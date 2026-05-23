Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

Autor:
  14:59
Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku se blíží do rozhodující fáze. Jak vypadají české šance na postup do čtvrtfinále a na koho by národní tým mohl narazit?

ÚMORNÁ DŘINA. Znavení čeští hokejisté hromadně slaví vítězství nad Itálií, proti níž museli ve třetí třetině otáčet ze senzačního stavu 0:1. | foto: Reuters

Systém a pavouk MS v hokeji 2026:

  • Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.
  • Čechy po výhře nad Dánskem zaskočila šokující porážka se Slovinskem (2:3 po prodloužení), ale zaváhání napravili vítězstvím nad Švédskem (4:3) a zdolali také Itálii (3:1).

Situace ve skupině B: český postup je blízko

Češi mají po čtyřech zápasech deset bodů. Na postup do čtvrtfinále téměř jistě postačí zisk dvanácti bodů. Národní tým čekají ještě souboje se Slovenskem (sobota 23. 5.), Norskem (pondělí 25. 5.) a Kanadou (úterý 26. 5.).

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Kanada 5 4 1 0 0 25:10 14
2.  Slovensko 4 3 1 0 0 16:7 11
3.  Česko 4 3 0 1 0 13:8 10
4.  Švédsko 5 3 0 0 2 21:11 9
5.  Norsko 4 2 0 1 1 14:8 7
6.  Dánsko 5 1 0 0 4 9:20 3
7.  Slovinsko 6 0 1 1 4 8:24 3
8.  Itálie 5 0 0 0 5 2:20 0

Pro případné nasazení do čtvrtfinále je velmi důležité vítězství nad Švédskem. Pokud by oba týmy měly po základní skupině stejný počet bodů, Češi by skončili v tabulce před Seveřany.

Výběr kouče Radima Rulíka má slušnou šanci na postup z prvního nebo druhého místa. Ve čtvrtfinále by se tak vyhnul nejlepším týmům ze skupiny A, kde kralují domácí Švýcarsko a Finsko.

Jaké zápasy ještě čekají týmy, které bojují o postup do čtvrtfinále
TýmSoupeři ve zbývajících zápasech
KanadaSlovensko, Česko
SlovenskoČesko, Kanada, Švédsko
ČeskoSlovensko, Norsko, Kanada
NorskoŠvédsko, Česko, Dánsko
ŠvédskoNorsko, Slovensko

Situace ve skupině A: suverénní Švýcaři a Finové

Skvěle si vedou domácí Švýcaři a Finové. Oba týmy ještě neztratily ani bod a mají jistý postup do čtvrtfinále. Zatím se nedaří omlazenému týmu USA. Po prohře s Lotyšskem si dokonce zkomplikoval boj o postup do play off. Naděje si dělají Německo, Rakousko, Lotyšsko i Maďarsko.

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Švýcarsko 5 5 0 0 0 26:5 15
2.  Finsko 5 5 0 0 0 24:5 15
3.  Rakousko 4 3 0 0 1 12:14 9
4.  Lotyšsko 5 2 0 0 3 10:16 6
5.  USA 5 1 1 0 3 14:17 5
6.  Německo 5 1 0 1 3 11:17 4
7.  Maďarsko 4 1 0 0 3 10:14 3
8.  Velká Británie 5 0 0 0 5 4:23 0
Jaké zápasy ještě čekají týmy, které bojují o postup do čtvrtfinále
TýmSoupeři ve zbývajících zápasech
Švýcarsko (jistý postup)Maďarsko, Finsko
Finsko (jistý postup)Rakousko, Švýcarsko
RakouskoNěmecko, Finsko, USA
USAMaďarsko, Rakousko
MaďarskoŠvýcarsko, USA, Lotyšsko
LotyšskoBritánie, Maďarsko
NěmeckoRakousko, Velká Británie

Pro zajímavost si můžete prohlédnout aplikaci postupové matematiky, kterou vytvořil programátor Dominik Jašek. Ve svém modelu pomocí takzvané metody Monte Carlo simuluje 50 000 variant zbývajících zápasů ve skupinách a v procentech následně určuje potenciálního českého soupeře pro čtvrtfinále.

Co rozhoduje při rovnosti bodů?

Jaká kritéria rozhodují, pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů?

  • Stejný bodový zisk mají dva týmy
  • Rozhodne vzájemný zápas: Lépe se umístí tým, který vyhrál vzájemné utkání.
  • Stejný bodový zisk má tři a více týmů
  • Rozhoduje minitabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy bodově vyrovnaných týmů.
  • Hodnotí se:
    • počet bodů ze vzájemných zápasů
    • rozdíl skóre
    • vyšší počet vstřelených gólů

Program čtvrtfinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
čtvrtek 28. 5.16:15, CurychČtvrtfinále 1
čtvrtek 28. 5.16:15, FribourgČtvrtfinále 2
čtvrtek 28. 5.20:15, CurychČtvrtfinále 3
čtvrtek 28. 5.20:15, FribourgČtvrtfinále 4
  • Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.

O bronz

Program semifinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
sobota 30. 5.14:30, CurychSemifinále 1
sobota 30. 5.18:30, CurychSemifinále 2

Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?

