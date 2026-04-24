Posily ze zámoří před MS: dorazí Hronek, Klapka i Chmelař. Rulík zkusí i nová jména

  20:25aktualizováno  20:45
Mají za sebou další část přípravy, soupiska českých hokejistů se před mistrovstvím světa opět mění. A poprvé na ní figurují i jména ze zámoří. Radim Rulík povolal gólmana Jiřího Pateru, obránce Filipa Hronka, z útočníků pak Adama Klapku, Jaroslava Chmelaře, Matyáše Melovského a Michala Kunce.
Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před olympijskými hrami. | foto: ČTK

Daniel Voženílek se snaží proniknout přes Davida Kickerta do rakouské brány.
Český brankář Petr Kváča v utkání s Rakouskem.
K týmu se připojí i brankář Josef Kořenář ze Sparty, po krátké pauze se vrací Jiří Ticháček. Trenérský štáb se naopak rozloučil s Adamem Brízgalou, Janem Bednářem a Adamem Měchurou.

Největší posilu představuje Hronek, elitní bek Vancouveru má za sebou kariérní ročník, kdy si posunul bodové maximum v NHL na 49 bodů.

„Dohodli jsme se až během zápasu s Rakouskem, jsme rádi, detaily ale budeme řešit až v Českých Budějovicích,“ říkal na páteční tiskové konferenci generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.

Česko - Rakousko 4:0. Kváča má první nulu v reprezentaci, dva góly zařídil Špaček

Rulík k Hronkovi ještě přidal: „Nechtěl dlouhé volno, potřebuje být v tréninku. Budeme dávat dohromady, jaké bude mít vytížení, ale minimálně jedno utkání odehraje.“

Na další věhlasné posily z NHL národní tým dále čeká, bude sledovat vývoj sérií v play off.

„Zatím jsme oslovili devět hráčů ze zámoří. Tři se omluvili, zbylí nabídku přijali a rádi přijedou,“ oznámil Šlégr. Reprezentaci již dříve odmítli David Kämpf, Tomáš Nosek a Ondřej Palát.

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Filip Hronek. (16. února 2026)

Rulík avizoval, že letos chce dát prostor i mladším hokejistům, kteří nemají s mezinárodním hokejem mezi dospělými tolik zkušeností.

A jak řekl, tak činí.

Reprezentační debut čeká příští týden tři hráče: gólmana Pateru a Chmelaře s Melovským, medailisty z nedávných juniorských šampionátů.

Národní mužstvo sáhlo k úpravě nominace po úspěšné premiéře v nové jihlavské aréně, kde porazil Rakousko hladce 4:0. V přípravě zůstává po čtyřech zápasech stále stoprocentní.

Příští týden se Rulíkův výběr sejde v Českých Budějovicích, kde absolvuje domácí Fortuna Hockey Games. Ve čtvrtek vyzve Finy, v sobotu Švédy a v neděli Švýcary.

Před začátkem světového šampionátu stihnou Češi odehrát ještě Švédské hry, poslední turnaj ze série Euro Hockey Tour, který od 7. do 10. května hostí Ängelholm.

Soupiska české hokejové reprezentace

Brankáři: Petr Kváča (Liberec), Josef Kořenář (Sparta), Jiří Patera (Abbotsford Canucks/AHL)

Obránci: Tomáš Cibulka (České Budějovice), Tomáš Galvas (Liberec), Filip Král, Jan Ščotka, Libor Zábranský (všichni Kometa Brno), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Finsko), Martin Jandus (Kladno), Michal Kempný (Brynäs/Švédsko).

Útočníci: Matyáš Filip (Plzeň), Jakub Flek (Kometa Brno), Matyáš Kantner (Kärpät Oulu/Finsko), Radovan Pavlík (Hradec Králové), Marcel Marcel (Kladno), Daniel Voženílek, Dominik Kubalík (oba Zug/Švýcarsko), David Tomášek (Färjestad/Švédsko), Jiří Černoch, Ondřej Beránek (oba Karlovy Vary), Michael Špaček (Sparta), Adam Klapka (Calgary/NHL), Jaroslav Chmelař (New York Rangers/NHL), Michal Kunc (Tucson Roadrunners/AHL), Matyáš Melovský (Utica Comets/AHL)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour.

