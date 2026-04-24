ONLINE: Česko - Rakousko 0:0. Příprava na MS pokračuje, hokejisté hrají v Jihlavě

Sledujeme online   16:45aktualizováno  17:10
Startuje další přípravné utkání českého týmu proti Rakousku. Ve čtvrtek ho Rulíkův výběr porazil ve Vídni 5:1 a v pátek se od 17 hodin porve o další výhru v jihlavské Horácké aréně. Utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Čeští hokejisté oslavují gól Jakuba Fleka (vlevo). | foto: ČTK

„Jsem rád, že jsme se dostali rychle do vedení a nepřipustili žádné drama. Myslím si, že jsme to měli pod kontrolou. Byly tam dobré chvíle, i malinko horší, ale proměněná přesilovka, ubráněná oslabení. Myslím si, že to nebyl špatný výkon,“ řekl trenér národního týmu Radim Rulík po čtvrtečním zápase.

Jednou z věcí, které chtěl realizační tým v utkání zlepšit, byl rychlejší přechod do útoku a hra ve středním pásmu. „Někdy to zbytečně komplikujeme a hrajeme puky přes hráče,“ podotkl kouč. „Myslím ale, že se to celkem povedlo.“

Po duelu se hráči z Vídně přesunuli do nové Horácké arény v Jihlavě, kde hrají páteční vyprodané utkání.

S Duklou ovládl 1. ligu, v Jihlavě hraje i o MS. Beránek: Vzpomínky se mi hned vybaví

O účast na mistrovství světa tam zabojuje i karlovarský útočník Ondřej Beránek, pro něhož je zápas na Vysočině speciální, protože se narodil v Havlíčkově Brodě. V sezoně 2015/2016 dokonce hájil barvy jihlavské Dukly, se kterou získal titul.

„Už je to nějaký pátek, co jsem tady hrál. Hala je krásná. Je to úplně něco jiného, než bylo. Ale i stará hala měla své kouzlo. Zdejší fantastičtí diváci byli vždy slyšet. Je to krásné prostředí a jsme rádi, že tady můžeme být,“ hodnotil útočník.

V reprezentačním týmu se potkává s klubovým spoluhráčem Jiřím Černochem. „Hrajeme spolu už nějaký pátek, takže víme, co od sebe čekat. Při hře to strašně pomáhá. Víme, kde se tak nějak nacházíme. Je to super, že tady můžeme být spolu,“ doplnil Beránek.

Reprezentace je zatím v přípravě stoprocentní, dvakrát si poradila i s Německem (4:1, 5:3). Příští týden má na programu České hokejové hry v Českých Budějovicích, kde se utkání se Švédskem, Finskem a Švýcarskem.

24. 4. 2026 17:10
Česko Česko : Rakousko Rakousko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Kváča (Bednář) – Kempný (A), Cibulka, Galvas, Ščotka, Pyrochta, Jandus, Král, Zábranský – Kubalík, Špaček, Kantner – Pavlík, Černoch (A), Beránek – Marcel, Filip, Měchura – Tomášek, Voženílek (C)
Kickert (Tolvanen) – Unterweger (C), Klassek, Wolf (A), Nickl, Söllinger, Maier, Steffler, Wimmer – Zwerger (A), Thaler, Huber – Schwinger, Wallner, Neubauer – Scherzer, van Ee, Kolarik – Koschek, Gesson, Waschnig

Rozhodčí: Ondráček, Nikolic – Ondráček, Rampír

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Česko vs. RakouskoHokej - - 24. 4. 2026:Česko vs. Rakousko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.07
  • 12.00
  • 20.00
Montreal vs. TampaHokej - - 25. 4. 2026:Montreal vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
25. 4. 01:00
  • 2.62
  • 4.19
  • 2.36
Utah vs. VegasHokej - - 25. 4. 2026:Utah vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
25. 4. 03:30
  • 2.52
  • 4.19
  • 2.44
Anaheim vs. EdmontonHokej - - 25. 4. 2026:Anaheim vs. Edmonton //www.idnes.cz/sport
25. 4. 04:00
  • 2.73
  • 4.43
  • 2.21
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Příští rok šance na povolání do NHL bude, cítí Melovský. Musí se zlepšit v soubojích

Čeští junioři se radují z gólu proti Švídsku, vpravo úspěšný střelec Matyáš...

Před dvěma lety zazářil na bronzovém mistrovství světa juniorů, na němž se stal třetím nejproduktivnější hráčem. Následně odehrál Matyáš Melovský ještě jednu sezonu v kanadské hokejové juniorce, po...

