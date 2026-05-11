Hokej je pro Čechy víc než sport. Je to společenská událost. A to klidně i ve vlastním obýváku. Podle průzkumu* agentury Perfect Crowd pro Allegro totiž sleduje 79 procent Čechů zápasy doma. Do hospod nebo barů vyráží 25 procent lidí, zatímco fanouškovské zóny na náměstích lákají jen 7 procent diváků. Nejvíc se tak nefandí na stadionech, ale v prostoru mezi gaučem a televizí.
Právě televize pak zůstává jasnou jedničkou – zápasy v ní sleduje 77 procent respondentů. Notebook volí 12 procent, mobil stejně tak, projektor využívá 11 procent. Velké turnaje zkrátka patří velkým obrazovkám.
Hokej spojuje. A taky trochu stresuje
Více než polovina lidí (56 procent) sleduje zápasy s rodinou nebo partnerem. Třetina s přáteli. Čtvrtina si vystačí sama, ovšem atmosféra není o nic chladnější.
Hokej totiž přináší emoce. Výrazné pocity při sledování zažívá 36 procent fanoušků, dalších 33 procent přiznává, že se dostaví alespoň občas. Každý, kdo někdy vyskočil z gauče po gólu v prodloužení, ví, o čem je řeč.
A pak jsou tu rituály. Jedenáct procent lidí přiznává, že má při sledování své zvyky. Šťastné triko. Konkrétní místo na sedačce. Neměnit sklenici během třetiny. Směšné? Možná. Ale když jde o všechno, proč riskovat.
Bez snacků to nejde
Hokejový večer má i svou chuť. Více než polovina respondentů (56 procent) si ke sledování připravuje snacky či nápoje. Fanouškovské předměty – dresy, šály, vlajky – používá zhruba čtvrtina lidí.
Většina z nás plánuje utratit za doplňky do tisícikoruny. Zajímavé je, že mladší fanoušci do 24 let častěji než starší vyrážejí pro vybavení do kamenných obchodů. Možná je za tím zážitek, možná spontánnost. Jedno je ale jisté: když se blíží šampionát, české domácnosti se mění ve fanouškovské zóny. Nakupuje se a plánuje.
*Průzkum pro Allegro provedla společnost Perfect Crowd v dubnu 2026 na reprezentativním vzorku 1007 respondentů v České republice.