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Rulík staví tým pro MS. Největší hvězdou Hronek, šanci dostanou i hráči z farmy

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Příprava na světový šampionát už je v plném proudu. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění a formuje nominaci. Na jaké hráče ukázal? A co všechno čeká...

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

24. dubna 2026  20:23

Česko - Rakousko 4:0. Kváča má první nulu v reprezentaci, dva góly zařídil Špaček

Česká střídačka slaví gól Davida Tomáška.

Čeští hokejisté porazili v Jihlavě Rakousko 4:0 a vyhráli i čtvrtý přípravný zápas před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Dvě branky vstřelil Michael Špaček, gól a asistenci si připsal David...

24. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  19:34

Příští rok šance na povolání do NHL bude, cítí Melovský. Musí se zlepšit v soubojích

Čeští junioři se radují z gólu proti Švídsku, vpravo úspěšný střelec Matyáš...

Před dvěma lety zazářil na bronzovém mistrovství světa juniorů, na němž se stal třetím nejproduktivnější hráčem. Následně odehrál Matyáš Melovský ještě jednu sezonu v kanadské hokejové juniorce, po...

24. dubna 2026  16:15

Rulík ocenil vstup: Kontrolovali jsme to. Král netušil, jestli mu první gól neseberou

Filip Král (vpravo) a Dominik Kubalík na vhazování v přípravném duelu s...

Čekal dvanáct zápasů. A přišlo to! V přípravném duelu před mistrovstvím světa proti Rakousku. Filipu Královi ale chvíli trvalo, než si uvědomil, že právě zapsal první gól v dresu hokejové...

24. dubna 2026  14:47

Osmnáctku chválil i Rulík. Šmíd apeloval na hráče: Ať vám to nestoupne do hlavy

Čeští hokejisté do 18 let po vítězství nad Spojenými státy na světovém...

Zažívají povedený vstup do mistrovství světa osmnáctek. V Bratislavě nejprve porazili favority z USA (3:2P), ve čtvrtek přetlačili i Švédsko (2:1). V tabulce jsou čeští hokejisté s pěti body na...

24. dubna 2026  14:01

Čím to je? Jindy trpí, teď i přes dohled válí. Hvězdy v play off nezvykle září

Premium
Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Většinou bývají pod drobnohledem. Produktivita ze základní části klesá, role se mění, spoléhá se na méně viditelné. Letošní vyřazovací boje v hokejové extralize jsou ale jiné. Už jen tím, že oba...

24. dubna 2026

Pešán se Třinci nediví. Ocenil Sedlákovu odolnost, Žabka navrhoval: Ať je na tribuně

Pardubický útočník Lukáš Sedlák padá pod nohy třineckého obránce Patrika Kocha.

Svého kapitána po čtvrtém finále hájil. „Má těžkou roli, pere se s tím statečně,“ pronesl pardubický kouč Filip Pešán po prohře 2:4 na adresu Lukáše Sedláka, kterému třinečtí hokejisté nedají...

24. dubna 2026  10:44

S Duklou ovládl 1. ligu, v Jihlavě hraje i o MS. Beránek: Vzpomínky se mi hned vybaví

Český útočník Ondřej Beránek si kryje puk před finským obráncem Mikkem...

Rodina a kamarádi ho zasypali žádostmi o lístky, které z předprodeje zmizely za pár minut. Hokejový útočník Ondřej Beránek je na Vysočině doma a v páteční odvetě proti Rakousku bude pod drobnohledem.

24. dubna 2026  9:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pištěk: Držíme hlavy v klidu, víme, co má Jihlava za sebou. Doma baráž ukončíme

David Kaše a Nicolas Hlava slaví vedení na ledě Jihlavy.

Byl to jen jeden výpadek favorita, nebo se baráž o hokejovou extraligu ještě může zdramatizovat? Hokejový Litvínov je po čtyřech letech prvním týmem z nejvyšší soutěže, který nemá jistou záchranu po...

24. dubna 2026  8:09

Nečas je krok od postupu, pro Pastrňáka se Zachou se situace komplikuje

Český útočník Martin Nečas se raduje s Nathanem MacKinnonem (vlevo) a Calem...

Stejně jako o den dříve hokejisté Philadelphie slavili třetí výhry v sérii play off NHL rovněž hráči Colorada a Caroliny. Vítěz základní části s Martinem Nečasem v sestavě dobyl led Los Angeles 4:2...

24. dubna 2026  7:15,  aktualizováno  7:59

