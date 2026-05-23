Systém a pavouk MS v hokeji 2026:
- Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.
- Čechy po výhře nad Dánskem zaskočila šokující porážka se Slovinskem (2:3 po prodloužení), ale zaváhání napravili vítězstvím nad Švédskem (4:3) a zdolali také Itálii (3:1).
Situace ve skupině B: český postup je blízko
Češi mají po čtyřech zápasech deset bodů. Na postup do čtvrtfinále téměř jistě postačí zisk dvanácti bodů. Národní tým čekají ještě souboje se Slovenskem (sobota 23. 5.), Norskem (pondělí 25. 5.) a Kanadou (úterý 26. 5.).
Pro případné nasazení do čtvrtfinále je velmi důležité vítězství nad Švédskem. Pokud by oba týmy měly po základní skupině stejný počet bodů, Češi by skončili v tabulce před Seveřany.
Výběr kouče Radima Rulíka má slušnou šanci na postup z prvního nebo druhého místa. Ve čtvrtfinále by se tak vyhnul nejlepším týmům ze skupiny A, kde kralují domácí Švýcarsko a Finsko.
|Tým
|Soupeři ve zbývajících zápasech
|Kanada
|Slovensko, Česko
|Slovensko
|Česko, Kanada, Švédsko
|Česko
|Slovensko, Norsko, Kanada
|Norsko
|Švédsko, Česko, Dánsko
|Švédsko
|Norsko, Slovensko
Situace ve skupině A: suverénní Švýcaři a Finové
Skvěle si vedou domácí Švýcaři a Finové. Oba týmy ještě neztratily ani bod a mají jistý postup do čtvrtfinále. Zatím se nedaří omlazenému týmu USA. Po prohře s Lotyšskem si dokonce zkomplikoval boj o postup do play off. Naděje si dělají Německo, Rakousko, Lotyšsko i Maďarsko.
|Tým
|Soupeři ve zbývajících zápasech
|Švýcarsko (jistý postup)
|Maďarsko, Finsko
|Finsko (jistý postup)
|Rakousko, Švýcarsko
|Rakousko
|Německo, Finsko, USA
|USA
|Maďarsko, Rakousko
|Maďarsko
|Švýcarsko, USA, Lotyšsko
|Lotyšsko
|Británie, Maďarsko
|Německo
|Rakousko, Velká Británie
Pro zajímavost si můžete prohlédnout aplikaci postupové matematiky, kterou vytvořil programátor Dominik Jašek. Ve svém modelu pomocí takzvané metody Monte Carlo simuluje 50 000 variant zbývajících zápasů ve skupinách a v procentech následně určuje potenciálního českého soupeře pro čtvrtfinále.
Co rozhoduje při rovnosti bodů?
Jaká kritéria rozhodují, pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů?
- Stejný bodový zisk mají dva týmy
- Rozhodne vzájemný zápas: Lépe se umístí tým, který vyhrál vzájemné utkání.
- Stejný bodový zisk má tři a více týmů
- Rozhoduje minitabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy bodově vyrovnaných týmů.
- Hodnotí se:
- počet bodů ze vzájemných zápasů
- rozdíl skóre
- vyšší počet vstřelených gólů
Program čtvrtfinále na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|čtvrtek 28. 5.
|16:15, Curych
|Čtvrtfinále 1
|čtvrtek 28. 5.
|16:15, Fribourg
|Čtvrtfinále 2
|čtvrtek 28. 5.
|20:15, Curych
|Čtvrtfinále 3
|čtvrtek 28. 5.
|20:15, Fribourg
|Čtvrtfinále 4
- Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.
Program semifinále na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|sobota 30. 5.
|14:30, Curych
|Semifinále 1
|sobota 30. 5.
|18:30, Curych
|Semifinále 2
Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?
Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|neděle 31. 5.
|15:30, Curych
|O 3. místo
|neděle 31. 5.
|20:15, Curych
|Finále