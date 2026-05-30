Mistrovství světa v hokeji 2026

Pavouk MS v hokeji 2026: program zápasů o medaile, získají Švýcaři zlato?

  22:27
Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dospělo do finiše. První semifinále suverénně ovládli domácí Švýcaři, kteří deklasovali Norsko 6:0. V souboji o zlato vyzvou Finsko. Čtvrtfináloví přemožitelé českého týmu si poradili s Kanadou 4:2. Jaký je program duelů o medaile?

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě | foto: Reuters

Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
neděle 31. 5.15:30, CurychO 3. místo: Kanada – Norsko
neděle 31. 5.20:20, CurychFinále: Švýcarsko – Finsko
Švýcarsko
3:1
Švédsko
Norsko
2:0
Lotyšsko
Švýcarsko
6:0
Norsko
Kanada
2:4
Finsko
Kanada
4:0
USA
Finsko
4:1
Česko

O bronz

Výsledky semifinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
sobota 30. 5.15:20, CurychŠvýcarsko – Norsko6:0
sobota 30. 5.20:00, CurychKanada – Finsko2:4

Švýcarsko – Norsko 6:0
Nabitý domácí výběr, poháněný fanoušky, nedal překvapivému semifinálovému soupeři šanci. Styl, který Norům stačil proti tápajícím favoritům ve skupině, už byl na Švýcary málo.

Kanada- Finsko 2:4
Skvělý souboj týmů nabitých hvězdami z NHL. Kanada sice vedla po první třetině o gól, ve druhé části však inkasovala třikrát a z této ztráty se už nevzpamatovala.

Dvojice pro semifinále byly sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzval nejníže umístěný tým.

Výsledky čtvrtfinále MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
čtvrtek 28. 5.20:20, CurychŠvýcarsko – Švédsko3:1
čtvrtek 28. 5.16:20, CurychFinsko – ČESKO4:1
čtvrtek 28. 5.16:20, FribourgKanada – USA4:0
čtvrtek 28. 5.20:20, FribourgNorsko – Lotyšsko2:0
  • Finsko vs. Česko 4:1
    Češi potvrdili, že na tomto šampionátu to nebylo ono. Proti Finům většinu času nestíhali, nehrnuli se do osobních soubojů, kazili přihrávky a jen výjimečně se dostali ke gólovým šancím.
  • Kanada vs. USA 4:0
    Mladý americký tým, který postoupil do play off ze čtvrtého místa, odehrál proti hvězdami nabité reprezentaci Kanady slušný zápas. Definitivně rozhodly až dva góly do prázdné branky.
  • Norsko vs. Lotyšsko 2:0
    Disciplína, skvělý brankář a maximální efektivita. Vše, co zdobilo Nory už v základní skupině, zafungovalo i ve čtvrtfinále. Poslední třetinu sice prohráli 4:19 na střely, ale radost z historicky prvního postupu do semifinále jim to určitě nevezme.
  • Švýcarsko vs. Švédsko 3:1
    Domácí prostředí, skvěle poskládaný tým a velká forma. Švýcaři sice v utkání obdrželi první gól, ale zápas otočili a potvrdili, že tenhle výběr má minimálně na finále.
  • Dvojice pro semifinále byly sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.

Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?

  • 1. umístění ve skupině
  • 2. body v základní skupině
  • 3. rozdíl branek v základní skupině
  • 4. vstřelené góly v základní skupině
  • 5. nasazení do turnaje

Systém MS v hokeji 2026:

  • Ze základních skupin postoupilo do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určil následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.

Konečné tabulky základních skupin

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Švýcarsko 7 7 0 0 0 39:7 21
2.  Finsko 7 6 0 0 1 31:11 18
3.  Lotyšsko 7 4 0 0 3 24:17 12
4.  USA 7 3 1 0 3 25:21 11
5.  Německo 7 3 0 1 3 23:22 10
6.  Rakousko 7 3 0 0 4 17:29 9
7.  Maďarsko 7 1 0 0 6 14:38 3
8.  Velká Británie 7 0 0 0 7 7:35 0
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Kanada 7 6 1 0 0 33:13 20
2.  Norsko 7 4 1 1 1 25:14 15
3.  Česko 7 4 0 1 2 19:17 13
4.  Švédsko 7 4 0 0 3 27:16 12
5.  Slovensko 7 3 1 0 3 21:19 11
6.  Dánsko 7 1 1 1 4 15:26 6
7.  Slovinsko 7 1 1 1 4 13:25 6
8.  Itálie 7 0 0 1 6 5:28 1
MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los
MS v hokeji 2026: Program, výsledky, o zlato si zahraje Švýcarsko s Finskem

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Kanada – Finsko 2:4. Velký obrat ve druhé části, Seveřané srazili zámořského favorita

Aktualizujeme
Finský útočník Aatu Räty se raduje ze svého gólu.

