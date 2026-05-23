Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.
Tabulka skupiny B
Češi jsou ve skupině ve Fribourgu aktuálně se 13 body na druhém místě za Kanadou. Důležitá je výhra nad Švédskem, díky které by v případě rovnosti bodů skončili před Seveřany.
Výběr kouče Radima Rulíka má tak slušnou šanci na postup z prvního nebo druhého místa. Ve čtvrtfinále by se tedy vyhnul nejlepším týmům ze skupiny A, kde kralují domácí Švýcarsko a Finsko.
|Tým
|Soupeři ve zbývajících zápasech
|Kanada
|Slovensko, Česko
|Slovensko
|Kanada, Švédsko
|Česko
|Norsko, Kanada
|Norsko
|Švédsko, Česko, Dánsko
|Švédsko
|Norsko, Slovensko
Tabulka skupiny A
Švýcaři a Finové zatím neztratili ani bod a mají jistý postup do čtvrtfinále. Na příčkách zajišťujících play off jsou momentálně také Rakušané a Lotyši, naopak obhájci zlata ze Spojených států se zatím trápí a budou ještě muset zabrat.
Pokud by Češi ve své skupině zůstali na druhém místě, z těchto týmů by ve čtvrtfinále vyzvali třetí nejlepší výběr. Tím je nyní Rakousko.
Pro zajímavost si můžete prohlédnout aplikaci postupové matematiky, od programátora Dominika Jaška. V modelu pomocí takzvané metody Monte Carlo simuluje 50 000 variant zbývajících zápasů ve skupinách a v procentech následně určuje potenciálního českého soupeře pro čtvrtfinále.
Z toho jako nejvíce pravděpodobný konkurent vychází Lotyšsko (34 %) před USA (26 %) a Rakouskem (22 %).
|Tým
|Soupeři ve zbývajících zápasech
|Švýcarsko (jistý postup)
|Finsko
|Finsko (jistý postup)
|Rakousko, Švýcarsko
|Rakousko
|Německo, Finsko, USA
|USA
|Maďarsko, Rakousko
|Maďarsko
|USA, Lotyšsko
|Lotyšsko
|Velká Británie, Maďarsko
|Německo
|Rakousko, Velká Británie
Co rozhoduje při rovnosti bodů?
Jaká kritéria rozhodují, pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů?
- Stejný bodový zisk mají dva týmy
- Rozhodne vzájemný zápas: Lépe se umístí tým, který vyhrál vzájemné utkání.
- Stejný bodový zisk má tři a více týmů
- Rozhoduje minitabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy bodově vyrovnaných týmů.
- Hodnotí se:
- počet bodů ze vzájemných zápasů
- rozdíl skóre
- vyšší počet vstřelených gólů