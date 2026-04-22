Talent k nepřehlédnutí. Pojede Tomek na MS v sedmnácti? Trumfnout může i Jágra

Jakub Hromada
Vojtěch Tůma
,
  9:55
V září o něm věděli jen opravdoví fajnšmekři. Během sezony se však dostával i do povědomí běžných hokejových fanoušků, svými výkony v Karlových Varech náramně upoutával. No a v play off? Rázem hlavní persona týmu, u které se v jejích sedmnácti letech začala řešit otázka: „Co kdyby jel Petr Tomek na dospělé mistrovství světa?“
Sedmnáctiletý útočník Petr Tomek z Karlových Varů. | foto: ČTK

Útočník Karlových Varů Petr Tomek střílí gól do sítě Liberce.
Karlovarský Petr Tomek čelí tlaku od hradeckého Aleše Jergla.
Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...
Sedmnáctiletý talent Petr Tomek z Karlových Varů proměnil trestné střílení ve...
14 fotografií

Původně troufalá představa začíná nabírat na pravděpodobnosti. Na úvodním srazu národního mužstva v rámci přípravy před vrcholem sezony o něm mluvil hlavní trenér Radim Rulík.

„Je ve famózní formě, hraje výborně. Je to hráč, co velmi překvapil, jeho progres během sezony je obrovský,“ chválil ho.

Pro iDNES.cz jeho šance na debut v seniorském národním týmu nastiňuje i generální manažer Jiří Šlégr: „Takový hráč je k nepřehlédnutí. My o něm samozřejmě víme, v našich plánech figuruje, ale víc si necháme pro sebe.“

Tomek by byl vůbec prvním hokejistou v české historii, který by se podíval na světový šampionát dospělých ještě před dovršením plnoletosti.

V osmnácti už to podle webu Elite Prospects zvládlo víc hráčů. Naposledy v roce 2022 obránce David Jiříček, před ním ještě Filip Chytil, Milan Michálek, Robert Reichel, Jaromír Jágr nebo František Musil.

Vybraná společnost, co říkáte?

Ale ještě nepředbíhejme. Nadaného útočníka nejprve prověří mistrovství osmnáctek na Slovensku, které tým vedený Janem Tomajkem ve středu v 16 hodin otevře soubojem se Spojenými státy.

Tomek má být největší českou hvězdou. Stihl se dát do kupy po nepříjemné sekeře od Patrika Hrehorčáka, ošklivé zranění prstů jej vyřadilo z posledních dvou semifinálových duelů s Třincem.

Pro bronzové medailisty citelná ztráta. Vždyť přišli o jednoho z hlavních tahounů (3+6), který ještě povýšil výkony ze základní části, udivoval sebevědomím a přepisoval historické tabulky.

Přišlo mu vhod, že roste právě ve Varech. Na adrese, kde se nebojí dát prostor mladíkům, vhodně jim dávkovat minuty a určit roli tak, aby co nejlépe zvýrazňovala jejich přednosti. Ještě nedávno formovaly Jiřího Kulicha nebo Vojtěcha Čihaře, oba vyslaly do zámoří.

A další bonus? Trenérský dohled Pavla Patery s Davidem Moravcem, dvou bývalých elitních útočníků, olympijských šampionů z Nagana a strůjců „zlatého hattricku“.

„Petr si svoje místo uhrával s naprostým přehledem. Skvěle četl hru, má v sobě zdravou drzost. A co je nejdůležitější, velmi dobře vnímá rady a hned je dokáže přenést na led,“ poví Moravec.

Turnaj mládežníků dá podle něj Tomkovi víc než přípravné duely áčka: „Potká se s nejlepšími vrstevníky, dostane spoustu prostoru na ledě. Ale dovedu si představit, že pak o dospělé MS zabojuje.“

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga, školní zápas. David Moravec, asistent Energie.

Šampionát osmnáctek končí 2. května, čtvrtfinále je na programu 29. dubna. Reprezentace se tedy může ocitnout pod časovým tlakem.

Pokud o něj Šlégr a Rulík skutečně projeví zájem, sedmnáctiletý talent se připojí až na Švédské hry (7. až 10. května), poslední turnaj před mistrovstvím, kde se mají představit i posily z NHL a boj o nominaci vyvrcholí.

„Byl bych rád, abychom jako Češi ukázali, že mladí mají šanci se prosadit. Přimlouvám se za to u trenérů,“ pronesl v rozhovoru pro iSport.cz prezident hokejového svazu Alois Hadamczik.

I Rulík připustil možnost, že na svou poslední velkou reprezentační akci vezme nové tváře. Neokoukaná jména, která mezi dospělé vlétla teprve nedávno.

Tomek se v součtu reprezentace a klubu blíží v této sezoně k hranici 90 startů. Nebude toho na něj až příliš? Snad každý vám poví, že mistrovství světa je o několik úrovní nad extraligou. I to si v národním týmu musí pečlivě vyhodnotit.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Výsledky

Nejčtenější

Talent k nepřehlédnutí. Pojede Tomek na MS v sedmnácti? Trumfnout může i Jágra

Sedmnáctiletý útočník Petr Tomek z Karlových Varů.

V září o něm věděli jen opravdoví fajnšmekři. Během sezony se však dostával i do povědomí běžných hokejových fanoušků, svými výkony v Karlových Varech náramně upoutával. No a v play off? Rázem hlavní...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.