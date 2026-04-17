Kdo z NHL dorazí na MS? Finové vyhlíží hvězdu, první jméno pro Kanadu i USA

Mistrovství světa startuje v Curychu a ve Fribourgu za necelý měsíc. Jak se bude začátek turnaje blížit, počet potvrzených jmen z nejlepší hokejové ligy světa poroste.
Momentálně se jedná jen o pár jmen. Ale některá z nich jsou velmi zajímavá.
Barkovova účast může být pro leckoho překvapivá. Vždyť kapitán Floridy kvůli vážnému zranění kolene vynechal celou sezonu, cesta Panthers za obhajobou Stanley Cupu i proto skončila už v základní části.
Nejnebezpečnější práce? Hrát za Floridu. Ale šampioni bez play off své vizi dál věří
Na šampionátu může hvězdný centr, jenž už několik týdnů trénuje, znovu nabrat zápasové tempo a otestovat, zda se mu po dlouhé rekonvalescenci podařilo zdravotní obtíže kompletně zažehnat.
„Reprezentovat Finsko pro mě vždycky byla čest. Je super, že za něj zase můžu hrát,“ hlásil nadšeně Barkov.
Jeho zájem o turnaj ve Švýcarsku si pochvaloval i reprezentační kouč Antti Pennanen, z Floridy by měl na mistrovství dorazit také další útočník Anton Lundell.
MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?
A s jakými hráči vyrukují zámořské velmoci? Výběr mají tradičně obrovský.
Kanaďané se mohou těšit na Johna Tavarese, který zakončil základní část s bilancí 31+40. S Torontem má za sebou hrubě nepovedenou sezonu, rád by si spravil chuť na mezinárodní úrovni.
„Chtěl jsem zabojovat o Stanley Cup, k tomu bylo, bohužel, daleko. Když máte šanci reprezentovat svou zemi, vždycky na to slyšíte. Už řešíme jen pár posledních detailů,“ prozradil pětatřicetiletý hokejista.
Z kanadských hvězd může připadat v úvahu řada dalších výrazných postav včetně zázračných mladíků Connora Bedarda a Macklina Celebriniho, který hrál v nabitém týmu prim i na olympijském turnaji.
Očekává se, že kvalitní soupisku dají dohromady také Američané, obhájci prvenství z loňského šampionátu. Účast zatím potvrdil jedenadvacetiletý útočník Ryan Leonard z Washingtonu.
A kdo by mohl posílit Čechy?
„Nějaké informace máme. Domluvím se s generálním manažerem (Jiřím Šlégrem), nechci mluvit za něj, to je jeho parketa. Budeme čekat na výstupní prohlídky, jestli dopadnou dobře, tak to zveřejníme. Některé hráče chceme do přípravy na České hry,“ líčil po prvním přípravném zápase s Německem (5:3) kouč Radim Rulík.
Rulík oznámil tři omluvenky ze zámoří. Na kempu už trénují Kubalík a Tomášek
Klubové povinnosti skončily Filipu Hronkovi z Vancouveru, po sezoně mají také Adam Klapka z Calgary a David Rittich, jenž působí v New York Islanders.
Dále se nabízí Jaroslav Chmelař, který se postupně prosadil do sestavy New York Rangers, ale po základní části může být přeřazený na farmu v Hartfordu. Ve hře mohou být i Davidové Jiříček a Špaček.
Trenérům se naopak už předem omluvili Ondřej Palát, David Kämpf a Tomáš Nosek, jenž si v předposledním utkání základní části zlomil nohu.
Slováci se musí obejít bez Šimona Nemce, další obránce Martin Feherváry si vzal čas na rozmyšlenou. Domácí Švýcaři naopak budou mít k dispozici Jonase Siegenthalera, Nica Hischiera a Tima Meiera z New Jersey.