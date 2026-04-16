Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program přípravných zápasů české reprezentace před MS, výsledky, aktuální soupisku pro nejbližší duely i informace o televizním vysílání.

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa 2026. | foto: ČTK

Přípravné duely českých hokejistů před MS 2026

Česká reprezentace vstoupí do přípravy na mistrovství světa dvojzápasem s Německem, který se odehraje 16. a 17. dubna v Karlových Varech. Vedle dalších přípravných utkání s Rakouskem čekají národní tým také dva turnaje v rámci Euro Hockey Tour.

DatumDenČasZápasMísto / Turnaj
16. dubnaČtvrtek17:30ČESKO – Německo Karlovy Vary
17. dubnaPátek17:00ČESKO – NěmeckoKarlovy Vary
23. dubnaČtvrtek19:00Rakousko – ČESKOVídeň
24. dubnaPátek17:00ČESKO – RakouskoJihlava
30. dubnaČtvrtek18:00ČESKO – FinskoČeské hokejové hry (České Budějovice)
2. květnaSobota16:00ČESKO – ŠvédskoČeské hokejové hry (České Budějovice)
3. květnaNeděle16:00ČESKO – ŠvýcarskoČeské hokejové hry (České Budějovice)
7. květnaČtvrtek17:00ČESKO – ŠvédskoŠvédské hokejové hry (Ängelholm)
9. květnaSobota12:00Finsko – ČESKOŠvédské hokejové hry (Ängelholm)
10. květnaNeděle12:00Švýcarsko – ČESKOŠvédské hokejové hry (Ängelholm)

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Nominace – na kemp v K. Varech (13.–17. dubna)

  • V týmu je 23 hráčů: trojice brankářů, osm obránců a dvanáct útočníků. Všichni působí v evropských ligách.
  • Radim Rulík povolal šest nováčků. Premiéru v národním týmu zažívají brankáři Adam Brízgala (Kladno) s Janem Kavanem (Brno), obránci Adam Měchura (Plzeň) a Tomáš Galvas (Liberec) a dvojice kladenských útočníků Jakub Konečný, Marcel Marcel.
PoziceHráčKlubZápasyGóly
BrankářAdam BrízgalaKladno0
BrankářJan KavanBrno0
BrankářPetr KváčaLiberec8
ObránceFilip KrálBrno110
ObránceJan ŠčotkaBrno571
ObránceLibor ZábranskýBrno371
ObránceTomáš CibulkaČeské Budějovice90
ObránceTomáš GalvasLiberec00
ObránceMartin JandusKladno150
ObránceFilip PyrochtaMladá Boleslav622
ObránceJiří TicháčekKärpät Oulu (Finsko)340
ÚtočníkMatyáš FilipPlzeň50
ÚtočníkAdam MěchuraPlzeň00
ÚtočníkKevin KlímaHradec Králové40
ÚtočníkRadovan PavlíkHradec Králové81
ÚtočníkJakub KonečnýKladno00
ÚtočníkMarcel MarcelKladno00
ÚtočníkJakub FlekBrno11128
ÚtočníkJaromír PytlíkLiberec51
ÚtočníkDominik KubalíkZug (Švýcarsko)10442
ÚtočníkDaniel VoženílekZug (Švýcarsko)489
ÚtočníkMatyáš KantnerKärpät Oulu (Finsko)110
ÚtočníkDavid TomášekFärjestad (Švédsko)7722

Kde sledovat přípravné zápasy českých hokejistů

Všechny přípravné zápasy české hokejové reprezentace před MS 2026 vysílá živě ČT sport, paralelně budou dostupné také prostřednictvím online platformy ČT sport Plus.

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

16. dubna 2026  7:34

Obránci Floridy Alscher s Hovorkou asistovali u demolice Detroitu

Daniil Tarasov (40), Mikuláš Hovorka (96) a Eetu Luostarinen (27) slaví výhru...

Předposlední hrací den základní části hokejové NHL bodovali tři Češi. Z farmy povolaní mladíci v obraně Floridy Marek Alscher (0+2) a Mikuláš Hovorka (0+1) podpořili triumf 8:1 nad odevzdaným...

16. dubna 2026  6:17,  aktualizováno  6:59

Chlapík hrál se zraněním: Lidé viděli jinou Spartu. Zákulisní války? Strašně zbytečné

Zklamaní sparťanští hokejisté po prohře v semifinálové sérii extraligy.

Třetí sezona v řadě se stejným koncem. Filip Chlapík musí přijmout další rok bez extraligového titulu. Kapitán sparťanských hokejistů po sedmém duelu (0:1) a vyřazení s Pardubicemi mluvil také o...

15. dubna 2026  22:38

Muž pro klíčové chvíle. Mandát uznal: Těžší sérii jsem nezažil. Třinci máme co vracet

Jan Mandát překonává Jakuba Kováře v sedmém semifinále extraligového play off.

Pár postupových tref už v minulosti obstaral. A teď přidal další. Velmi cennou, nesmírně důležitou. Jan Mandát jediným gólem rozhodl sedmý zápas vypjaté série se Spartou a zajistil Pardubicím účast...

15. dubna 2026  22:09

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

15. dubna 2026  21:40

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

15. dubna 2026  21:08

Nedodržel hodnoty, porušil důvěru. Švýcaři otočili, měsíc před MS vyhodili trenéra

Trenér Švýcarska Patrick Fischer udílí pokyny hráčům v utkání s Kanadou.

Trenér švýcarské hokejové reprezentace Patrick Fischer, který před olympijskými hrami v Pekingu 2022 zfalšoval potvrzení o očkování proti koronaviru, byl odvolaný z funkce. Na domácím mistrovství...

15. dubna 2026  20:52

Kluci jsou zdraví a natěšení, říká Ujčík před baráží. Na Litvínov teprve koukne

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Trenér jihlavské Dukly Viktor Ujčík má za sebou další emotivní jízdu. Poté, co jeho tým v sedmizápasové finálové bitvě Maxa ligy udolal Zlín a obhájil loňské prvenství, se nyní připravuje na...

15. dubna 2026

Vítkovice získaly Pavelku z Hradce, Boleslav posílí kanadský útočník Martel

Hradecký kapitán Tomáš Pavelka oslavuje gól do pardubické branky.

Dvaatřicetiletý obránce Tomáš Pavelka se z Hradce Králové přesunul do mateřských Vítkovic, kde podepsal víceletou smlouvu. Posilu hlásí také Mladá Boleslav, získala kanadského útočníka Jordana...

15. dubna 2026  16:51

Noc stovek a historický český zápis. Nečas trumfl Pastrňáka, ten se řadí k legendám

Čeští hokejisté David Pastrňák a Martin Nečas.

Oba při bodovém sběru napínali. Jako by je očekávání jubilea svazovalo. David Pastrňák na 100. bod v sezoně čekal do posledního utkání, hned v jeho úvodu ale poslal další ze série skvostných...

15. dubna 2026  16:25

Kdysi vyřadil Haška, teď jde Reichel na Duklu zase: Na baráž jsme vše předělali

Nový šéf litvínovského realizačního týmu Robert Reichel sleduje zápas s...

Vybavuje si, jak v porevoluční euforii pomohl Litvínovu zaskočit Jihlavu i s Dominikem Haškem ve čtvrtfinále ligového play off. Teď je to pro legendu Roberta Reichela jiné kafe: stejní soupeři, ale...

15. dubna 2026  15:38

