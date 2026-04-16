Přípravné duely českých hokejistů před MS 2026
Česká reprezentace vstoupí do přípravy na mistrovství světa dvojzápasem s Německem, který se odehraje 16. a 17. dubna v Karlových Varech. Vedle dalších přípravných utkání s Rakouskem čekají národní tým také dva turnaje v rámci Euro Hockey Tour.
|Datum
|Den
|Čas
|Zápas
|Místo / Turnaj
|16. dubna
|Čtvrtek
|17:30
|ČESKO – Německo
|Karlovy Vary
|17. dubna
|Pátek
|17:00
|ČESKO – Německo
|Karlovy Vary
|23. dubna
|Čtvrtek
|19:00
|Rakousko – ČESKO
|Vídeň
|24. dubna
|Pátek
|17:00
|ČESKO – Rakousko
|Jihlava
|30. dubna
|Čtvrtek
|18:00
|ČESKO – Finsko
|České hokejové hry (České Budějovice)
|2. května
|Sobota
|16:00
|ČESKO – Švédsko
|České hokejové hry (České Budějovice)
|3. května
|Neděle
|16:00
|ČESKO – Švýcarsko
|České hokejové hry (České Budějovice)
|7. května
|Čtvrtek
|17:00
|ČESKO – Švédsko
|Švédské hokejové hry (Ängelholm)
|9. května
|Sobota
|12:00
|Finsko – ČESKO
|Švédské hokejové hry (Ängelholm)
|10. května
|Neděle
|12:00
|Švýcarsko – ČESKO
|Švédské hokejové hry (Ängelholm)
Nominace – na kemp v K. Varech (13.–17. dubna)
- V týmu je 23 hráčů: trojice brankářů, osm obránců a dvanáct útočníků. Všichni působí v evropských ligách.
- Radim Rulík povolal šest nováčků. Premiéru v národním týmu zažívají brankáři Adam Brízgala (Kladno) s Janem Kavanem (Brno), obránci Adam Měchura (Plzeň) a Tomáš Galvas (Liberec) a dvojice kladenských útočníků Jakub Konečný, Marcel Marcel.
|Pozice
|Hráč
|Klub
|Zápasy
|Góly
|Brankář
|Adam Brízgala
|Kladno
|0
|–
|Brankář
|Jan Kavan
|Brno
|0
|–
|Brankář
|Petr Kváča
|Liberec
|8
|–
|Obránce
|Filip Král
|Brno
|11
|0
|Obránce
|Jan Ščotka
|Brno
|57
|1
|Obránce
|Libor Zábranský
|Brno
|37
|1
|Obránce
|Tomáš Cibulka
|České Budějovice
|9
|0
|Obránce
|Tomáš Galvas
|Liberec
|0
|0
|Obránce
|Martin Jandus
|Kladno
|15
|0
|Obránce
|Filip Pyrochta
|Mladá Boleslav
|62
|2
|Obránce
|Jiří Ticháček
|Kärpät Oulu (Finsko)
|34
|0
|Útočník
|Matyáš Filip
|Plzeň
|5
|0
|Útočník
|Adam Měchura
|Plzeň
|0
|0
|Útočník
|Kevin Klíma
|Hradec Králové
|4
|0
|Útočník
|Radovan Pavlík
|Hradec Králové
|8
|1
|Útočník
|Jakub Konečný
|Kladno
|0
|0
|Útočník
|Marcel Marcel
|Kladno
|0
|0
|Útočník
|Jakub Flek
|Brno
|111
|28
|Útočník
|Jaromír Pytlík
|Liberec
|5
|1
|Útočník
|Dominik Kubalík
|Zug (Švýcarsko)
|104
|42
|Útočník
|Daniel Voženílek
|Zug (Švýcarsko)
|48
|9
|Útočník
|Matyáš Kantner
|Kärpät Oulu (Finsko)
|11
|0
|Útočník
|David Tomášek
|Färjestad (Švédsko)
|77
|22
Kde sledovat přípravné zápasy českých hokejistů
Všechny přípravné zápasy české hokejové reprezentace před MS 2026 vysílá živě ČT sport, paralelně budou dostupné také prostřednictvím online platformy ČT sport Plus.