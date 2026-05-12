Variant pomálu. Národní tým už záchranu z NHL čekat nemůže, kdo se reálně nabízí?

„Moc hráčů, na které bychom mohli počkat, už tam není,“ prohlásil smířeně hlavní kouč při nominaci na nadcházející světový šampionát, který odstartuje už v pátek. Přičemž vzápětí dodal: „Ale něco je.“
Něco málo skutečně, ale v tak omezených možnostech, které jsou v časech samostatné republiky dlouho nevídané. A dávají spíš jen opatrné naděje.
Vždyť Pastrňák, na jehož výkonech bývá český hokej do jisté míry závislý, nyní pozvánku odmítl. Další útočná hvězda Nečas ještě hraje v play off NHL a nezdá se, že by ho s Coloradem měl v dohledné době opustit. Už teď je jisté, že první skupinové zápasy nestíhá.
A je otázkou, zda by v případě vyřazení kvůli velkému vytížení stejně neodvětil ne. Po náročné posunuté sezoně, kterou doplnily olympijské hry, by se stejně jako řadě jeho kolegů nešlo divit.
„Z NHL jsme oslovili dvanáct hráčů, z toho devět se nám omluvilo. A i z Evropy přišlo hodně omluvenek,“ líčil generální manažer Jiří Šlégr.
Ne, spasitele tentokrát nečekejte.
* Statistiku ovlivnila výluka v NHL, dvacet hráčů ze soupisky v soutěži pokračovalo v dalším ročníku
Ani podmínky nepřejí, variant je jen pomálu a jasně dokládají, že na NHL aktuálně spoléhat nelze.
V této sezoně do zámořské soutěže zasáhlo 29 Čechů, což je vyrovnaný negativní rekord předešlé sezony a dále ročníků 1993/94 a 1994/95. Horší bilanci novodobá tuzemská éra nepamatuje.
Navrch víc než čtvrtinu tvoří gólmani, kterých v zámoří naskočilo hned osm. Což taky komplikuje počty, když uvážíte, že na šampionátu využijete maximálně tři. A vystačíte si i s jediným, s oporou týmu.
Tou by se mohl stát Dan Vladař, gólman z Philadelphie, který se svým týmem rychle vypadl ve druhém kole vyřazovacích bojů. Jak vysvětlil Šlégr, čeká se na výsledky výstupní prohlídky.
Jinak ale národní tým po smršti omluvenek nemá moc kam sáhnout. Další dva gólmani Lukáš Dostál (Anaheim) a Jakub Dobeš (Montreal) start MS nestíhají.
Podobně je na tom logicky Dostálův parťák z obrany Radko Gudas, který je stejně zraněný a nelze očekávat, že by jej Ducks uvolnili.
Nad dalšími beky, Davidy Jiříčkem a Špačkem, Rulík neuvažuje, poněvadž skoro měsíc nenaskočili do utkání. A z forvardů vedle Nečase zbývá už jen Tomáš Hertl (Vegas).
Ten ale nehraje kdovíjak povedený ročník, v noci na pondělí se trefil poprvé od 8. března, také na olympiádě se propadal sestavou. A tak seznam slovutné soutěže končí.
V kádru zatím figurují dva hokejisté, kteří se stabilně uchytili v NHL. Zkušený zadák Filip Hronek a mladý útočník Jaroslav Chmelař.
Vyjma Vladaře je reálná šance, že se připojí ještě někdo další, minimální. Tak nízké zastoupení špičky Česko nepamatuje od roku 1997, kdy z NHL přicestovali dva zástupci.
S rostoucími mladými nadějemi, kterých v Česku přibývá, se dá alespoň víc porozhlédnout také po farmách v AHL, gólman Postava, obránce Svozil či útočníci Šalé se Štanclem ale stále hrají.
Pozitivní vývoj do budoucna ukazuje, že toto mistrovství bude spíš překlenovacím turnajem. Štěstí na velké posily už Rulík a spol. s nejvyšší pravděpodobností mít nebudou.
„Z mých zkušeností nám může pomoci týmový duch, soudržnost a bojovnost. Myslím, že jsme charakterově vybrali dobré hráče,“ věří Šlégr.
„Uvidíme, mistrovství ukáže,“ dodal k ambicím hlavní kouč.
Nezbývá mu než doufat. Letošní šampionát pod jeho vedením bude o týmovém výkonu bez vyčnívajících lídrů daleko víc než kdy dřív.
Podobně jako v roce 2023 pod Karim Jalonenem, jenž s mužstvem skončil po jasné čtvrtfinálové prohře 0:3 s USA osmý, na nejhorší pozici v historii českého hokeje.
Ještě o dva roky dřív se v obdobné situaci ocitl také Filip Pešán. Jeho výběr urval postup ze skupiny obratem proti Švédsku, na jeho úkor. Ve čtvrtfinále však podlehl 0:1 Finsku.
Jak si povedou loučící se nástupci?