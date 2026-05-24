Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Ztratili jsme nohy, řekl Rulík. A co zlepšit? Neodevzdávat puky, od dvou lajn čeká víc

Vojtěch Tůma
  6:00
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - V závěru na střídačce za českými hokejisty trnul. Zvlášť ve chvílích, kdy puk za stavu 3:2 několikrát minul prázdnou branku soupeře. „Tohle musíme proměňovat,“ pronesl Radim Rulík. Národní tým zapsal ve skupině na mistrovství světa čtvrté vítězství a díky příznivému večernímu výsledku Švédska si i zajistil čtvrtfinále. I hlavní kouč ale po derby se Slovenskem přiznal: „Vyhrál šťastnější, ne lepší.“
Trenér Radim Rulík reaguje během zápasu se Slovenskem.

Trenér Radim Rulík reaguje během zápasu se Slovenskem. | foto: ČTK

Češi se radují z výhry nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.
Slovenští hokejisté po prohře s Českem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.
Češi se radují z vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.
Češi se radují z vítězství nad Slovenskem na MS 2026 ve Švýcarsku.
58 fotografií

Je právě bojovnost hlavní předností letošního výběru?
Tvář týmu se formuje, mužstvo také. Turnaj pořád běží, uvidíme. Ale všechny zápasy byly těsné, odbojované, vydřené.

Jak jste viděl průběh zápasu?
První půlka dobrá. Měli jsme energii i více ze hry, hlavně v úvodní třetině. Pomohlo nám, že jsme šli do vedení. Ale zdálo se mi, že ve druhé polovině utkání jsme ztratili nohy. Hra se srovnala, Slováci vytěžili z našich ztrát ve středním pásmu velký tlak do branky. Skvěle zachytal Pepa Kořenář. Pro nás byla obrovská výhoda, že jsme ani jednou neprohrávali.

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Češi mají jisté čtvrtfinále, co ostatní týmy?

A pak rozhodl šťastný moment.
Je to tak. Slováci hráli výborně, mají skvěle poskládané mužstvo, mladé hráče s velkou budoucností. Zápas jsme i tak zvládli, musíme si toho vážit a připravit se na další utkání, kde se musíme vyvarovat tolika ztrát. Příště už se to na naši stranu přiklonit nemusí.

Byli jste si jistí, že rozhodčí gól Romana Červenky uznají?
Na střídačce máme k dispozici záznam, který nám vrací videotrenéři. Z toho, co jsme viděli, jsem si říkal, že by gól měl platit. Tedy alespoň podle toho, jak pravidlo vnímám. O úmyslné kopnutí podle mě nešlo.

Ulevilo se vám?
To je jasné. Do poslední chvíle nevíte, jak se sudí rozhodnou. Koukal jsem na to jen tak zběžně, neměl jsem brýle. Ale neřešil jsem to, stejně je to na rozhodčích, ne na mně. Jen si vždycky počkám, jak to dopadne.

Vítězný gól? Podle mě správně posouzený, říkal Červenka. Uznal, že Češi měli i štěstí

Mluvil jste o chybách. Nedonutil vás k nim aktivní soupeř?
Tohle je spíš otázka pro kluky, já si myslím, že někdy zápasy takové zkrátka bývají. Se Švédy jsme tolik puky neztráceli, věděli jsme, proti komu stojíme. Hráče na to upozorňujeme, bohužel v určitých momentech nevolíme potřebnou jednoduchost. Dávali jsme si složité přihrávky, puky nám odskakovaly, soupeř je sbíral. Nesmíme je takhle odevzdávat.

Pochválíte hráče, že utkání zvládli emočně?
Byl to jeden z klíčů k úspěchu. Kdybychom měli více vyloučených, bylo by těžké udržet vítězství. Nechtěli jsme reagovat na jakékoliv podněty. Neoplácet, naopak se obětovat pro tým. Nenechat se vyprovokovat jako proti Švédsku, kdy jsme hráli pětiminutové oslabení.

Česká hymna po vítězství národního týmu nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

V závěru jste párkrát minuli prázdnou branku.
Zatrnulo mi, už jsem si říkal, že to snad ani není možné. Navíc v jedné situaci pálil vedle i jeden z našich nejlepších střelců (Dominik Kubalík). Nic příjemného, karma se může otočit.

Jste spokojený se změnami formací? Třeba Martin Kaut nasbíral v prvním útoku dva body (1+1).
Zahrál výborně. Stabilně velice slušná je i čtvrtá formace. U druhé a třetí lajny pořád vidím prostor ke zlepšení.

