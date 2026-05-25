Mistrovství světa v hokeji 2026

Kritický Rulík po Norsku: Byli jsme jednoznačně horší, tohle je strašně málo

Jakub Hromada
  20:39
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - V jiných emocích na pozápasový rozhovor ani přijít nemohl. Čeští hokejisté předvedli na mistrovství světa proti Norsku (1:4) slabý výkon, což potvrdil i on sám. „Lepší výsledek jsme si nezasloužili. Musíme změnit přístup,“ říkal trenér Radim Rulík jasně.
Hlavní trenér Radim Rulík v debatě s asistentem Jiřím Kalousem v utkání s Norskem. | foto: ČTK

Norové se na šampionátu prezentují zatím skvěle. Porazili Švédy, obrali Kanadu. Proti Čechům hráli o postup do čtvrtfinále.

Ale i národní tým měl motivaci jasnou, pokud by severského soka zdolal, zajistil by si nejhůř druhé místo ve skupině a tím pádem by se vyhnul čtvrtečnímu stěhování do Curychu. Teď mu k setrvání ve Fribourgu nemusí stačit ani výhra nad Kanadou.

Porážka s Norskem tak leccos zkomplikovala, nemluvě o zranění brankáře Josefa Kořenáře. A Rulík nespokojenost neskrýval: „Tohle bylo strašně málo.“

V čem vás Norové předčili?
Hráli jsme s menší energií a bojovností v osobních soubojích. Soupeř byl daleko silnější, rychlejší ve všem, takže stejně byla otázka času, kdy se to otočí proti nám. Byli jsme jednoznačně horším týmem.

Občas už nevím, hlesl Černoch. Ale věřím, že si to sedne. Snad nás porážka nas**e

Jste zklamaný, jak hráči k zápasu přistoupili?
To nemůžu říct. Mužstvo je mladé, máme zkušené i nezkušené hráče. Samozřejmě jim nevidím do hlav, ale představujeme si to z lavičky jinak. Řeknu to na rovinu: Norové lépe bruslili, byli na mantinelech, vyváželi puky, dávali finální nahrávky. My jsme takto silní nebyli, oni nás ubránili.

Zase jste ztráceli hodně kotoučů.
Přesně tak. Připravovali jsme se, zaměřili jsme se na to na týmové poradě. Ale bohužel se pak vše stejně odvíjí na ledě. Nedokázali jsme nijak zareagovat. Puky jsme ztráceli, z toho oni vytěžili góly.

Energie postupně odpadala, v čem se hráči nejvíc trápí?
Nelítají. Nevím, je to otázka na ně, oni jsou na ledě. Samozřejmě bych si to představoval malinko jinak, ale není to tam.

Závar před Dominikem Pavlátem v utkání proti Norsku.

Máte pocit, že týmu něco chybí?
Jednoznačně, cítím to tak. Není to vůbec ono. Pracujeme na tom, aby se tým namotivoval.

Co přesně?
Nevím, jak to říct, ale zůstaňme u toho, že to není ono. Víme to.

Třeba že ne každý maká na maximum?
Tak to vypadá i ze střídačky. Apelujeme na ně. Vůbec to nepřecházíme. Ale v tuto chvíli je to takhle.

Co jste řekl hráčům po zápase?
Něco proběhlo. Samozřejmě to zůstane v kabině, nebudu to prezentovat.

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

V závěru na vás pískali fanoušci. Máte pro ně pochopení?
Naprosto. A říkal jsem to i v kabině.

Berete to trochu i jako zpětnou vazbu?
Jo… Ale jak říkám, máme tu kluky, kteří mají zamotanou hlavu, nemají zkušenosti. Celé to drhne jako na olympiádě. Uvidíme, jestli si dají říct. Zkušení hráči apelují stejným způsobem jako trenéři, ale na ledě jsou kluci, tam to musí dokázat.

Zmiňujete olympiádu, kde jste se nakonec loučili solidním výkonem. Poslouží jako motivace?
Zatím to vypadá, že kluci, co na olympiádě nebyli a jsou tady, se na ni nedívali.

Trenér Radim Rulík předává pokyny v utkání proti Norsku.

Dáváte si i vy konkrétně výzvu přednes zlepšit, abyste se neloučil s angažmá u reprezentace špatně?
Neberu to osobně. Ale jak jsem říkal xkrát, hráči vyhrávají, trenéři prohrávají.

Na závěr skupiny vás čeká silná Kanada, co se pokusíte zlepšit?
Musíme změnit týmový přístup a výkon. Jednoznačně. Může se nám zápas nepovést, můžeme ho prohrát, ale potřebujeme daleko lepší týmový výkon. Připravit se tím na nejdůležitější zápas, což je čtvrtfinále. Uvidíme, jak se nám to podaří.

Změníte sestavu?
Nechali jsme hrát Michala Kovařčíka. Matyáš Melovský nenastoupil, odpočinul si. Takže sestavu asi upravíme, pak už ji necháme, pokud se neobjeví zdravotní indispozice.

Chyběl Josef Kořenář, měl chytat?
Měl být gólmanem, který by nastoupil, ale nemyslím, že by to změnil. Nerozhodovalo, jestli je v brance on, nebo Dominik (Pavlát). Nemůžu to rozvést. Má zdravotní indispozici, nevíme, jak bude vypadat.

Tipsport - partner programu

Nejčtenější