Finští hokejisté v semifinále mistrovství světa porazili Kanadu 4:2 a po čtyřech letech postoupili do finále, v němž vyzvou dosud neporažené domácí Švýcarsko. Seveřané se ujali vedení zásluhou...

30. května 2026  22:46

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finové slaví gól Němcům.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 ale už hokejisté Finska do bojů o medaile zasáhnou. Jejich program, výsledky, historickou...

28. května 2026  18:45,  aktualizováno  30. 5. 22:42

Kanada na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

John Tavares slaví první branku na šampionátu s Robertem Thomasem a Darnellem...

Fenomén, pojem, hokejová země číslo jedna. Kanadští hokejisté jsou nejlepší reprezentací světa, a ačkoliv pro ně mistrovství světa nebývá vždy prioritou, úspěšnější tým v historii šampionátů...

28. května 2026  18:51,  aktualizováno  30. 5. 22:38

Emoce na střídačkách, Švýcary vytočily zákroky v závěru: Nedostatek úrovně

Norský kouč Petter Thoresen v semifinále proti Švýcarsku.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Stav byl rozhodnutý, už se pouze čekalo na závěrečnou sirénu. Kdo by však předpokládal klidný konec, musel být překvapený. Hlavními aktéry se v něm stali trenéři Jan Cadieux ze Švýcarska a Petter...

30. května 2026  20:07

Švýcarsko - Norsko 6:0. Domácí střelecká show na cestě do třetího finále v řadě

Švýcarští hokejisté oslavují čtvrtý gól v norské brance. Trefil se Damien Riat.

Švýcarští hokejisté deklasovali v semifinále světového šampionátu v Curychu překvapení turnaje Norsko 6:0 a potřetí za sebou postoupili do finále, kde se utkají s Finskem. Domácí hokejisté si zahrají...

30. května 2026  15:19,  aktualizováno  18:35

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi končí ve čtvrtfinále. Švýcaři si zahrají o zlato

Sledujeme online
Zklamaní čeští hokejisté po prohře ve čtvrtfinále s Finskem na MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi postoupili ze skupiny B, kterou odehráli ve Fribourgu. Čtvrtfinále s Finskem ale v Curychu nezvládli a po prohře 1:4 na turnaji končí. Vše...

30. května 2026  17:55

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa hrají v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a výsledky...

30. května 2026  17:51

Natěšená Carolina, hráči zůstali pověrčiví. Hala burácela: My chceme pohár!

Útočník Caroliny Jackson Blake střílí v zápase proti Montrealu.

Do finále se dostali poprvé po dvaceti letech. Carolina v pátém zápase série roznesla Montreal 6:1 a získala trofej pro vítěze Východní konference. Suverén, který v letošním play off dosud ztratil...

30. května 2026  13:22

Na další šanci čekal deset let. Mám štěstí, že jsem znovu ve finále, ví Hertl

Tomáš Hertl slaví branku v pátém zápase druhého kola play off NHL.

Hokejista Tomáš Hertl nečekal, že potrvá deset let, než si opět zahraje finále play off NHL. Řekl to webu zámořské soutěže. Český útočník se probojoval do závěrečné série o Stanleyův pohár v roce...

30. května 2026  10:22

Carolina nedala Montrealu šanci, ve finále Stanley Cupu vyzve Vegas. Dobeš končí

Brankář Montrealu Jakub Dobeš inkasuje v pátém utkání série z hole Erica...

Hokejisté Caroliny v pátek roznesli Montreal jasně 6:1 a prodloužili tak svou hladkou jízdu dosavadním průběhem play off postupem 4:1 na zápasy. O Stanley Cup si zahrají proti týmu Vegas. Český...

30. května 2026,  aktualizováno  9:29

