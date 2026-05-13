Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Dějiště MS ještě není na fanoušky připravené. Ve Fribourgu však zní i čeština

Jakub Hromada
Vojtěch Tůma
,
  18:48
Od našich zpravodajů ve Švýcarsku - Fribourg se probouzí do hokejového dění. Zatím však velmi pozvolna, prostředí kolem místní BCF Areny totiž zatím není na příval fanoušků připravené.
Stojí už obchod se suvenýry, zázemí pro fanoušky ale kompletní zdaleka není.

Stojí už obchod se suvenýry, zázemí pro fanoušky ale kompletní zdaleka není. | foto: Jakub Hromada, iDNES.cz

Vedle BCF Areny se chystají i stánky s brugery a italským jídlem.
Ve Fribourgu roste fanzóna, zde budou moct fanoušci sledovat zápasy i se najíst.
Hokejový obránce Tomáš Cibulka na tréninku české reprezentace ve Fribourgu
Český brankář Petr Kváča na tréninku hokejové reprezentace ve švýcarském...
32 fotografií

Avšak obavy, které provázely například start olympijských her v Miláně, nejsou na místě. Byť pravda, během českého tréninku v malé aréně pochodovali řemeslníci s vrtačkou nebo inbusem. Obojí však využívají především venku.

Pro představu: chybí fanzóna, respektive její interiér. Když totiž nahlédnete do zděné budovy s nápisem „Official Fan Zone“, vidíte jen prázdný sál s pár na zemi ležícími trubkami. A další do nich nesou organizátoři. Těžko říct, co z nich postaví, snad stánky, možná poslouží k montáži stolů.

V areálu mezi halou a zázemím pro návštěvníky zatím náhodně parkují auta, na krajích se pak pomalu rýsují bílé stany s občerstvením nebo obchodem se suvenýry.

Vedle BCF Areny se chystají i stánky s burgery a italským jídlem.

Dost možná každý pracovník vás zde vítá s úsměvem, také vás vřele pozdraví. Někoho může překvapit, že ne německy, nýbrž francouzským bonjour. Fribourg totiž leží na pomezí dvou kantonů.

Ale ještě jeden jazyk tady má četné zastoupení.

Čeština.

A nejen díky novinářům, kteří zde zcela dominují, jelikož byste tady vyslance z jiných zemí zatím hledali jen těžce. Právě kolem stojících vozů se pohybují další Češi, kteří na autech ladí poslední detaily. Ano, tušíte správně, jde o škodovky.

Autobusem na druhý trénink. Hokejisté si zkoušeli přesilovky, Rulík testuje mladíka

A hokejisté? Ti už mají podmínky připravené. Čeští si sice vyzkouší hlavní zápasovou arénu až den před utkáním proti Dánsku, které odehrají v pátek od 20.20, ale tréninková také poslouží.

Voní v ní dřevěné trámy, z nichž by klidně mohly viset rampouchy, podle toho, jaká je v ní zima.

Ještě v úterý si hráči stěžovali, že se srovnávají s o něco měkčím ledem, než jaký by měli pod nohama radši, ve středu už však útočník Jaroslav Chmelař ujišťoval: „Venku není až takové horko, nemá to takový vliv. Jsme spokojení.“

Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

Dějiště MS ještě není na fanoušky připravené. Ve Fribourgu však zní i čeština

Stojí už obchod se suvenýry, zázemí pro fanoušky ale kompletní zdaleka není.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Fribourg se probouzí do hokejového dění. Zatím však velmi pozvolna, prostředí kolem místní BCF Areny totiž zatím není na příval fanoušků připravené.

13. května 2026  18:48

Slováci berou na MS devět hokejistů z české extraligy, dvě posily mají z NHL

Trenér Vladimír Országh na střídačce slovenských hokejistů během utkání o bronz...

Devět hokejistů z české extraligy figuruje ve slovenské nominaci na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu. Kouč Vladimír Országh po řadě omluvenek může využít dvě posily z NHL - útočníka Martina...

13. května 2026  17:52

Ženská PWHL se rozrůstá, nově ji doplní týmy z Las Vegas a Hamiltonu. A kdo dál?

Daniela Pejšová během zápasu Bostonu v zámořské PWHL.

Zámořskou profesionální hokejovou ligu žen PWHL bude od nové sezony hrát jedenáct týmů. Po Detroitu, který byl jako nováček představen minulý týden, rozšíří soutěž ve čtvrtém ročníku i týmy z Las...

13. května 2026  17:10

Zahrát si po boku Barkova láká. Finové vezou na šampionát našlapaný tým

Hokejisté Finska slaví gól proti Slovensku.

V únoru zmeškal vytoužený olympijský turnaj v Miláně, a tak ani chvíli neváhal, když dostal pozvánku na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku. Útočník Aleksander Barkov ovšem není jediným velkým...

13. května 2026  17:09

Obleky hokejistů budí rozpaky. Fanoušci v nich vidí pyžamo i uniformu Wednesday

Odlet české hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Fribourgu, 12. května...

Český národní hokejový tým už se ve Švýcarsku připravuje na první zápas letošního mistrovství světa. Reprezentace do dějiště šampionátu odletěla v úterý a při té příležitosti představila i nové...

13. května 2026

Hronek je zpátky: Věděl jsem, že MS stihnu. Mladí mi nevykají, to spíš Červusovi!

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Filip...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když před dvěma týdny v Českých Budějovicích odstoupil z utkání s Finskem, trenérům muselo zatrnout. Přijít před mistrovstvím světa o Filipa Hronka? Pořádná rána. Nakonec lídr české defenzivy na...

13. května 2026  15:22

Autobusem na druhý trénink. Hokejisté si zkoušeli přesilovky, Rulík testuje mladíka

Kouč Radim Rulík udílí českým hokejistům pokyny na tréninku ve švýcarském...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Ráno naskočili do autobusu a vydali se na zhruba třicetiminutovou cestu. Hotel v Bernu opouštěli čeští hokejisté v civilu, výstroj navlékli až po příjezdu do Fribourgu. „Ale nám to nevadí, podobně...

13. května 2026  13:51

Plzeň posílila „v rámci možností“. Jandač: Individuální příprava se dává do smlouvy

Plzeňský kouč Josef Jandač při sedmém čtvrtfinálovém utkání se Spartou.

Minulé pondělí odstartovali hokejisté plzeňské Škody náročnou letní přípravu, do níž se zapojily i nové posily Adam Titlbach, Jakub Chromiak nebo Aleš Čech. V první fázi se zaměří především na...

13. května 2026  12:47

Dva měsíce bez gólu. Ale už jsou pryč! Snad nic takového znovu nezažiju, ulevil si Hertl

Tomáš Hertl slaví branku v pátém zápase druhého kola play off NHL.

Jak to tradičně dělává? Položí se do kolen, pravou rukou pohladí led a vší silou v euforii skočí proti plexisklu. Tentokrát snad ještě nápadněji, s natolik rozzářenýma očima, které řekly vše. Český...

13. května 2026  12:45

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarský obránce Dominik Egli (uprostřed) oslavuje gól se spoluhráči.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa budou hrát v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a...

13. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

13. května 2026  9:51

Německo na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Němec Philipp Grubauer (30) chytá puk během čtvrtfinálového zápasu mužů v...

Když mají den, umí zatopit i elitním týmům. Na mistrovství světa ve Švýcarsku sice hokejisté Německa nepatří mezi medailové adepty, o čtvrtfinálovou účast však jistě zabojují. Jejich program,...

13. května 2026  9:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.