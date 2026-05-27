Mistrovství světa v hokeji 2026

Rulík ocenil nasazení: Přišel výpadek, ale výkon nás těší. Klíčová bude regenerace

Vojtěch Tůma
  9:39
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Ocenil enormní úsilí, se kterým národní tým na jasného favorita vyrukoval. „Úplně odlišný výkon než proti Norsku, kluci zabojovali,“ chválil Radim Rulík. Přívětivého výsledku se nedočkal. Trenér českých hokejistů ale věděl, že těžký zápas s Kanadou (2:3) může do dalšího průběhu mistrovství v lecčems pomoct.
Trenér národního týmu Radim Rulík během zápasu proti Kanadě.

Trenér národního týmu Radim Rulík během zápasu proti Kanadě.

Zklamaní čeští hokejisté po prohraném duel s Kanadou na závěr skupinové fáze...
Zklamaný český kapitán Roman Červenka po prohraném zápase s Kanadou.
Kanadští hokejisté slaví vítězství 3:2 nad českou reprezentací.
Zleva Macklin Celebrini slaví se Sidneym Crosbym vyrovnávací gól proti Česku.
42 fotografií

Hlavně úvodní dějství se povedlo, Kanadu jste zaskočili.
Jednoznačně. Mělo to enormní odhodlání, bojovnost. Opravdu všechny lajny pracovaly na sto procent. První, víceméně i druhou třetinu jsme měli dobré nasazení.

Co se pak stalo?
Kdybychom vydrželi se silami celých šedesát minut, mohli jsme se rvát o vítězství. Bohužel jsme ve třetí třetině přestali hrát. Přišel výpadek, udělali jsme zbytečné ztráty, oni nás potrestali, ukázali kvalitu.

Pomohla facka s Norskem a pískot fanoušků v závěru?
Bavili jsme se o tom. V proslovu po zápase i v přípravě na ten další to padlo. Tenhle výkon nás těší. Mrzí nás výsledek, protože jsme to měli výborně rozehrané, ale to s Kanadou i jiné týmy.

Jak těžké bylo čelit Crosbymu a Celebrinimu?
To jsou otázky... To jste viděli, ne? Kdyby byli na naší straně, neprohráli jsme. Jejich kvalita je obrovská.

Kanadský gól na 4:2 sudí odvolali kvůli ofsajdu. Videotrenéři vás opět podrželi.
Na ně je spoleh, vůbec jsem nepochyboval. Oni nám dají vědět, když jsou si stoprocentně jistí.

Jak se vám líbil výkon Dominika Pavláta?
Dostal se do tempa. V předchozích zápasech neměl jednoduchou práci, vyjma Norska chytal proti soupeřům, kdy na něj šlo pár střel. Byl studený, pak se těžko chytá. Teď už měl větší jistotu a zvládl to výborně.

Máte před čtvrtfinále brankářské dilema?
Ani nevím, jaký je Pepův (Kořenářův) zdravotní stav, nemluvil jsem s ním ani s doktorem. Uvidíme.

Čekají vás Finové.
Věděli jsme, že variant je víc. Soustředili jsme se na sebe, teď se na soupeře připravíme a uděláme maximum, abychom odvedli co nejlepší výkon.

Už znáte váš středeční program? Víte, kde budete trénovat?
Zatím jen vím, že hrajeme ve čtvrtek v 16.20, ale nemám informaci, kdy musíme opustit hotel. Potřebujeme, aby se kluci vyspali. Klíčový nebude trénink, ale regenerace, nabrat co nejvíce sil před rozhodujícím zápasem.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Čtvrtfinále

Kompletní los
