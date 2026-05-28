PŘEHLEDNĚ: Boje o medaile na MS. Domácí Švýcaři vyzvou Nory, Finsko čelí Kanadě

Švýcarsko (1) – Norsko (4)
Může se zdát, že domácí výběr má hodně jednoduchou cestu do boje o zlato, nenechte se ale zmást. Norové se po výhře ve vyrovnaném čtvrtfinále s Lotyšskem (2:0) těší z vyrovnání svého nejlepšího výsledku, na který dosáhli v roce 1951, před tři čtvrtě stoletím.
A chtějí ještě víc, zdolali přece Švédy i Čechy, potrápili Kanadu. Skvěle se prezentují zejména v osobních soubojích, nově si ale navíc dobře počínají i při práci s kotoučem, kdy potřebují něco vymyslet a tvořit. Zejména díky skvělým mladíkům typu Solberga, Steena, Brandsegga-Nygårda nebo Tinuse Koblara, už šestigólového osmnáctiletého megatalentu.
Brankář Henrik Haukeland, který na turnaji vychytal už tři nuly, se pak asi nemůže dočkat, jak jej prověří Švýcaři. Ti se opírají o výrazně vyrovnanější tým, v němž může zazářit kdokoli. Jejich silná generace se nachází ve vrcholné formě a má nyní asi nejblíže k tomu, aby utnula čekání na historicky první zlato.
Však i nevděčnou nástrahu čtvrtfinále výběr kolem lídra Romana Josiho po bezchybné skupině zvládl, když rychlou a vyhrocenou bitvu se Švédy otočil a zvítězil 3:1. A nemusí se opírat jen o samotné mužstvo s hrstkou hráčů z NHL, v Curychu je kupředu výrazně žene neskutečně hlasité domácí publikum.