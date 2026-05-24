Mistrovství světa v hokeji 2026

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

Autor:
  14:51
Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou v rozhodující fázi. Česká reprezentace si už zajistila postup do čtvrtfinále. Na koho by v něm mohla narazit?

ÚMORNÁ DŘINA. Znavení čeští hokejisté hromadně slaví vítězství nad Itálií, proti níž museli ve třetí třetině otáčet ze senzačního stavu 0:1. | foto: Reuters

Systém a pavouk MS v hokeji 2026:

  • Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.
  • Čechy po výhře nad Dánskem (4:1) zaskočila šokující porážka se Slovinskem (2:3 po prodloužení), ale zaváhání napravili vítězstvím nad Švédskem (4:3), potom zdolali Itálii (3:1) a poradili si i se Slovenskem (3:2)

Situace ve skupině B: Češi mají postup jistý

Češi mají po pěti zápasech třináct bodů, což jim stačí na postup. Národní tým čekají ještě souboje s Norskem (pondělí 25. 5.) a Kanadou (úterý 26. 5.).

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Kanada 5 4 1 0 0 25:10 14
2.  Česko 5 4 0 1 0 16:10 13
3.  Slovensko 5 3 1 0 1 18:10 11
4.  Norsko 5 3 0 1 1 17:10 10
5.  Švédsko 6 3 0 0 3 23:14 9
6.  Dánsko 5 1 0 0 4 9:20 3
7.  Slovinsko 6 0 1 1 4 8:24 3
8.  Itálie 5 0 0 0 5 2:20 0

Výběr kouče Radima Rulíka má slušnou šanci na postup z prvního nebo druhého místa. Ve čtvrtfinále by se tak vyhnul nejlepším týmům ze skupiny A, kde kralují domácí Švýcarsko a Finsko.

Jaké zápasy ještě čekají týmy, které bojují o postup do čtvrtfinále
TýmSoupeři ve zbývajících zápasech
KanadaSlovensko, Česko
SlovenskoKanada, Švédsko
ČeskoNorsko, Kanada
NorskoČesko, Dánsko
ŠvédskoSlovensko

1. Kanada - jistý čtvrtfinalista. Když v příštím utkání porazí Slováky, skončí nejhůře druhá.

2. Česko - druhý jistý čtvrtfinalista. Pro postup z první či druhé pozice bude klíčové zdolat Norsko. Slováci by pak museli vyhrát oba zápasy se silnými soupeři (Kanada, Švédsko).

3. Slovensko - třetí příčka, jedenáct bodů, ale těžký závěr. Neúspěšné souboje s favority ho stále mohou odsunout mimo play off. Pokud jakkoli zdolá Kanadu, je ve čtvrtfinále. Když se mu to nepovede, potřebuje alespoň bod z utkání proti Švédsku nebo dvě prohry Norska.

4. Norsko - jakákoli výhra proti Čechům mu zajistí čtvrtfinále. Pokud se mu to nepodaří, stačí mu i dvoubodové vítězství v závěrečném duelu s Dánskem.

5. Švédsko - nejhorší pozice. Musí doufat, že Slovensko prohraje s Kanadou, a pak ho porazit v základní době v posledním kole. Pokud by se mu to podařilo a Norové dvakrát prohráli, může ještě skončit třetí.

Situace ve skupině A: suverénní Švýcaři a Finové

Naprostými suverény jsou domácí Švýcaři a Finové. Oba týmy ještě neztratily ani bod a mají jistý postup do čtvrtfinále. Mezi nimi se také rozhodne o prvním a druhém místě. Zatím se nedaří omlazenému týmu USA. Po prohře s Lotyšskem si dokonce zkomplikoval boj o postup do play off! Naděje si stále dělají Německo, Rakousko, Lotyšsko i Maďarsko.