  • 1. umístění ve skupině
  • 2. body v základní skupině
  • 3. rozdíl branek v základní skupině
  • 4. vstřelené góly v základní skupině
  • 5. nasazení do turnaje

Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
neděle 31. 5.15:30, CurychO 3. místo
neděle 31. 5.20:15, CurychFinále

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Česko - Itálie 3:1. Úleva. Hokejisté se znovu trápili s outsiderem, museli otáčet

TOTÁLNÍ EUFORIE. Čeští hokejisté vydřeli obrat v duelu s Italií, nadšení Davida...

Čeští hokejisté na mistrovství světa málem podruhé padli s jasným outsiderem. Proti Itálii ale ve třetí třetině dokázali skóre otočit a zvítězit 3:1. U nečekaného vývoje byl znovu brankář Dominik...

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

ÚMORNÁ DŘINA. Znavení čeští hokejisté hromadně slaví vítězství nad Itálií,...

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku se blíží do rozhodující fáze. Jak vypadají české šance na postup do čtvrtfinále a na koho by národní tým mohl narazit?

23. května 2026  14:59

Česko - Slovensko. Derby o důležité body, kdo se přiblíží čtvrtfinále? Chytá Kořenář

Český kouč Radim Rulík udílí na tréninku během MS ve Fribourgu pokyny svým...

Kýžený postup do čtvrtfinále už se blíží, zajištěný ale ještě zdaleka není. Čeští hokejisté se o další důležité body utkávají s dosud neporaženým Slovenskem, v sobotním pátém vystoupení na...

23. května 2026  14:50

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

23. května 2026  14:48

Lotyšsko - USA 4:2. Favorit opět ztratil a komplikuje si postup do čtvrtfinále

Aktualizujeme
Lotyšský obránce Miks Tumanovs (42) doklízí puk před americkým útočníkem Mattem...

Ve skupině A na hokejovém mistrovství světa se schyluje k zásadním bojům o postup do čtvrtfinále. Ten si komplikují hráči Spojených států, kteří padli s Lotyši 2:4. Domácí Švýcaři se pustí už do...

23. května 2026  14:47

Dánsko - Slovinsko 4:0. Seveřané mají první výhru, čtyřmi body zazářil Aagaard

Aktualizujeme
Dánský útočník Patrick Russell (63) překonává slovinského brankáře Lukáše...

Kromě odpoledního duelu Čechů se Slováky jsou v sobotu ve Fribourgu na programu ještě další dva zápasy. Už od 12.20 hráli Dánové se Slovinci, Seveřané si díky výhře 3:0 připsali první body na...

23. května 2026  14:30

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi se chystají na souboj se Slováky

Sledujeme online
Hokejový útočník Jan Mandát pálí během tréninku české reprezentace před...

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

23. května 2026  11:02

Moták s Grossem dorazili na MS. Víc hlav víc ví, můžou nám pomoct, říká Kalous

Nový kouč českých hokejistů Zdeněk Moták (vpravo)a jeho asistent Pavel Gross.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Dobrovolné ranní rozbruslení tradičně nemělo velkou účast. Dorazili jen dva brankáři a dva hokejisté do pole. Ovšem také dvě nové tváře, které sledovaly cvičení na ochozu podél kluziště. Na...

23. května 2026  10:53

Hokej mě nudil tak, že jsem musel začít žrát. Jágr vtipkoval o kilech navíc

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Jaromír Jágr po nějaké době znovu pobavil fanoušky a ukázal, že si umí udělat legraci i sám ze sebe. Legendární hokejista zveřejnil na sociálních sítích video, ve kterém si utahuje ze své aktuální...

23. května 2026  10:46

Přišel, viděl a... skoro zrak ztratil. Bizarní úprk amerického gólmana z Prostějova

Logan Stein v brance Prostějova v zápase s Kopřivnicí.

Moc často se nevidí, aby do české druhé ligy – neprofesionální soutěže – přijel hokejista z USA, který se pyšní zlatou medailí z juniorského mistrovství světa. Prostějovští Jestřábi tuto zdánlivě...

23. května 2026

Z parťáků nepřátelé: Nic si nedarujeme. I pro mladou generaci je derby velká věc

Slovák Adam Sýkora (vlevo) při rozbruslení s českým parťákem Jaroslavem...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Vazeb mezi oběma reprezentacemi najdete spoustu. Spoluhráči, staří známí. Jeden vztah ale přece jen vyčnívá. „Jestli se mi nabídne, u mantinelu ho přimlasknu!“ slibuje Jaroslav Chmelař před zápasem...

23. května 2026  9:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vegas slaví druhou výhru na ledě Colorada, rozhodly tři góly ze závěru

Ivan Barbašov a Noah Hanifin oslavují gól Vegas.

Hokejisté Vegas v play off NHL dál překvapují na úkor favorita. Po úvodní výhře 4:2 uspěli i v odvetě na ledě Colorada pro změnu 3:1 a vrací se domů za stavu série 2:0 na zápasy. Páteční souboj...

23. května 2026  7:06,  aktualizováno  7:43

Peníze? Já jel za Červenkou! Birner o Fribourgu říká: Tehdy mě zachránil z Ruska

Premium
Roman Červenka hrál ve Fribourgu i s Michalem Birnerem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku V klubu strávil dva roky. A během povídání velmi brzy poznáte, jakou v něm zanechaly výraznou stopu. Když bývalý útočník a dnes sportovní ředitel Liberce Michal Birner začne o Fribourgu vyprávět,...

23. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.