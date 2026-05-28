Mistrovství světa v hokeji 2026

Pavouk MS v hokeji 2026: program semifinále a zápasů o medaile. Česko vypadlo

  23:06
Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dospělo k semifinálovým duelům. Češi se mezi nejlepší čtveřici nevešli, když nezvládli souboj s Finskem. To si zahraje proti Kanadě. Druhou dvojici tvoří Švýcarsko a Norsko. Jaký je program semifinále?

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě | foto: Reuters

Program semifinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
sobota 30. 5.CurychKanada – Finsko
sobota 30. 5.CurychŠvýcarsko – Norsko
  • Dvojice pro semifinále byly sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.
Kanada
4:0
USA
Norsko
2:0
Lotyšsko
Švýcarsko
3:1
Švédsko
Finsko
4:1
Česko

O bronz

Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
neděle 31. 5.15:30, CurychO 3. místo
neděle 31. 5.20:15, CurychFinále

Systém a pavouk MS v hokeji 2026:

  • Ze základních skupin postoupilo do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určil následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.

Výsledky čtvrtfinále MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
čtvrtek 28. 5.20:20, CurychŠvýcarsko – Švédsko3:1
čtvrtek 28. 5.16:20, CurychFinsko – ČESKO4:1
čtvrtek 28. 5.16:20, FribourgKanada – USA4:0
čtvrtek 28. 5.20:20, FribourgNorsko – Lotyšsko2:0
  • Finsko vs. Česko 4:1
    Češi potvrdili, že na tomto šampionátu to nebylo ono. Proti Finům většinu času nestíhali, nehrnuli se do osobních soubojů, kazili přihrávky a jen výjimečně se dostali ke gólovým šancím.
  • Kanada vs. USA 4:0
    Mladý americký tým, který postoupil do play off ze čtvrtého místa, odehrál proti hvězdami nabité reprezentaci Kanady slušný zápas. Definitivně rozhodly až dva góly do prázdné branky.
  • Norsko vs. Lotyšsko
    Disciplína, skvělý brankář a maximální efektivita. Vše, co zdobilo Nory už v základní skupině, zafungovalo i ve čtvrtfinále. Poslední třetinu sice prohráli 4:19 na střely, ale radost z historicky prvního postupu do semifinále jim to určitě nevezme.
  • Švýcarsko vs. Švédsko 4:1
    Domácí prostředí, skvěle poskládaný tým a velká forma. Švýcaři sice v utkání obdrželi první gól, ale zápas otočili a potvrdili, že tenhle výběr má minimálně na finále.
  • Dvojice pro semifinále byly sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.

Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?

  • 1. umístění ve skupině
  • 2. body v základní skupině
  • 3. rozdíl branek v základní skupině
  • 4. vstřelené góly v základní skupině
  • 5. nasazení do turnaje

Konečné tabulky základních skupin

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Švýcarsko 7 7 0 0 0 39:7 21
2.  Finsko 7 6 0 0 1 31:11 18
3.  Lotyšsko 7 4 0 0 3 24:17 12
4.  USA 7 3 1 0 3 25:21 11
5.  Německo 7 3 0 1 3 23:22 10
6.  Rakousko 7 3 0 0 4 17:29 9
7.  Maďarsko 7 1 0 0 6 14:38 3
8.  Velká Británie 7 0 0 0 7 7:35 0
Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Kanada 7 6 1 0 0 33:13 20
2.  Norsko 7 4 1 1 1 25:14 15
3.  Česko 7 4 0 1 2 19:17 13
4.  Švédsko 7 4 0 0 3 27:16 12
5.  Slovensko 7 3 1 0 3 21:19 11
6.  Dánsko 7 1 1 1 4 15:26 6
7.  Slovinsko 7 1 1 1 4 13:25 6
8.  Itálie 7 0 0 1 6 5:28 1
MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

Čtvrtfinále

Kompletní los
MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa hrají v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a výsledky...

