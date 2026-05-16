Rulík po výhře: Je jedno, kdo dává góly. Nebýt Dánové v šesti, měli bychom nulu

Také systém dodržovali hráči správně?
Jsou momenty, kdy musíme zapracovat na větší jednoduchosti. Bylo tam pár zbytečných ztrát na útočné modré čáře. Když jsme v pásmu na puku, nesmí se nám tohle stávat, soupeř pak ujíždí do brejku.
V úvodní části jste ale měli velkou převahu.
Chcete ji mít vždycky. Někdy se to podaří, někdy ne.
Nejprve jste prováhali čtyřminutovou přesilovku, první gól přišel krátce poté.
Jestli padl z přesilovky, nebo ne, už nehraje roli. Byl důležitý, pomohl všem, mužstvo se uklidnilo. Taková složená formace se u toho sešla... Ujeli do úniku, Kubalík to suprově trefil. Za chvíli jsme dali druhý gól, což jsme si zasloužili.
Ve třetím dějství jste výsledek až na samotný závěr kontrolovali, že?
Kdyby Dánové nebyli v šesti, měli bychom čisté konto. Ale bohužel. Ještě jsme měli vyloučeného, hráli šest na čtyři. Ale podstatné je, že jsme je do jiných vyložených šancí nepustili. Myslím si, že hráči to zvládli.
Co jste říkal premiéře Josefa Kořenáře?
Výborný výkon, hlavně ve druhé třetině nás podržel. V první části jsme měli velkou převahu, hráli jsme u nich v pásmu. Mám pocit, že to bylo 12:1 na střely, Pepa měl jeden zásah. Ale pak vytáhl skvělé zákroky.
Pomůže vítězství i proto, že v kabině máte několik mladých tváří?
Vždycky je nejlepší zvládnout první zápas. Pamatuji si, že v Praze jsme měli s Dánskem problémy. Nezdají se, ale jsou siloví, urputní. Těžký soupeř.
A s nováčky jste spokojený?
Nebylo to pro ně jednoduché. Srovnali se s tím slušně. Budeme pracovat na tom, abychom se každé utkání výkonnostně posunuli, aby to gradovalo.
Vítězství zařídily zkušené opory. Trefili se Kubalík a Voženílek, kapitán Červenka zapsal dva body.
My se snažíme hrát týmově. Nekoukáme, jestli je někdo mladší, starší. A že vyšlo zrovna na Romana, že dával na 3:0? To tak prostě je. Důležitá věc pro něj, pro mužstvo. Ale neřešíme, kdo dává góly.
Co jste říkal atmosféře?
Taky ji musím pochválit. Hokej se hraje pro fanoušky. Super, výborná kulisa.
V sobotu jdete do akce znovu, jak náročné jsou pro vás dva duely v řadě?
Máme štěstí, že zase nastoupíme ve stejný čas. Kluci se můžou vyspat a nachystat, jsou na to zvyklí. A ti, co jsou na mistrovství poprvé, naberou zkušenosti. Horší by bylo, kdybychom museli hrát třeba v poledne nebo v 16.20, to by byla velká nevýhoda.
Čekají vás Slovinci, jeden z outsiderů turnaje.
Nekoukám, jestli jsou proti nám oni nebo Dánové. Prostě se musíme dobře připravit, hrát týmově, snažit se mít převahu.