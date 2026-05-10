Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

Autor:
  8:56
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Turnaj ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. V průběžně aktualizovaném přehledu najdete systém a rozpis zápasů play off.

Tomáš Galvas (vlevo) a Simon Holmström se přetlačují u mantinelu. | foto: ČTK

Systém a pavouk MS v hokeji 2026:

  • Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.
  • Čeští hokejisté budou hrát ve skupině B, kde společně s Kanadou a Švédskem patří k největším favoritům. Ve skupině A by měla být nejsilnější trojice USA, Finsko, Švýcarsko.

Složení skupin pro MS 2026

V závorce pořadí v žebříčku IIHF

Skupina A (Curych): USA (2.), Švýcarsko (3.), Finsko (7.), Německo (8.), Lotyšsko (11.), Rakousko (12.), Maďarsko (18.), Velká Británie (19.)

Skupina B (Fribourg): Kanada (4.), Švédsko (5.), ČESKO (6.), Dánsko (9.), Slovensko (10.), Norsko (13.), Slovinsko (17.), Itálie (20.)

Program čtvrtfinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
čtvrtek 28. 5.16:15, CurychČtvrtfinále 1
čtvrtek 28. 5.16:15, FribourgČtvrtfinále 2
čtvrtek 28. 5.20:15, CurychČtvrtfinále 3
čtvrtek 28. 5.20:15, FribourgČtvrtfinále 4
  • Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.

Program semifinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
sobota 30. 5.14:30, CurychSemifinále 1
sobota 30. 5.18:30, CurychSemifinále 2

Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?

  • 1. umístění ve skupině
  • 2. body v základní skupině
  • 3. rozdíl branek v základní skupině
  • 4. vstřelené góly v základní skupině
  • 5. nasazení do turnaje

Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
neděle 31. 5.15:30, CurychO 3. místo
neděle 31. 5.20:15, CurychFinále

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

MS v hokeji do 18 let 2026: program, výsledky, jak si vedli Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hrálo se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj proběhl od 22. dubna do 2. května a šlo o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

Česko - Lotyšsko 4:1. Osmnáctka je bronzová! Medaili slaví po dvanácti letech

Čeští hokejisté do 18 let slaví bronzové medaile z mistrovství světa.

Čeští hokejisté do 18 let získali na světovém šampionátu bronzové medaile. V sobotu odpoledne otočili zápas proti Lotyšsku a zvítězili 4:1. Čeští dorostenci slaví první medaili z MS od roku 2014, kdy...

Posily z NHL na MS: Američané s mladými i Tkachukem, tým oznámila také Kanada

Americký hokejista Matthew Tkachuk slaví výhru nad Kanadou a zisk zlaté medaile...

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

Posily z NHL na MS v hokeji: Končí Boston i Vejmelka. Kteří Češi obohatí národní tým?

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

Základní část skončila, probíhá play off. Ve vyřazovací fázi NHL hraje i několik českých hokejistů, kteří by v případě vyřazení svých týmů mohli posílit národní tým na mistrovství světa ve Švýcarsku....

Vladař a Flyers mají po sezoně. Colorado poprvé prohrálo, Nečas se neprosadil

Hráči Philadelphie v čele s brankářem Danem Vladařem děkují fanouškům po...

Philadelphia s gólmanem Danielem Vladařem vypadla ve 2. kole play off NHL. V sobotu podlehli Flyers 2:3 v prodloužení Carolině, která ovládla sérii 4:0 a do finále Východní konference prošla bez...

10. května 2026  7:03,  aktualizováno  8:14

Kanada na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Macklin Celebrini radující se z úspěšné střely do české branky. (12. února 2026)

Fenomén, pojem, hokejová země číslo jedna. Kanadští hokejisté jsou nejlepší reprezentací světa a ačkoliv pro ně mistrovství světa nebývá vždy prioritou, úspěšnější tým v historii šampionátů...

9. května 2026  19:48

Česko - Finsko 2:3. Nevydařený úvod, pak marný boj v závěru o vyrovnání

Finský obránce Mikko Lehtonen s pukem před Adamem Klapkou

Čeští hokejisté podlehli ve druhém utkání na Švédských hrách v Ängelholmu Finsku 2:3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3:1. Připsali si třetí porážku z posledních čtyř...

9. května 2026  11:45,  aktualizováno  18:41

Švédští rozhodčí? Nepřekvapují mě, zlobil se Tomášek. Fin mi stoupnul na hokejku

David Tomášek se raduje ze vstřeleného gólu.

Hrál povedený zápas, blýskl se dvěma body. V klíčové situaci ale útočník David Tomášek sehrál negativní roli. Vítězný gól Finů v sobotním utkáním Švédských her (2:3) sledoval český hokejista z...

9. května 2026  17:53

Trenérka MacLeodová v reprezentaci končí, Češky dovedla ke dvěma bronzům

Trenérka českého týmu Carla MacLeodová během zápasu se Spojenými státy.

Kanadská trenérka Carla MacLeodová po čtyřech letech končí na střídačce české hokejové reprezentace žen. Třiačtyřicetiletá bývalá vynikající obránkyně dovedla národní tým ke dvěma bronzovým medailím...

9. května 2026  13:44

Dobeš se radoval na ledě Buffala, Dostála naopak Vegas vyhnalo z brány

Kaiden Guhle (21) a Jakub Dobeš slaví vítězství Montrealu nad Buffalem.

Hokejisté Montrealu v pátek dobyli led Buffala jasně 5:1 a srovnali stav série na 1:1 na zápasy. Gólman kanadského celku Jakub Dobeš se na tom podílel 28 zákroky. Smolný večer naopak prožil Lukáš...

9. května 2026  7:20,  aktualizováno  7:59

Kanaďané berou na hokejový šampionát Celebriniho, Tavarese či O'Reillyho

Kanaďan Celebrini v souboji s Ondřejem Kašem.

V nominaci hokejistů Kanady na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu nechybí devatenáctiletý útočník Macklin Celebrini ze San Jose, který byl u zisku stříbra na únorových olympijských hrách v...

8. května 2026  22:13

Útokem na Hartovu trofej. Třemi uchazeči jsou McDavid, MacKinnon a Kučerov

Zleva Nikita Kučerov, Nathan MacKinnon a Connor McDavid

Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče NHL získá jeden z trojice nejvíc bodujících hokejistů Connor McDavid, Nathan MacKinnon, nebo Nikita Kučerov. Všichni už prestižní cenu v minulosti získali,...

8. května 2026  20:04

Posily z NHL na MS: Američané s mladými i Tkachukem, tým oznámila také Kanada

Americký hokejista Matthew Tkachuk slaví výhru nad Kanadou a zisk zlaté medaile...

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

8. května 2026  18:12

Kladno má čtvrtou posilu, po čtyřech letech se vrací z Litvínova útočník Hlava

Litvínov, 28. 10. 2025. Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga....

Hokejové Kladno představilo už čtvrtou posilu pro příští extraligovou sezonu. Staronovým Rytířem je Nicolas Hlava, jedenatřicetiletý útočník se vrací do desátého týmu letošní nejvyšší soutěže po...

8. května 2026  14:50

Bezradní soupeři, legendy na dosah. Co stojí za perfektní bilancí Caroliny?

Hokejisté Caroliny se radují z gólu ve třetím utkání série play off proti...

Zatím působí zcela suverénně. Neohroženě, nezastavitelně. „Zkrátka hrajeme náš hokej,“ pokývl hlavou kapitán Jordan Staal po vítězství 4:1 ve Philadelphii. Pro Carolinu už sedmém ze sedmi zápasů v...

8. května 2026  13:14

