Systém a pavouk MS v hokeji 2026:
- Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.
- Čechy po výhře nad Dánskem (4:1) zaskočila šokující porážka se Slovinskem (2:3 po prodloužení), ale zaváhání napravili vítězstvím nad Švédskem (4:3), potom zdolali Itálii (3:1) a poradili si i se Slovenskem (3:2). V pondělí však jednoznačně nestačili na Norsko (1:4)
Situace ve skupině B: Češi mají postup jistý
Češi mají po šesti zápasech třináct bodů, což jim stačí na postup. Národní tým čeká ještě utkání s Kanadou (úterý 26. 5.).
Výběr kouče Radima Rulíka si porážkou s Nory zkomplikoval boj o druhou příčku. Aby si zajistil setrvání ve Fribourgu, musí v úterý bodovat s Kanadou a doufat ve výhru Dánska. Ve čtvrtfinále by se tak vyhnul nejlepším týmům ze skupiny A, kde kralují domácí Švýcarsko a Finsko.
|Tým
|Soupeři ve zbývajících zápasech
|Kanada
|Česko
|Slovensko
|Švédsko
|Česko
|Kanada
|Norsko
|Dánsko
|Švédsko
|Slovensko
1. Kanada - jistý čtvrtfinalista a vítěz skupiny.
2. Norsko – jistý čtvrtfinalista. Bojuje o druhé místo ve skupině, skončí nejhůř třetí.
3. Česko - čtvrfinále má jisté. Pokud porazí Kanadu za tři body, skončí na druhém místě. Jakýkoliv jiný výsledek znamená třetí nebo i čtvrté místo ( když podlehne Kanadě v základní hrací době a Slováci porazí za tři body Švédsko)
4. Slovensko - k postupu potřebuje alespoň bod z utkání proti Švédsku.
5. Švédsko - postoupí, pokud porazí Slovensko v základní hrací době.
Situace ve skupině A: suverénní Švýcaři a Finové
Naprostými suverény jsou domácí Švýcaři a Finové. Oba týmy ještě neztratily ani bod a mají jistý postup do čtvrtfinále. Mezi nimi se také rozhodne o prvním a druhém místě. Zatím se nedaří omlazenému týmu USA. Po prohře s Lotyšskem si dokonce zkomplikoval boj o postup do play off! Naděje si stále dělají Německo, Rakousko i Lotyšsko.
|Tým
|Soupeři ve zbývajících zápasech
|Švýcarsko (jistý postup)
|Finsko
|Finsko (jistý postup)
|Švýcarsko
|Rakousko
|USA
|USA
|Rakousko
|Maďarsko
|Lotyšsko
|Lotyšsko
|Maďarsko
|Německo
|Velká Británie
1. Švýcarsko – jistý postupující. Už ho čeká jen boj o první místo s Finskem.
2. Finsko – druhý jistý postupující. Zahraje si ještě šlágr se Švýcarskem.
3. Lotyšsko – je ve čtvrtfinále. Může skončit třetí i čtvrté. Záleží na výsledku utkání USA – Rakousko. O třetí místo ho připraví pouze tříbodová výhra Rakouska.
3. Německo – nepostoupí. Už má odehrány všechny zápasy a ať dopadne zápas Rakouska s USA jakkoliv, má smůlu.
5. Rakousko – do čtvrtfinále ho pošle jakákoliv výhra nad USA.
6. USA – na čtvrtfinále mu stačí jakákoliv výhra nad Rakouskem.
Aplikace postupové matematiky
Pro zajímavost si můžete prohlédnout aplikaci postupové matematiky, kterou vytvořil programátor Dominik Jašek. Ve svém modelu pomocí takzvané metody Monte Carlo simuluje 50 000 variant zbývajících zápasů ve skupinách a v procentech následně určuje potenciálního českého soupeře pro čtvrtfinále.
Co rozhoduje při rovnosti bodů?
Jaká kritéria rozhodují, pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů?
- Stejný bodový zisk mají dva týmy
- Rozhodne vzájemný zápas: Lépe se umístí tým, který vyhrál vzájemné utkání.
- Stejný bodový zisk má tři a více týmů
- Rozhoduje minitabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy bodově vyrovnaných týmů.
- Hodnotí se:
- počet bodů ze vzájemných zápasů
- rozdíl skóre
- vyšší počet vstřelených gólů
Program čtvrtfinále na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|čtvrtek 28. 5.
|16:15, Curych
|Čtvrtfinále 1
|čtvrtek 28. 5.
|16:15, Fribourg
|Čtvrtfinále 2
|čtvrtek 28. 5.
|20:15, Curych
|Čtvrtfinále 3
|čtvrtek 28. 5.
|20:15, Fribourg
|Čtvrtfinále 4
- Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.
Program semifinále na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|sobota 30. 5.
|14:30, Curych
|Semifinále 1
|sobota 30. 5.
|18:30, Curych
|Semifinále 2
Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?
Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|neděle 31. 5.
|15:30, Curych
|O 3. místo
|neděle 31. 5.
|20:15, Curych
|Finále