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Švýcarsko 6 6 0 0 0 35:5 18
2.  Finsko 5 5 0 0 0 24:5 15
3.  Rakousko 5 3 0 0 2 14:20 9
4.  Německo 6 2 0 1 3 17:19 7
5.  Lotyšsko 5 2 0 0 3 10:16 6
6.  USA 5 1 1 0 3 14:17 5
7.  Maďarsko 5 1 0 0 4 10:23 3
8.  Velká Británie 5 0 0 0 5 4:23 0
Jaké zápasy ještě čekají týmy, které bojují o postup do čtvrtfinále
TýmSoupeři ve zbývajících zápasech
Švýcarsko (jistý postup)Finsko
Finsko (jistý postup)Rakousko, Švýcarsko
RakouskoFinsko, USA
USAMaďarsko, Rakousko
MaďarskoUSA, Lotyšsko
LotyšskoVelká Británie, Maďarsko
NěmeckoVelká Británie

1. Švýcarsko – jistý postupující. Už ho čeká jen boj o první místo s Finskem.

2. Finsko – druhý jistý postupující. Zahraje si ještě s Rakouskem a na závěr šlágr se Švýcarskem.

3. Rakousko – třetí místo, devět bodů a před sebou zápasy s favority. Čekají ho Finsko a USA. Jistotu čtvrtfinále mu dá jakkákoli tříbodová výhra. Stačila by mu i výhra za dva body proti USA.

4. Německo – drží čtvrtou pozici, ale zahraje si už jen s Velkou Británií. Musí nutně zvítězit a čekat na zaváhání soupeřů.

5. Lotyšsko – pokud dvakrát zvítězí, nemusí se na nic ohlížet a je ve čtvrtfinále. Čekají ho dva outsideři – Velká Británie a Maďarsko.

6. USA – na čtvrtfinále by mu měly stačit dvě tříbodové výhry, ale také nemusí. Pokud by Rakousko senzačně zdolalo Finy za tři body a Lotyšsko získalo alespoň pět bodů, obhájci titulu by vypadli ve skupině.

7. Maďarsko – utopie, ale co kdyby? Potřebuje dvě tříbodové výhry a porážku Německa s Velkou Británií.

Aplikace postupové matematiky

Pro zajímavost si můžete prohlédnout aplikaci postupové matematiky, kterou vytvořil programátor Dominik Jašek. Ve svém modelu pomocí takzvané metody Monte Carlo simuluje 50 000 variant zbývajících zápasů ve skupinách a v procentech následně určuje potenciálního českého soupeře pro čtvrtfinále.

Co rozhoduje při rovnosti bodů?

Jaká kritéria rozhodují, pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů?

  • Stejný bodový zisk mají dva týmy
  • Rozhodne vzájemný zápas: Lépe se umístí tým, který vyhrál vzájemné utkání.
  • Stejný bodový zisk má tři a více týmů
  • Rozhoduje minitabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy bodově vyrovnaných týmů.
  • Hodnotí se:
    • počet bodů ze vzájemných zápasů
    • rozdíl skóre
    • vyšší počet vstřelených gólů

Program čtvrtfinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
čtvrtek 28. 5.16:15, CurychČtvrtfinále 1
čtvrtek 28. 5.16:15, FribourgČtvrtfinále 2
čtvrtek 28. 5.20:15, CurychČtvrtfinále 3
čtvrtek 28. 5.20:15, FribourgČtvrtfinále 4
  • Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.

O bronz

Program semifinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
sobota 30. 5.14:30, CurychSemifinále 1
sobota 30. 5.18:30, CurychSemifinále 2

Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?

  • 1. umístění ve skupině
  • 2. body v základní skupině
  • 3. rozdíl branek v základní skupině
  • 4. vstřelené góly v základní skupině
  • 5. nasazení do turnaje

Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
neděle 31. 5.15:30, CurychO 3. místo
neděle 31. 5.20:15, CurychFinále

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Zranění, měsíce na hotelu a rehabilitace. Samota mě nejvíc naučila, líčí Rousek

Lukáš Rousek (13) slaví se spoluhráči z Buffalo Sabres svůj první gól v NHL.

Čtyři roky bojoval o místo v Buffalu, musel překonat těžké zranění, aby nakonec Lukáš Rousek zažil snový debut v NHL. Jaké to je, když vás na ledě i v životě vede bývalý profesionální hokejista? A...

