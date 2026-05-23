Mistrovství světa v hokeji 2026

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

  19:30
Základní skupiny hokejového mistrovství světa se chýlí ke konci, českému týmu zbývají ve Fribourgu dva zápasy. Na koho může narazit v případném čtvrtfinále, které se hraje ve čtvrtek 28. května? Podívejte se v našem přehledném článku.

Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (vlevo). | foto: Reuters

Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.

Tabulka skupiny B

Češi jsou ve skupině ve Fribourgu aktuálně se 13 body na druhém místě za Kanadou. Důležitá je výhra nad Švédskem, díky které by v případě rovnosti bodů skončili před Seveřany.

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Kanada 5 4 1 0 0 25:10 14
2.  Česko 5 4 0 1 0 16:10 13
3.  Slovensko 5 3 1 0 1 18:10 11
4.  Švédsko 5 3 0 0 2 21:11 9
5.  Norsko 4 2 0 1 1 14:8 7
6.  Dánsko 5 1 0 0 4 9:20 3
7.  Slovinsko 6 0 1 1 4 8:24 3
8.  Itálie 5 0 0 0 5 2:20 0

Výběr kouče Radima Rulíka má tak slušnou šanci na postup z prvního nebo druhého místa. Ve čtvrtfinále by se tedy vyhnul nejlepším týmům ze skupiny A, kde kralují domácí Švýcarsko a Finsko.

Jaké zápasy ještě čekají týmy, které bojují o postup do čtvrtfinále
TýmSoupeři ve zbývajících zápasech
KanadaSlovensko, Česko
SlovenskoKanada, Švédsko
ČeskoNorsko, Kanada
NorskoŠvédsko, Česko, Dánsko
ŠvédskoNorsko, Slovensko

Tabulka skupiny A

Švýcaři a Finové zatím neztratili ani bod a mají jistý postup do čtvrtfinále. Na příčkách zajišťujících play off jsou momentálně také Rakušané a Lotyši, naopak obhájci zlata ze Spojených států se zatím trápí a budou ještě muset zabrat.

Pokud by Češi ve své skupině zůstali na druhém místě, z těchto týmů by ve čtvrtfinále vyzvali třetí nejlepší výběr. Tím je nyní Rakousko.

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Švýcarsko 6 6 0 0 0 35:5 18
2.  Finsko 5 5 0 0 0 24:5 15
3.  Rakousko 4 3 0 0 1 12:14 9
4.  Lotyšsko 5 2 0 0 3 10:16 6
5.  USA 5 1 1 0 3 14:17 5
6.  Německo 5 1 0 1 3 11:17 4
7.  Maďarsko 5 1 0 0 4 10:23 3
8.  Velká Británie 5 0 0 0 5 4:23 0

Pro zajímavost si můžete prohlédnout aplikaci postupové matematiky, od programátora Dominika Jaška. V modelu pomocí takzvané metody Monte Carlo simuluje 50 000 variant zbývajících zápasů ve skupinách a v procentech následně určuje potenciálního českého soupeře pro čtvrtfinále.

Z toho jako nejvíce pravděpodobný konkurent vychází Lotyšsko (34 %) před USA (26 %) a Rakouskem (22 %).

Jaké zápasy ještě čekají týmy, které bojují o postup do čtvrtfinále
TýmSoupeři ve zbývajících zápasech
Švýcarsko (jistý postup)Finsko
Finsko (jistý postup)Rakousko, Švýcarsko
RakouskoNěmecko, Finsko, USA
USAMaďarsko, Rakousko
MaďarskoUSA, Lotyšsko
LotyšskoVelká Británie, Maďarsko
NěmeckoRakousko, Velká Británie

Co rozhoduje při rovnosti bodů?

Jaká kritéria rozhodují, pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů?

  • Stejný bodový zisk mají dva týmy
  • Rozhodne vzájemný zápas: Lépe se umístí tým, který vyhrál vzájemné utkání.
  • Stejný bodový zisk má tři a více týmů
  • Rozhoduje minitabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy bodově vyrovnaných týmů.
  • Hodnotí se:
    • počet bodů ze vzájemných zápasů
    • rozdíl skóre
    • vyšší počet vstřelených gólů
MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (vlevo).

Základní skupiny hokejového mistrovství světa se chýlí ke konci, českému týmu zbývají ve Fribourgu dva zápasy. Na koho může narazit v případném čtvrtfinále, které se hraje ve čtvrtek 28. května?...

23. května 2026  19:30

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

23. května 2026  19:27

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

ÚMORNÁ DŘINA. Znavení čeští hokejisté hromadně slaví vítězství nad Itálií,...

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou v rozhodující fázi. Česká reprezentace je velmi blízko postupu do čtvrtfinále. Na koho by v něm mohla narazit?

23. května 2026  19:16

Švýcarsko - Maďarsko 9:0. Favorit dominoval, kapitán Josi slaví hattrick

Švýcarští hokejisté se radují z gólu Romana Josiho.

Ve skupině A na hokejovém mistrovství světa se schyluje k zásadním bojům o postup do čtvrtfinále. Ten si komplikují hráči Spojených států, kteří padli s Lotyši 2:4. Domácí Švýcaři zůstávají na...

23. května 2026  16:21,  aktualizováno  19:08

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

23. května 2026  19:05

Oznámkujte české hokejisty za výkon proti Slovensku ve skupině na MS

Čeští hráči se radují z gólu Romana Červenky proti Slovensku.

Oznámkujte české hokejisty za výkon v pátém skupinovém vystoupení na MS 2026 proti Slovensku. Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším jedničky.

23. května 2026  19:01

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

Radost českých hokejistů po gólu Romana Červenky na 3:0 ve třetí třetině utkání...

Čeští hokejisté vstupují do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučí se trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky českých...

23. května 2026

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi zvládli duel se Slováky o důležité body pro čtvrtfinále

Sledujeme online
Hokejový útočník Jan Mandát pálí během tréninku české reprezentace před...

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

23. května 2026

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

23. května 2026  18:56

Slovensko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Slovenský útočník Martin Pospíšil v akci s Finem Teuvo Teravainenem. (11. února...

Slovenští hokejisté se na mistrovství světa ve Švýcarsku pokusí ukončit dlouhé čekání na medaili. Ve Fribourgu v základní skupině B odehráli i souboj s českou reprezentací. Program, výsledky,...

23. května 2026  18:56

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa budou hrát v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a...

23. května 2026  18:50

Oznámkujte hokejisty za výkon na MS 2026 proti Slovensku

Logo portálu iDNES.cz

Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším jedničky.

vydáno 23. května 2026

