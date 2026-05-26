Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

PŘEHLEDNĚ: Češi ve čtvrtfinále vyzvou Finy, Kanada jde na USA. Co další dvojice?

Autor:
  23:33
Dvanáct dní skupinových bojů je pryč. Teď míří mistrovství světa do závěrečné fáze. Do play off, které ve čtvrtek startuje čtvrtfinálovými boji pro osm nejlepších. A hned nabízí hodně atraktivní program. Čeští hokejisté se utkají s nabitým Finskem (16.20), domácí Švýcary čeká Švédsko a Kanada změří síly v zámořské bitvě se Spojenými státy. Zbylou dvojici pak tvoří Norsko a Lotyšsko.
Část 1/6

Finsko (2A) – Česko (3B)

Momentka ze zápasu Česka proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích.

Historickou porážkou se Slovinskem (2:3P) i ostudným výkonem s Norskem (1:4) si národní tým sám zavařil. Ve skupině nepůsobil přesvědčivým dojmem, snažil se ještě situaci zachránit v závěrečném duelu s Kanadou, jenže 2:3 prohrál.

Lídři se nechytili, souhru ve formacích trenéři taky nenašli, speciální týmy selhávaly. A tak teď národní tým i přes chvíli nadějné vyhlídky musí do těžkého čtvrtfinále, navíc ho ve středu čeká stěhování do Curychu.

Porazí Češi ve čtvrtfinále Finsko?

celkem hlasů: 46

Hlavně ale hodně obtížný protivník – Finové. Ti si sedli, dali dohromady jeden z nejsilnějších výběrů na světových šampionátech v novém tisíciletí, s třinácti borci z NHL. I díky kapitánovi Aleksanderu Barkovovi, který se na turnaj přijel rozehrát poté, co klubovou fázi sezony musel kvůli vážnému zranění kolene odpískat.

Suomi jsou úplným protipólem českého výběru. Klapou jim přesilovky (úspěšnost takřka 37 %) i oslabení (necelých 93 %), v němž jsou nejlepší na turnaji. K tomu vstřelil 31 branek! Hráli téměř dokonale, prezentovali se rychlým hokejem. A až na závěrečnou bitvu suverénů se Švýcary (2:4) všechny další duely s přehledem ovládli.

Zahrát si po boku Barkova láká. Finové vezou na šampionát našlapaný tým


Vstoupit do diskuse

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále 0

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

PŘEHLEDNĚ: Češi ve čtvrtfinále vyzvou Finy, Kanada jde na USA. Co další dvojice?

Zklamaní čeští hokejisté po prohraném duel s Kanadou na závěr skupinové fáze...

Dvanáct dní skupinových bojů je pryč. Teď míří mistrovství světa do závěrečné fáze. Do play off, které ve čtvrtek startuje čtvrtfinálovými boji pro osm nejlepších. A hned nabízí hodně atraktivní...

26. května 2026  23:33

Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká našlapané Finsko

Macklin Celebrini zakončuje rychlou kanadskou akci a vyrovnává utkání proti...

Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté v úterý ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2:0, s Kanadou prohráli 2:3 a ve čtvrtek od 16:20 se utkají s...

26. května 2026  23:29

Švýcarsko je stále stoprocentní, Američané proklouzli do play off. Vyhrálo i Lotyšsko

Hokejisté Švýcarska slaví gól proti Finsku.

Hokejisté Švýcarska jsou na domácím mistrovství světa po sedmi zápasech nadále stoprocentní. V úterý večer přetlačili v souboji dvou týmů, které ještě neztratily ani bod, výběr Finska 3:2 a ovládli...

26. května 2026  16:09,  aktualizováno  23:21

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

Radost českých hokejistů po gólu Romana Červenky na 3:0 ve třetí třetině utkání...

Čeští hokejisté vstupují do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučí se trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky českých...

26. května 2026  23:17

Pavouk MS v hokeji 2026: program čtvrtfinále, Česko čeká Finsko

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou za námi. Na programu je čtvrtfinále. Čeští hokejisté do něj postoupili ze třetího místa skupiny B a čeká je souboj s...

26. května 2026  23:01,  aktualizováno  23:11

Kanada na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

John Tavares slaví první branku na šampionátu s Robertem Thomasem a Darnellem...

Fenomén, pojem, hokejová země číslo jedna. Kanadští hokejisté jsou nejlepší reprezentací světa, a ačkoliv pro ně mistrovství světa nebývá vždy prioritou, úspěšnější tým v historii šampionátů...

26. května 2026  23:09

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finové slaví gól Němcům.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 už hokejisté Finska chtějí do bojů o medaile zasáhnout. Jejich program, výsledky,...

26. května 2026  23:08

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa budou hrát v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a...

26. května 2026  23:07

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

26. května 2026  22:50

Oznámkujte české hokejisty za výkon proti Kanadě ve skupině na MS

Michal Kempný bojuje u mantinelu s Ryanem O'Reillyem z Kanady.

Oznámkujte české hokejisty za výkon v závěrečném skupinovém vystoupení na MS 2026 proti Kanadě. Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším jedničky.

26. května 2026  22:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Oznámkujte hokejisty za výkon na MS 2026 proti Kanadě

Logo portálu iDNES.cz

Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším jedničky.

vydáno 26. května 2026

Malkin stále nemá dost, v Pittsburghu si prodlouží kariéru o 21. sezonu

Jevgenij Malkin

Ruský hokejový útočník Jevgenij Malkin podepsal roční smlouvu v Pittsburghu. Ve své 21. sezoně v NHL v dresu Penguins si devětatřicetiletá klubová legenda vydělá 5,5 milionu dolarů (přes 114 milionů...

26. května 2026  21:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.