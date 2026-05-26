Mistrovství světa v hokeji 2026

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

Autor:
  15:10
Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou v rozhodující fázi. Česká reprezentace si už zajistila postup do čtvrtfinále. Na koho by v něm mohla narazit?

ÚMORNÁ DŘINA. Znavení čeští hokejisté hromadně slaví vítězství nad Itálií, proti níž museli ve třetí třetině otáčet ze senzačního stavu 0:1. | foto: Reuters

Systém a pavouk MS v hokeji 2026:

  • Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.
  • Čechy po výhře nad Dánskem (4:1) zaskočila šokující porážka se Slovinskem (2:3 po prodloužení), ale zaváhání napravili vítězstvím nad Švédskem (4:3), potom zdolali Itálii (3:1) a poradili si i se Slovenskem (3:2). V pondělí však jednoznačně nestačili na Norsko (1:4)

Situace ve skupině B: Češi mají postup jistý

Češi mají po šesti zápasech třináct bodů, což jim stačí na postup. Národní tým čeká ještě utkání s Kanadou (úterý 26. 5.).

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Kanada 6 5 1 0 0 30:11 17
2.  Norsko 7 4 1 1 1 25:14 15
3.  Česko 6 4 0 1 1 17:14 13
4.  Slovensko 6 3 1 0 2 19:15 11
5.  Švédsko 6 3 0 0 3 23:14 9
6.  Dánsko 7 1 1 1 4 15:26 6
7.  Slovinsko 7 1 1 1 4 13:25 6
8.  Itálie 7 0 0 1 6 5:28 1

Výběr kouče Radima Rulíka si porážkou s Nory zkomplikoval boj o druhou příčku. Aby si zajistil setrvání ve Fribourgu, musí v úterý bodovat s Kanadou a doufat ve výhru Dánska. Ve čtvrtfinále by se tak vyhnul nejlepším týmům ze skupiny A, kde kralují domácí Švýcarsko a Finsko.

Jaké zápasy ještě čekají týmy, které bojují o postup do čtvrtfinále
TýmSoupeři ve zbývajících zápasech
KanadaČesko
SlovenskoŠvédsko
ČeskoKanada
NorskoDánsko
ŠvédskoSlovensko

1. Kanada - jistý čtvrtfinalista a vítěz skupiny.

2. Norsko – jistý čtvrtfinalista. Bojuje o druhé místo ve skupině, skončí nejhůř třetí.

3. Česko - čtvrfinále má jisté. Pokud porazí Kanadu za tři body, skončí na druhém místě. Jakýkoliv jiný výsledek znamená třetí nebo i čtvrté místo ( když podlehne Kanadě v základní hrací době a Slováci porazí za tři body Švédsko)

4. Slovensko - k postupu potřebuje alespoň bod z utkání proti Švédsku.

5. Švédsko - postoupí, pokud porazí Slovensko v základní hrací době.

Situace ve skupině A: suverénní Švýcaři a Finové

Naprostými suverény jsou domácí Švýcaři a Finové. Oba týmy ještě neztratily ani bod a mají jistý postup do čtvrtfinále. Mezi nimi se také rozhodne o prvním a druhém místě. Zatím se nedaří omlazenému týmu USA. Po prohře s Lotyšskem si dokonce zkomplikoval boj o postup do play off! Naděje si stále dělají Německo, Rakousko i Lotyšsko.

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Švýcarsko 6 6 0 0 0 35:5 18
2.  Finsko 6 6 0 0 0 29:7 18
3.  Lotyšsko 7 4 0 0 3 24:17 12
4.  Německo 7 3 0 1 3 23:22 10
5.  Rakousko 6 3 0 0 3 16:25 9
6.  USA 6 2 1 0 3 21:20 8
7.  Maďarsko 7 1 0 0 6 14:38 3
8.  Velká Británie 7 0 0 0 7 7:35 0
Jaké zápasy ještě čekají týmy, které bojují o postup do čtvrtfinále
TýmSoupeři ve zbývajících zápasech
Švýcarsko (jistý postup)Finsko
Finsko (jistý postup)Švýcarsko
RakouskoUSA
USARakousko
MaďarskoLotyšsko
LotyšskoMaďarsko
NěmeckoVelká Británie

1. Švýcarsko – jistý postupující. Už ho čeká jen boj o první místo s Finskem.

2. Finsko – druhý jistý postupující. Zahraje si ještě šlágr se Švýcarskem.

3. Lotyšsko – je ve čtvrtfinále. Může skončit třetí i čtvrté. Záleží na výsledku utkání USA – Rakousko. O třetí místo ho připraví pouze tříbodová výhra Rakouska.

3. Německo – nepostoupí. Už má odehrány všechny zápasy a ať dopadne zápas Rakouska s USA jakkoliv, má smůlu.

5. Rakousko – do čtvrtfinále ho pošle jakákoliv výhra nad USA.

6. USA – na čtvrtfinále mu stačí jakákoliv výhra nad Rakouskem.

Aplikace postupové matematiky

Pro zajímavost si můžete prohlédnout aplikaci postupové matematiky, kterou vytvořil programátor Dominik Jašek. Ve svém modelu pomocí takzvané metody Monte Carlo simuluje 50 000 variant zbývajících zápasů ve skupinách a v procentech následně určuje potenciálního českého soupeře pro čtvrtfinále.

Co rozhoduje při rovnosti bodů?

Jaká kritéria rozhodují, pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů?

  • Stejný bodový zisk mají dva týmy
  • Rozhodne vzájemný zápas: Lépe se umístí tým, který vyhrál vzájemné utkání.
  • Stejný bodový zisk má tři a více týmů
  • Rozhoduje minitabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy bodově vyrovnaných týmů.
  • Hodnotí se:
    • počet bodů ze vzájemných zápasů
    • rozdíl skóre
    • vyšší počet vstřelených gólů

Program čtvrtfinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
čtvrtek 28. 5.16:15, CurychČtvrtfinále 1
čtvrtek 28. 5.16:15, FribourgČtvrtfinále 2
čtvrtek 28. 5.20:15, CurychČtvrtfinále 3
čtvrtek 28. 5.20:15, FribourgČtvrtfinále 4
  • Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.

O bronz

Program semifinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
sobota 30. 5.14:30, CurychSemifinále 1
sobota 30. 5.18:30, CurychSemifinále 2

Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?

  • 1. umístění ve skupině
  • 2. body v základní skupině
  • 3. rozdíl branek v základní skupině
  • 4. vstřelené góly v základní skupině
  • 5. nasazení do turnaje

Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
neděle 31. 5.15:30, CurychO 3. místo
neděle 31. 5.20:15, CurychFinále
Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

