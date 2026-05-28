Mistrovství světa v hokeji 2026

PŘEHLEDNĚ: Boje o medaile na MS. Domácí Švýcaři vyzvou Nory, Finsko čelí Kanadě

  23:39
Ještě čtyři zápasy zbývají k uzavření 89. mistrovství světa v hokeji. Ve Švýcarsku se o víkendu rozhodne o medailistech. Zbývají poslední čtyři adepti, jeden odjede s prázdnou. Víkendový program odstartuje v sobotu semifinálovými souboji, nejprve utkáním domácích Švýcarů s Nory (15.20) a poté od 20 hodin čeká přemožitele Čechů z Finska souboj s Kanadou. Kdo z kvarteta dojde až k titulu mistra světa?
Část 1/4

Švýcarsko (1) – Norsko (4)

Švýcarští fanoušci se radují z gólu během zápasu proti Velké Británii

Může se zdát, že domácí výběr má hodně jednoduchou cestu do boje o zlato, nenechte se ale zmást. Norové se po výhře ve vyrovnaném čtvrtfinále s Lotyšskem (2:0) těší z vyrovnání svého nejlepšího výsledku, na který dosáhli v roce 1951, před tři čtvrtě stoletím.

A chtějí ještě víc, zdolali přece Švédy i Čechy, potrápili Kanadu. Skvěle se prezentují zejména v osobních soubojích, nově si ale navíc dobře počínají i při práci s kotoučem, kdy potřebují něco vymyslet a tvořit. Zejména díky skvělým mladíkům typu Solberga, Steena, Brandsegga-Nygårda nebo Tinuse Koblara, už šestigólového osmnáctiletého megatalentu.

Tinus Koblar slaví se spoluhráči na střídačce gól ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Lotyšsku.

Brankář Henrik Haukeland, který na turnaji vychytal už tři nuly, se pak asi nemůže dočkat, jak jej prověří Švýcaři. Ti se opírají o výrazně vyrovnanější tým, v němž může zazářit kdokoli. Jejich silná generace se nachází ve vrcholné formě a má nyní asi nejblíže k tomu, aby utnula čekání na historicky první zlato.

Však i nevděčnou nástrahu čtvrtfinále výběr kolem lídra Romana Josiho po bezchybné skupině zvládl, když rychlou a vyhrocenou bitvu se Švédy otočil a zvítězil 3:1. A nemusí se opírat jen o samotné mužstvo s hrstkou hráčů z NHL, v Curychu je kupředu výrazně žene neskutečně hlasité domácí publikum.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Semifinále

