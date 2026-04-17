Hokejovou reprezentaci doplnil v přípravě Černoch, Šimek musí na operaci

  14:35
Hokejovou reprezentaci doplní v přípravě na mistrovství světa útočník Jiří Černoch, nahradí zraněného Kevina Klímu. Devětadvacetiletý bronzový medailista ze světového šampionátu v roce 2022 nastoupí již v pátek proti Německu. Druhé utkání národního týmu před MS se odehraje v Karlových Varech.
Kapitán Karlových Varů Jiří Černoch ve čtvrtfinálovém utkání hokejové extraligy proti Libreci. | foto: Slavomír Kubec/ČTK

„S Jirkou jsme do nominace počítali od příštího týdne. Nyní jsme využili toho, že je přímo z Karlových Varů, může okamžitě naskočit, doplnit tým a zabojovat o mistrovství světa už v dnešním zápase,“ řekl generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.

Noví trenéři? Dobrá volba, říká Rulík. Jak to vypadá s posilami ze zámoří a ze Sparty?

Klíma se zranil ve čtvrtečním utkání proti Německu, které Česko vyhrálo 5:3. „O tom, zda s námi bude pokračovat v další fázi přípravy, se rozhodne v příštích dnech podle toho, jak se bude jeho zdravotní stav vyvíjet,“ dodal Šlégr na adresu útočníka Hradce Králové.

Šimek má prasklou kost v zápěstí

Liberecký hokejista Radim Šimek musí na operaci s prasklinou v zápěstí. Třiatřicetiletý obránce by měl být fit do začátku nového ročníku extraligy, uvedlo vedení Bílých Tygrů na klubovém webu.

Na olympiádě Kanada a v extralize Vary. Šimkova smolná prodloužení

Šimek byl v sezoně nejvytíženějším hráčem libereckého mužstva, v play off hrál i přes zdravotní potíže. Po vyřazení se kapitán Bílých Tygrů a účastník olympijského turnaje v Miláně podrobil detailním lékařským vyšetřením, která odhalila vážnější charakter jeho zranění a nutnost operace zápěstí.

„Radim Šimek dohrával sezonu s nastřelením v oblasti horní končetiny. Podrobná vyšetření prokázala skrytou prasklinu kosti, která vyžaduje operační řešení. Do začátku nové sezony by měl být Radim v pořádku,“ uvedl týmový lékař Roman Mizera.

