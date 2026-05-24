Systém a pavouk MS v hokeji 2026:
- Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.
- Čechy po výhře nad Dánskem (4:1) zaskočila šokující porážka se Slovinskem (2:3 po prodloužení), ale zaváhání napravili vítězstvím nad Švédskem (4:3), potom zdolali Itálii (3:1) a poradili si i se Slovenskem (3:2)
Situace ve skupině B: Češi mají postup jistý
Češi mají po pěti zápasech třináct bodů, což jim stačí na postup. Národní tým čekají ještě souboje s Norskem (pondělí 25. 5.) a Kanadou (úterý 26. 5.).
Výběr kouče Radima Rulíka má slušnou šanci na postup z prvního nebo druhého místa. Ve čtvrtfinále by se tak vyhnul nejlepším týmům ze skupiny A, kde kralují domácí Švýcarsko a Finsko.
|Tým
|Soupeři ve zbývajících zápasech
|Kanada
|Slovensko, Česko
|Slovensko
|Kanada, Švédsko
|Česko
|Norsko, Kanada
|Norsko
|Česko, Dánsko
|Švédsko
|Slovensko
1. Kanada - jistý čtvrtfinalista. Když v příštím utkání porazí Slováky, skončí nejhůře druhá.
2. Česko - druhý jistý čtvrtfinalista. Pro postup z první či druhé pozice bude klíčové zdolat Norsko. Slováci by pak museli vyhrát oba zápasy se silnými soupeři (Kanada, Švédsko).
3. Slovensko - třetí příčka, jedenáct bodů, ale těžký závěr. Neúspěšné souboje s favority ho stále mohou odsunout mimo play off. Pokud jakkoli zdolá Kanadu, je ve čtvrtfinále. Když se mu to nepovede, potřebuje alespoň bod z utkání proti Švédsku nebo dvě prohry Norska.
4. Norsko - jakákoli výhra proti Čechům mu zajistí čtvrtfinále. Pokud se mu to nepodaří, stačí mu i dvoubodové vítězství v závěrečném duelu s Dánskem.
5. Švédsko - nejhorší pozice. Musí doufat, že Slovensko prohraje s Kanadou, a pak ho porazit v základní době v posledním kole. Pokud by se mu to podařilo a Norové dvakrát prohráli, může ještě skončit třetí.
Situace ve skupině A: suverénní Švýcaři a Finové
Naprostými suverény jsou domácí Švýcaři a Finové. Oba týmy ještě neztratily ani bod a mají jistý postup do čtvrtfinále. Mezi nimi se také rozhodne o prvním a druhém místě. Zatím se nedaří omlazenému týmu USA. Po prohře s Lotyšskem si dokonce zkomplikoval boj o postup do play off! Naděje si stále dělají Německo, Rakousko, Lotyšsko i Maďarsko.
|Tým
|Soupeři ve zbývajících zápasech
|Švýcarsko (jistý postup)
|Finsko
|Finsko (jistý postup)
|Rakousko, Švýcarsko
|Rakousko
|Finsko, USA
|USA
|Maďarsko, Rakousko
|Maďarsko
|USA, Lotyšsko
|Lotyšsko
|Velká Británie, Maďarsko
|Německo
|Velká Británie
1. Švýcarsko – jistý postupující. Už ho čeká jen boj o první místo s Finskem.
2. Finsko – druhý jistý postupující. Zahraje si ještě s Rakouskem a na závěr šlágr se Švýcarskem.
3. Rakousko – třetí místo, devět bodů a před sebou zápasy s favority. Čekají ho Finsko a USA. Jistotu čtvrtfinále mu dá jakkákoli tříbodová výhra. Stačila by mu i výhra za dva body proti USA.
4. Německo – drží čtvrtou pozici, ale zahraje si už jen s Velkou Británií. Musí nutně zvítězit a čekat na zaváhání soupeřů.
5. Lotyšsko – pokud dvakrát zvítězí, nemusí se na nic ohlížet a je ve čtvrtfinále. Čekají ho dva outsideři – Velká Británie a Maďarsko.
6. USA – na čtvrtfinále by mu měly stačit dvě tříbodové výhry, ale také nemusí. Pokud by Rakousko senzačně zdolalo Finy za tři body a Lotyšsko získalo alespoň pět bodů, obhájci titulu by vypadli ve skupině.
7. Maďarsko – utopie, ale co kdyby? Potřebuje dvě tříbodové výhry a porážku Německa s Velkou Británií.
Aplikace postupové matematiky
Pro zajímavost si můžete prohlédnout aplikaci postupové matematiky, kterou vytvořil programátor Dominik Jašek. Ve svém modelu pomocí takzvané metody Monte Carlo simuluje 50 000 variant zbývajících zápasů ve skupinách a v procentech následně určuje potenciálního českého soupeře pro čtvrtfinále.
Co rozhoduje při rovnosti bodů?
Jaká kritéria rozhodují, pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů?
- Stejný bodový zisk mají dva týmy
- Rozhodne vzájemný zápas: Lépe se umístí tým, který vyhrál vzájemné utkání.
- Stejný bodový zisk má tři a více týmů
- Rozhoduje minitabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy bodově vyrovnaných týmů.
- Hodnotí se:
- počet bodů ze vzájemných zápasů
- rozdíl skóre
- vyšší počet vstřelených gólů
Program čtvrtfinále na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|čtvrtek 28. 5.
|16:15, Curych
|Čtvrtfinále 1
|čtvrtek 28. 5.
|16:15, Fribourg
|Čtvrtfinále 2
|čtvrtek 28. 5.
|20:15, Curych
|Čtvrtfinále 3
|čtvrtek 28. 5.
|20:15, Fribourg
|Čtvrtfinále 4
- Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.
Program semifinále na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|sobota 30. 5.
|14:30, Curych
|Semifinále 1
|sobota 30. 5.
|18:30, Curych
|Semifinále 2
Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?
Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|neděle 31. 5.
|15:30, Curych
|O 3. místo
|neděle 31. 5.
|20:15, Curych
|Finále