28. května 2026  23:11

Švýcarsko - Švédsko 3:1. Suverénní jízda domácích pokračuje, postup řídil Josi

Denis Malgin střílí druhý gól Švýcarska ve čtvrtfinále mistrovství světa proti...

Švýcarští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Švédsko 3:1 a potřetí v řadě postoupili do bojů o medaile. Domácí museli duel otáčet, nejprve vyrovnal kapitán Roman Josi a následně...

28. května 2026  20:20,  aktualizováno  23:08

Norsko - Lotyšsko 2:0. Seveřané poprvé v semifinále, Haukeland vychytal třetí nulu

Tinus Koblar slaví se spoluhráči na střídačce gól ve čtvrtfinále mistrovství...

Norští hokejisté poprvé v historii postoupili do semifinále mistrovství světa. Lotyšsko přehráli 2:0 i díky 34 zákrokům brankáře Henrika Haukelanda. Vítězný čtvrtfinálový gól dal ve 28. minutě Tinus...

28. května 2026  20:19,  aktualizováno  22:45

Rulík se loučil, přiznal strach o postup ze skupiny: Za 90 procenty nominace si stojím

Český kouč Radim Rulík ze střídačky napjatě sleduje nevydařené čtvrtfinále s...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Trvalo, než dorazil. Zatímco hovořil, o pár metrů dál už se rozjížděla bitva mezi Švýcarskem a Švédskem. „Tak pojďme do mě, chlapi,“ hlásil s úsměvem Radim Rulík. Pak povídal. A povídal. Nejdéle za...

28. května 2026  22:15

Zemřel Claude Lemieux. Stanley Cup vyhrál čtyřikrát, působil i ve Švýcarsku a Číně

Claude Lemieux krátce před smrtí, zdraví fanoušky Montreal Canadiens.

Zemřel Claude Lemieux, čtyřnásobný vítěz Stanleyova poháru. Bývalému kanadskému hokejovému útočníkovi bylo 60 let. Ještě v pondělí nesl Lemieux pochodeň při tradičním předzápasovém rituálu v hale...

28. května 2026  20:46

Červenka: Nemáme na to, abychom MS vyhrávali každý rok. Skončí v reprezentaci?

Zklamaný reprezentační kapitán Roman Červenka po prohraném čtvrtfinále proti...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Zklamání dával jasně najevo. Ani po letech nepociťuje vyřazení rozdílně. Pořád ho bolí, snad dokonce ještě víc. I tak ale kapitán českých hokejistů Roman Červenka po čtvrtfinálové porážce 1:4 s...

28. května 2026  20:20

Uspěl favorit. Ukázali jsme bicepsy, když bylo třeba, pochvalují si finská média

Finský kapitán Aleksander Barkov se po čtvrtfinále zdraví s českým tahounem...

Finská média chválí hokejisty za jednoznačný postup do semifinále mistrovství světa přes českou reprezentaci (4:1) a již vyhlíží jméno soupeře pro sobotní boj o finále. Komentátor Sami Hoffrén na...

28. května 2026  19:43

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

28. května 2026  19:24

Kanada - USA 4:0. Obhájce titulu vyřazen. Trefil se opět Celebrini, poprvé i Crosby

Macklin Celebrini slaví s Markem Scheifeleem a Ryanem O'Reillyem v 19. minutě...

Američtí hokejisté světové zlato z loňského Stockholmu neobhájí. Ve čtvrtfinále ve Fribourgu podlehli 0:4 Kanadě, která jim oplatila porážku z finále únorových olympijských her v Miláně. O...

28. května 2026  16:19,  aktualizováno  19:13

Zlatá Praha, zážitek s Kanadou i neslavný konec. Rulík se loučí, jaká byla jeho éra?

Vyhlášení výsledků ankety Zlatá hokejka 2025. Kouč českých hokejistů Radim...

Po květnovém mistrovství světa jeho tříletá štace u hokejového národního týmu definitivně končí. Radim Rulík během ní dovedl Česko k titulu mistrů světa, na olympijských hrách jeho svěřenci trápili...

28. května 2026  19:10

