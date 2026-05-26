PŘEHLEDNĚ: Češi ve čtvrtfinále vyzvou Finy, Kanada jde na USA. Co další dvojice?

Finsko (2A) – Česko (3B)
Historickou porážkou se Slovinskem (2:3P) i ostudným výkonem s Norskem (1:4) si národní tým sám zavařil. Ve skupině nepůsobil přesvědčivým dojmem, snažil se ještě situaci zachránit v závěrečném duelu s Kanadou, jenže 2:3 prohrál.
Lídři se nechytili, souhru ve formacích trenéři taky nenašli, speciální týmy selhávaly. A tak teď národní tým i přes chvíli nadějné vyhlídky musí do těžkého čtvrtfinále, navíc ho ve středu čeká stěhování do Curychu.
Hlavně ale hodně obtížný protivník – Finové. Ti si sedli, dali dohromady jeden z nejsilnějších výběrů na světových šampionátech v novém tisíciletí, s třinácti borci z NHL. I díky kapitánovi Aleksanderu Barkovovi, který se na turnaj přijel rozehrát poté, co klubovou fázi sezony musel kvůli vážnému zranění kolene odpískat.
Suomi jsou úplným protipólem českého výběru. Klapou jim přesilovky (úspěšnost takřka 37 %) i oslabení (necelých 93 %), v němž jsou nejlepší na turnaji. K tomu vstřelil 31 branek! Hráli téměř dokonale, prezentovali se rychlým hokejem. A až na závěrečnou bitvu suverénů se Švýcary (2:4) všechny další duely s přehledem ovládli.
