Bůh je Čech! Nesmíříme se s porážkou. Když hokejisté vládli a svět skřípal zuby

Vybavuju si přívětivé jarní počasí v Norimberku, Kolíně nad Rýnem i Hannoveru. Pěší cesty na zimák a fotbálek v parku, jehož se v půjčených teniskách zúčastnil rovněž trenér Miloš Říha, stále rozhněvaný na Spartu za únorový vyhazov.
Největší dojem v mé mysli ale zanechala výjimečná energie týmu, který přijel s tituly z minulých dvou mistrovství světa a se zlatem z poslední olympiády v Naganu. S tíživou rolí favorita, o níž se současným reprezentantům ani nezdá. Avšak taky s úžasnou sebedůvěrou a soudržností.
Z dnešního pohledu je až neuvěřitelné, že kouč Augusta tenkrát postrádal brankáře Haška, Turka i Čechmánka, beky Hamrlíka se Šlégrem nebo útočníky Jágra, Eliáše, Sýkoru, Hejduka, Straku a Langa. A přece poskládal úžasné mužstvo, jež v sedmi z devíti zápasů na turnaji prohrávalo. A přece zůstalo nepokořeno.
Často se při skvostném tažení opakovalo slovo „štěstí“. Jenže další triumf přinesla spíš shoda příznivých okolností, z nichž žádná nebyla nevysvětlitelná či nadpřirozeného původu.