24. dubna 2026  16:15

Rulík ocenil vstup: Kontrolovali jsme to. Král netušil, jestli mu první gól neseberou

Filip Král (vpravo) a Dominik Kubalík na vhazování v přípravném duelu s...

Čekal dvanáct zápasů. A přišlo to! V přípravném duelu před mistrovstvím světa proti Rakousku. Filipu Královi ale chvíli trvalo, než si uvědomil, že právě zapsal první gól v dresu hokejové...

24. dubna 2026  14:47

Osmnáctku chválil i Rulík. Šmíd apeloval na hráče: Ať vám to nestoupne do hlavy

Čeští hokejisté do 18 let po vítězství nad Spojenými státy na světovém...

Zažívají povedený vstup do mistrovství světa osmnáctek. V Bratislavě nejprve porazili favority z USA (3:2P), ve čtvrtek přetlačili i Švédsko (2:1). V tabulce jsou čeští hokejisté s pěti body na...

24. dubna 2026  14:01

Čím to je? Jindy trpí, teď i přes dohled válí. Hvězdy v play off nezvykle září

Premium
Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Většinou bývají pod drobnohledem. Produktivita ze základní části klesá, role se mění, spoléhá se na méně viditelné. Letošní vyřazovací boje v hokejové extralize jsou ale jiné. Už jen tím, že oba...

24. dubna 2026

Pešán se Třinci nediví. Ocenil Sedlákovu odolnost, Žabka navrhoval: Ať je na tribuně

Pardubický útočník Lukáš Sedlák padá pod nohy třineckého obránce Patrika Kocha.

Svého kapitána po čtvrtém finále hájil. „Má těžkou roli, pere se s tím statečně,“ pronesl pardubický kouč Filip Pešán po prohře 2:4 na adresu Lukáše Sedláka, kterému třinečtí hokejisté nedají...

24. dubna 2026  10:44

S Duklou ovládl 1. ligu, v Jihlavě hraje i o MS. Beránek: Vzpomínky se mi hned vybaví

Český útočník Ondřej Beránek si kryje puk před finským obráncem Mikkem...

Rodina a kamarádi ho zasypali žádostmi o lístky, které z předprodeje zmizely za pár minut. Hokejový útočník Ondřej Beránek je na Vysočině doma a v páteční odvetě proti Rakousku bude pod drobnohledem.

24. dubna 2026  9:17

Pištěk: Držíme hlavy v klidu, víme, co má Jihlava za sebou. Doma baráž ukončíme

David Kaše a Nicolas Hlava slaví vedení na ledě Jihlavy.

Byl to jen jeden výpadek favorita, nebo se baráž o hokejovou extraligu ještě může zdramatizovat? Hokejový Litvínov je po čtyřech letech prvním týmem z nejvyšší soutěže, který nemá jistou záchranu po...

24. dubna 2026  8:09

Nečas je krok od postupu, pro Pastrňáka se Zachou se situace komplikuje

Český útočník Martin Nečas se raduje s Nathanem MacKinnonem (vlevo) a Calem...

Stejně jako o den dříve hokejisté Philadelphie slavili třetí výhry v sérii play off NHL rovněž hráči Colorada a Caroliny. Vítěz základní části s Martinem Nečasem v sestavě dobyl led Los Angeles 4:2...

24. dubna 2026  7:15,  aktualizováno  7:59

Sedmý obránce jako hrdina. Na ledě byl přes dvě minuty, přesto Musil rozhodl

Pardubický útočník Roman Červenka se snaží ujet třineckému obránci Davidu...

Obránce David Musil, který se zjevil před brankářem Malcolmem Subbanem, rozhodl čtvrté finálové utkání extraligy mezi třineckými Oceláři a Dynamem Pardubice. Před svojí trefou přitom Musil z pozice...

24. dubna 2026

Nejlepší na světě. Čeští brankáři táhnou týmy v NHL, opora by se hodila i Rulíkovi

Premium
Dan Vladař (80) v dresu Philadelphia Flyers

Je to naprostý unikát. Ačkoliv v poli byste napočítali jen šest hokejistů, v brance Češi světové velmoci porážejí. Ve svých týmech mají navíc naprosto stěžejní pozici, kluby je k udržení nadějí na...

24. dubna 2026

Z Třince bez výhry? Špatní z toho nejsme. Sedlák před vítězným gólem schytal ránu

Rozhodčí od sebe roztrhává pardubického Lukáše Sedláka a třineckého Patrika...

Několikrát během utkání zůstal ležet na ledě. Třinečtí fanoušci mu spílali, ale vždy se zvedl a hrál dál. Pardubický útočník Lukáš Sedlák byl u obou gólů svého týmu, první dal a na druhý nahrával...

23. dubna 2026  21:53

