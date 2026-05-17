Rulík o těžké prohře: Strašně nepovedený zápas. Nemáme nic jisté, Blümel hrát bude

Leckoho mohlo napadnout, že po úvodních dvou duelech bude v kolonce bodů u národního týmu svítit číslo 6. A když už někdo zazlobí, tak spíš Dánové než Slovinci.
Historicky první porážka s hokejovým trpaslíkem narušila plány, pohodu z úspěšného pátečního vstupu do turnaje smetla stranou.
Rulík po zápase odpovídal novinářům rozvážně, bez emocí. „Teď je potřeba mužstvo uklidnit, hráčům musíme pomoct,“ popisoval další kroky, které povedou k pondělnímu testu proti Švédsku (20.20).
Těžká porážka, souhlasíte?
Nic příjemného, to je jasné. Ale podle počtu střel jsme měli jasnou územní převahu, bohužel chyběla produktivita... Strašně nepovedený zápas ve všech ohledech. Neproměnili jsme přesilovky, nedali další šance. Soupeř skóroval na 2:2 po buly, po náhodném odrazu. Na konci přišla ztráta v útočném pásmu, pak brejk a už jsme to nezachránili.
Sporný zákrok na Tomáše Galvase jste viděl jak?
Jednoznačné podkopnutí, podle mě tam není žádná jiná varianta. Ale to říkám jen svůj pohled. O to víc je porážka mrzutá. Frustrující výsledek. Hlavně pro hráče, ale pro nás všechny.
V početní převaze jste si mohli pomoct hned v úvodu. Soupeře jste celé dvě minuty mačkali v útočném pásmu.
Šance byly, převaha veliká, ale nic z toho. Slovinci stále houževnatěji bránili, bylo těžké se prosadit. Měli jsme málo takových situací, jako když skóroval Lukáš Sedlák. Bohužel. Pokusíme se dobře připravit na další utkání.
Nemůže překvapivý výsledek s mužstvem zamávat?
Uvidíme, to ukáže až další průběh turnaje.
Bude se bojovat o každý bod, přibývají vám starosti.
Nemáme nic jisté. Pokud chceme uhrát postup, musíme takové soupeře porážet.
Oceníte Lukáše Horáka, českého gólmana v brance Slovinců? Znáte se ze společného působení v Litvínově.
Měl trochu štěstí, ale to k tomu patří. Vypracoval se výborně.
Naopak pro Dominika Pavláta velice nevděčné utkání.
Strašně těžké, v podstatě nebyl v permanenci.
V sestavě chyběl Matěj Blümel, šanci v prvním útoku dostal Jan Mandát. Proč jste sáhli ke změně?
Chtěl jsem na druhý zápas ve dvou dnech dostat do hry další útočníky. Trochu rozložit síly, abychom měli energii.
Hrál roli i fakt, že Blümel na začátku týdne absolvoval dlouhou cestu ze zámoří?
Malinko jsem k tomu přihlížel, chtěl jsem, aby ten náraz pro něj nebyl tak drastický. Aby měl prostor na adaptaci, aby dostal po prvním utkání prostor se zotavit, obnovit síly. Od pondělí s ním jednoznačně počítáme do sestavy. Bude hrát. A bude hrát hodně.
Nepomohlo by mu spíš, aby nabral co nejvíce zápasové praxe a sžíval se s širším kluzištěm?
Ve skupině před sebou máme ještě pět utkání, dostane prostor, aby si zvykl.
Po olympijském osmifinále s Dánskem jste říkal, že šlo o váš nejhorší moment u reprezentace. Teď přišel další.
Tenhle je ještě horší. V Miláně jsme utkání zvládli, teď ne. Hráčům nemohu vytknout, že na ledě nenechali všechno. Bylo tam úsilí, velká snaha. Ale něco k nim máme.