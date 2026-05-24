Ztratili jsme nohy, řekl Rulík. A co zlepšit? Neodevzdávat puky, od dvou lajn čeká víc

Je právě bojovnost hlavní předností letošního výběru?
Tvář týmu se formuje, mužstvo také. Turnaj pořád běží, uvidíme. Ale všechny zápasy byly těsné, odbojované, vydřené.
Jak jste viděl průběh zápasu?
První půlka dobrá. Měli jsme energii i více ze hry, hlavně v úvodní třetině. Pomohlo nám, že jsme šli do vedení. Ale zdálo se mi, že ve druhé polovině utkání jsme ztratili nohy. Hra se srovnala, Slováci vytěžili z našich ztrát ve středním pásmu velký tlak do branky. Skvěle zachytal Pepa Kořenář. Pro nás byla obrovská výhoda, že jsme ani jednou neprohrávali.
A pak rozhodl šťastný moment.
Je to tak. Slováci hráli výborně, mají skvěle poskládané mužstvo, mladé hráče s velkou budoucností. Zápas jsme i tak zvládli, musíme si toho vážit a připravit se na další utkání, kde se musíme vyvarovat tolika ztrát. Příště už se to na naši stranu přiklonit nemusí.
Byli jste si jistí, že rozhodčí gól Romana Červenky uznají?
Na střídačce máme k dispozici záznam, který nám vrací videotrenéři. Z toho, co jsme viděli, jsem si říkal, že by gól měl platit. Tedy alespoň podle toho, jak pravidlo vnímám. O úmyslné kopnutí podle mě nešlo.
Ulevilo se vám?
To je jasné. Do poslední chvíle nevíte, jak se sudí rozhodnou. Koukal jsem na to jen tak zběžně, neměl jsem brýle. Ale neřešil jsem to, stejně je to na rozhodčích, ne na mně. Jen si vždycky počkám, jak to dopadne.
Mluvil jste o chybách. Nedonutil vás k nim aktivní soupeř?
Tohle je spíš otázka pro kluky, já si myslím, že někdy zápasy takové zkrátka bývají. Se Švédy jsme tolik puky neztráceli, věděli jsme, proti komu stojíme. Hráče na to upozorňujeme, bohužel v určitých momentech nevolíme potřebnou jednoduchost. Dávali jsme si složité přihrávky, puky nám odskakovaly, soupeř je sbíral. Nesmíme je takhle odevzdávat.
Pochválíte hráče, že utkání zvládli emočně?
Byl to jeden z klíčů k úspěchu. Kdybychom měli více vyloučených, bylo by těžké udržet vítězství. Nechtěli jsme reagovat na jakékoliv podněty. Neoplácet, naopak se obětovat pro tým. Nenechat se vyprovokovat jako proti Švédsku, kdy jsme hráli pětiminutové oslabení.
V závěru jste párkrát minuli prázdnou branku.
Zatrnulo mi, už jsem si říkal, že to snad ani není možné. Navíc v jedné situaci pálil vedle i jeden z našich nejlepších střelců (Dominik Kubalík). Nic příjemného, karma se může otočit.
Jste spokojený se změnami formací? Třeba Martin Kaut nasbíral v prvním útoku dva body (1+1).
Zahrál výborně. Stabilně velice slušná je i čtvrtá formace. U druhé a třetí lajny pořád vidím prostor ke zlepšení.
Vítězství je důležité i pro postavení v tabulce. Sledujete souběžně vývoj druhé skupiny?
Vnímám to. Naopak u nás vůbec nekoukám dál, jen na příští trénink a pondělní zápas s Nory, na které se musíme dobře připravit a koncentrovat. Prezentují se výborným hokejem, zlepšují se. Bude to velice těžké.
Zápas z tribuny sledovali vaši nástupci Zdeněk Moták a Pavel Gross. Jak přesně vaše spolupráce probíhá?
Stejně jako při mistrovství v Praze, kde jsme akorát místo Zdeňka měli Patrika Augustu. Tam byli k dispozici od začátku, teď do turnaje vstoupili až v průběhu, což je malinko složitější. Jsou to profíci, zápas vidí seshora, diskutují spolu, dávají informace na střídačku Jirkovi Kalousovi, který je předává mně. A pak jsme je poprosili, aby nám skautovali eventuálního soupeře pro čtvrtfinále.