adam Klapka (Calgary/NHL), Jaroslav Chmelař (New York Rangers/NHL), Michal Kunc (Tucson Roadrunners/AHL), Matyáš Melovský (Utica Comets/AHL)