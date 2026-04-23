ONLINE: Česko - Rakousko 2:0. Národní tým vede v přípravě o dva góly, trefil se Kubalík

Sledujeme online   18:50aktualizováno  19:13
Hokejová reprezentace pokračuje v přípravě na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku. Po dvou duelech s Německem se utkává ve Vídni s domácím Rakouskem, v bráně debutuje Jan Bednář. Utkání sledujeme od 19 hodin prostřednictvím podobné online reportáže.

Čeští hokejisté slaví gól proti Německu. | foto: ČTK

„Honza má zkušenosti z mládežnických kategorií, ze zahraničí, takže si nemyslím, že by měl být nějakým způsobem nervózní. I když samozřejmě může, protože je to první zápas za seniorskou reprezentaci. Je to ale velmi talentovaný gólman a jsme rádi, že si na to může sáhnout,“ řekl asistent trenéra Jiří Kalous.

Národní tým je v přípravě na MS již třetí týden a kádr se postupně obměňuje. K mužstvu se kromě Bednáře připojili obránce Michal Kempný a útočníci Ondřej Beránek s Michaelem Špačkem.

„Pokračujeme v drilu, který jsme si od začátku nastavili. Cvičení nyní hodně opakujeme, zaměřujeme se na systémové věci, hru v obranném pásmu, přechody středního pásma, útočné pásmo, forčeking, backčeking a samozřejmě celková organizace hry. Tak, aby se to všem dostávalo postupně pod kůži a zlepšovali jsme se v tom,“ popsal Kalous náplň tréninků.

Reprezentace minulý týden v Karlových Varech dvakrát porazila Německo, teď se chystá na Rakousko, s nímž před rokem v Linci prohrála 3:4 v prodloužení. Předtím ve Znojmě vyhrála 4:0.

„Jsme zaměřeni na současnost, i když nějaké klipy z předešlých zápasů máme. Koukáme ale hlavně na naši hru. Chceme například, abychom si vyzkoušeli nějaké signály. Hru po buly a podobně,“ poodhalil Kalous.

Předpokládaná sestava

Bednář - Zábranský, Kempný, M. Jandus, T. Galvas, Cibulka, Pyrochta, Ščotka, F. Král - Flek, Tomášek, D. Voženílek - Kantner, M. Špaček, Kubalík - O. Beránek, Černoch, R. Pavlík - Měchura, Filip, M. Marcel

V přípravě nicméně trenéři probrali i momenty z utkání proti Německu. „Ukázali jsme si, co jsme udělali dobře i věci, které se nám tolik nelíbily. Chceme se prostě zlepšovat,“ podotkl Kalous.

23. 4. 2026 19:00
Rakousko Rakousko : Česko Česko 0:2 (0:2, -:-, -:-)
Góly:
04:39 Špaček (Pyrochta)
07:04 Kubalík (Flek)
Tolvanen (Kickert) – Wolf (A), Unterweger (C), Nickl, Schnetzer, Maier, Hackl, Klassek, Söllinger – Huber, Nissner (A), Zwerger – Neubauer, Thaler, Schwinger – Kolarik, Wallner, Scherzer – Koschek, van Ee, Washnig.
Bednář (Brízgala) – Zábranský, Kempný (C), Jandus, Galvas, Cibulka, Pyrochta, Ščotka, Král – Flek, Tomášek, Voženílek – Kantner, Špaček (A), Kubalík – Beránek (A), Černoch, Pavlík – Měchura, Filip, Marcel.

Rozhodčí: Nikolic, Pražák – Bedynek, Riecken

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Třinec vs. PardubiceHokej - Finále - 23. 4. 2026:Třinec vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.18
  • 5.20
  • 70.00
Rakousko vs. ČeskoHokej - - 23. 4. 2026:Rakousko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 70.00
  • 25.00
  • 1.02
Boston vs. BuffaloHokej - - 24. 4. 2026:Boston vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
24. 4. 01:00
  • 2.49
  • 4.05
  • 2.53
Ottawa vs. CarolinaHokej - - 24. 4. 2026:Ottawa vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
24. 4. 01:30
  • 2.33
  • 4.18
  • 2.67
Los Angeles vs. ColoradoHokej - - 24. 4. 2026:Los Angeles vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
24. 4. 04:00
  • 3.20
  • 4.22
  • 2.02
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

ONLINE: Třinec - Pardubice 3:2, domácí ustáli oslabení, vyznamenal se Kacetl

Sledujeme online
Pardubický útočník Jáchym Kondelík uskakuje před pukem, který míří na...

První příležitost na zisk mečbolu ve finále extraligy nevyužili, nyní mají hokejisté Pardubic druhou šanci. Ve čtvrtém utkání série se opět představují na třineckém ledě, domácí naopak můžou stav...

ONLINE: Česko - Rakousko 2:0. Národní tým vede v přípravě o dva góly, trefil se Kubalík