Bratři dráždili Čechy, emoce neuhlídali. Slovákům vadili sudí i rozhodující trefa

Vítězství je důležité i pro postavení v tabulce. Sledujete souběžně vývoj druhé skupiny?
Vnímám to. Naopak u nás vůbec nekoukám dál, jen na příští trénink a pondělní zápas s Nory, na které se musíme dobře připravit a koncentrovat. Prezentují se výborným hokejem, zlepšují se. Bude to velice těžké.

Trenéři Pavel Gross a Zdeněk Moták sledují zápas Česka se Slovenskem.

Zápas z tribuny sledovali vaši nástupci Zdeněk Moták a Pavel Gross. Jak přesně vaše spolupráce probíhá?
Stejně jako při mistrovství v Praze, kde jsme akorát místo Zdeňka měli Patrika Augustu. Tam byli k dispozici od začátku, teď do turnaje vstoupili až v průběhu, což je malinko složitější. Jsou to profíci, zápas vidí seshora, diskutují spolu, dávají informace na střídačku Jirkovi Kalousovi, který je předává mně. A pak jsme je poprosili, aby nám skautovali eventuálního soupeře pro čtvrtfinále.

Vstoupit do diskuse

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Ztratili jsme nohy, řekl Rulík. A co zlepšit? Neodevzdávat puky, od dvou lajn čeká víc

Trenér Radim Rulík reaguje během zápasu se Slovenskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku V závěru na střídačce za českými hokejisty trnul. Zvlášť ve chvílích, kdy puk za stavu 3:2 několikrát minul prázdnou branku soupeře. „Tohle musíme proměňovat,“ pronesl Radim Rulík. Národní tým zapsal...

24. května 2026

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Češi mají jisté čtvrtfinále, co ostatní týmy?

Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (vlevo).

Základní skupiny hokejového mistrovství světa se chýlí ke konci, českému týmu zbývají ve Fribourgu dva zápasy. Na koho může 28. května narazit ve čtvrtfinále, které mu zajistila nečekaná porážka...

24. května 2026

Švédové nemají postup ve svých rukou, překvapivě podlehli Norsku

Norský útočník Noah Steen slaví se spoluhráči svůj druhý gól proti Švédsku.

Čeští hokejisté postoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku do čtvrtfinále. Jistotu jim dala překvapivá výhra Norska nad Švédskem 3:2, zejména díky dvěma gólům v oslabení. Obhájci bronzu se na závěr...

23. května 2026  15:29,  aktualizováno  23:43

Dva hattricky ve dvou duelech. Lotyšsko zdolalo giganta, důležitá výhra Německa

Lotyšský útočník Daniss Smirnovs bouřlivě slaví svůj gól do sítě Američanů,...

Ve skupině A na hokejovém mistrovství světa se schyluje k zásadním bojům o postup do čtvrtfinále. Ten si komplikují hráči Spojených států, kteří padli s Lotyši 2:4. Domácí Švýcaři zůstávají na...

23. května 2026  16:21,  aktualizováno  23:23

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

ÚMORNÁ DŘINA. Znavení čeští hokejisté hromadně slaví vítězství nad Itálií,...

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou v rozhodující fázi. Česká reprezentace si už zajistila postup do čtvrtfinále. Na koho by v něm mohla narazit?

23. května 2026  23:12

Německo na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Německá reprezentace se raduje z gólu do sítě Finska.

Když mají den, umí zatopit i elitním týmům. Na mistrovství světa ve Švýcarsku sice hokejisté Německa nepatří mezi medailové adepty, o čtvrtfinálovou účast však jistě zabojují. Jejich program,...

23. května 2026  22:52

Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Jacob Larsson se raduje z gólu proti Kanadě.

Švédští hokejisté budou na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovat bronzové medaile z domácího šampionátu. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i...

23. května 2026  22:48

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

23. května 2026  22:45

Bratři dráždili Čechy, emoce neuhlídali. Slovákům vadili sudí i rozhodující trefa

Martin Pospíšil ze Slovenska v bitce s Jaroslavem Chmelařem.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nepřekvapili. Předvedli, co se očekávalo. Byli nebezpeční, ale také dotěrní, v utkání s českými hokejisty na mistrovství světa se nejvíce starali o vytváření emocí. Pro slovenské bratry Martina a...

23. května 2026  21:14

Vítězný gól? Podle mě správně posouzený, říkal Červenka. Uznal, že Češi měli i štěstí

Roman Červenka a Lukáš Sedlák se radují z gólu v utkání proti Slovensku na MS...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Natočil se, nastavil brusli a mohl se radovat. Kapitán Roman Červenka gólem na 3:2 rozhodl zápas českých hokejistů na mistrovství světa proti Slovensku. Musel však čekat, jak situaci vyhodnotí sudí,...

23. května 2026  20:29

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

23. května 2026  19:27

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

23. května 2026  19:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.