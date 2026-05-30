Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dospělo do finiše. První semifinále suverénně ovládli domácí Švýcaři, kteří deklasovali Norsko 6:0. V souboji o zlato vyzvou Finsko. Čtvrtfináloví přemožitelé českého týmu si poradili s Kanadou 4:2. Jaký je program duelů o medaile?
Finsko vs. Česko 4:1 Češi potvrdili, že na tomto šampionátu to nebylo ono. Proti Finům většinu času nestíhali, nehrnuli se do osobních soubojů, kazili přihrávky a jen výjimečně se dostali ke gólovým šancím.
Kanada vs. USA 4:0 Mladý americký tým, který postoupil do play off ze čtvrtého místa, odehrál proti hvězdami nabité reprezentaci Kanady slušný zápas. Definitivně rozhodly až dva góly do prázdné branky.
Norsko vs. Lotyšsko 2:0 Disciplína, skvělý brankář a maximální efektivita. Vše, co zdobilo Nory už v základní skupině, zafungovalo i ve čtvrtfinále. Poslední třetinu sice prohráli 4:19 na střely, ale radost z historicky prvního postupu do semifinále jim to určitě nevezme.
Švýcarsko vs. Švédsko 3:1 Domácí prostředí, skvěle poskládaný tým a velká forma. Švýcaři sice v utkání obdrželi první gól, ale zápas otočili a potvrdili, že tenhle výběr má minimálně na finále.
Dvojice pro semifinále byly sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.
Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?
1. umístění ve skupině
2. body v základní skupině
3. rozdíl branek v základní skupině
4. vstřelené góly v základní skupině
5. nasazení do turnaje
Systém MS v hokeji 2026:
Ze základních skupin postoupilo do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určil následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku
Stav byl rozhodnutý, už se pouze čekalo na závěrečnou sirénu. Kdo by však předpokládal klidný konec, musel být překvapený. Hlavními aktéry se v něm stali trenéři Jan Cadieux ze Švýcarska a Petter...
Švýcarští hokejisté deklasovali v semifinále světového šampionátu v Curychu překvapení turnaje Norsko 6:0 a potřetí za sebou postoupili do finále, kde se utkají s Finskem. Domácí hokejisté si zahrají...