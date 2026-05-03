Rulík: Červenka je ozkoušený, Galvas nesmí přehrávat. Proč neukázal na Tomka?

  21:27
Nachází se v ošemetné situaci. Z NHL přicházejí spíš špatné zprávy, plány a přípravu na mistrovství světa mu komplikují i zranění. „I proto je složité teď cokoliv říkat se stoprocentní jistotou,“ prohodil kouč Radim Rulík na tiskové konferenci po skončení Fortuna Hockey Games.
Národní tým se s Českými Budějovicemi rozloučil porážkou, Švýcarsku podlehl 0:1 po samostatných nájezdech.

„Dali jsme prostor většímu počtu mladších kluků. Neměli jsme takovou energii, jakou bychom potřebovali, nevytvořili jsme si tolik gólových šancí. Do defenzivy jsme to ale zvládli celkem slušně, navíc nás podržel Pepa Kořenář,“ hodnotil Rulík.

Pak s trenérským štábem opět provětral nominaci.

Zatím v ní nefiguruje Roman Červenka.
Komunikujeme s ním. Je to hráč, kterého nemusíme zkoušet. Pokud ho zařadíme, tak až na mistrovství světa. Úplně stejný případ je Lukáš Sedlák. O oba máme zájem.

Zatím bez Červenky i Sedláka, Hronek chybí. Rulík nominoval sedm nových tváří

Finále švýcarské ligy absolvovali Matěj Stránský a FIlip Zadina. Proč v týmu chybí?
Oba se omluvili.

Reprezentaci naopak doplní obránci Marek Alscher a Mikuláš Hovorka z farmy Floridy.
Kdyby nevypadli z play off AHL, asi by to bylo jiné, nejspíš bychom na ně nedosáhli. Mikuláše už jsme v reprezentaci měli, Marka známe z dvacítky. Čekali jsme, jak se situace vyvrbí. Šanci jim dáme, zabojují o mistrovství světa. (Generální manažer Jiří Šlégr doplňuje: Nebyl tam žádný problém, generální manažer Floridy byl naopak moc rád, že je zveme do kempu.)

Rulík staví tým pro MS. Šance pro mladíky a nová jména, omluvenek z NHL přibývá

Na startu přípravy se řešilo i jméno sedmnáctiletého Petra Tomka. O něm jste nakonec neuvažovali?
V play off jsme ho začali sledovat víc, to samé na mistrovství osmnáctek. Ale rozhodli jsme se tak, že ho nominovat nebudeme. Neměl by čas pořádně zregenerovat, usoudili jsme, že jeho debut v áčku přijde příští sezonu. Já už u toho sice nebudu, ale jsem o tom přesvědčený. Má velkou budoucnost, pokud mu vyjde sezona i mistrovství dvacítek, šanci v áčku dostane. Je to podobný případ jako Galvas nebo Sikora.

Jejich výkony se vám zatím pozdávají? Mají šanci na šampionát odcestovat?
Záleží na nich. My se nekoukáme, jestli je hráč mladší nebo starší, jde nám o výkony. Tomáši Galvasovi utkání se Švýcary úplně nevyšlo, měl tam hodně ztrát, některé situaci špatně vyhodnotil. Nehrál jednoduše, přehrával to, chyboval, mohly z toho pramenit góly. Tohle si určitě na mistrovství nepředstavujeme, uvidíme, jak se k tomu postaví. Pokud správně a zlepší se, tak šance vždycky je.

Český obránce Tomáš Galvas si u mantinelu kryje puk před Kenem Jägerem ze Švýcarska.

Filip Hronek do Švédska neodcestuje. Na mistrovství bude připravený?
Pevně v to věříme.

Máte v hlavě i další hráče, kteří by se podobně jako Červenka a Sedlák mohli připojit až na šampionát?
Nějaké varianty máme, ale jmenovat je nebudu. Uvidíme, jak se bude dařit klukům, které teď máme v přípravě. A pak záleží i na zdravotním stavu...

Proti Švýcarům nedohrál Jaroslav Chmelař, odstoupil ve třetí třetině. Budeme čekat, jak to s ním dopadne. Herně vypadá velice dobře, pokud se dá dohromady, určitě za to budeme rádi. Jsme ve specifické situaci, nějaká zranění už nás potkala.

Plánujete i proto některé hráče na turnaji ve Švédsku trochu pošetřit? Rytmus dvou zápasů za turnaj je ideální. Snažíme se to dodržovat, i když pak třeba někdy nenastoupíme v nejsilnější sestavě. Ale je jasné, že hráče zároveň směrem k šampionátu nechceme přetížit.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

V rámci příprav na hokejové mistrovství světa 2026 elitní evropské týmy absolvovaly v Česku předposlední zastávku na Euro Hockey Tour. České hokejové hry v Českých Budějovicích, které se konaly od...

