Dějiště MS ještě není na fanoušky připravené. Ve Fribourgu však zní i čeština

Avšak obavy, které provázely například start olympijských her v Miláně, nejsou na místě. Byť pravda, během českého tréninku v malé aréně pochodovali řemeslníci s vrtačkou nebo inbusem. Obojí však využívají především venku.
Pro představu: chybí fanzóna, respektive její interiér. Když totiž nahlédnete do zděné budovy s nápisem „Official Fan Zone“, vidíte jen prázdný sál s pár na zemi ležícími trubkami. A další do nich nesou organizátoři. Těžko říct, co z nich postaví, snad stánky, možná poslouží k montáži stolů.
V areálu mezi halou a zázemím pro návštěvníky zatím náhodně parkují auta, na krajích se pak pomalu rýsují bílé stany s občerstvením nebo obchodem se suvenýry.
Dost možná každý pracovník vás zde vítá s úsměvem, také vás vřele pozdraví. Někoho může překvapit, že ne německy, nýbrž francouzským bonjour. Fribourg totiž leží na pomezí dvou kantonů.
Ale ještě jeden jazyk tady má četné zastoupení.
Čeština.
A nejen díky novinářům, kteří zde zcela dominují, jelikož byste tady vyslance z jiných zemí zatím hledali jen těžce. Právě kolem stojících vozů se pohybují další Češi, kteří na autech ladí poslední detaily. Ano, tušíte správně, jde o škodovky.
|
Autobusem na druhý trénink. Hokejisté si zkoušeli přesilovky, Rulík testuje mladíka
A hokejisté? Ti už mají podmínky připravené. Čeští si sice vyzkouší hlavní zápasovou arénu až den před utkáním proti Dánsku, které odehrají v pátek od 20.20, ale tréninková také poslouží.
Voní v ní dřevěné trámy, z nichž by klidně mohly viset rampouchy, podle toho, jaká je v ní zima.
Ještě v úterý si hráči stěžovali, že se srovnávají s o něco měkčím ledem, než jaký by měli pod nohama radši, ve středu už však útočník Jaroslav Chmelař ujišťoval: „Venku není až takové horko, nemá to takový vliv. Jsme spokojení.“