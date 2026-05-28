Program semifinále na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|sobota 30. 5.
|Curych
|Kanada – Finsko
|sobota 30. 5.
|Curych
|Švýcarsko – Norsko
- Dvojice pro semifinále byly sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.
Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|neděle 31. 5.
|15:30, Curych
|O 3. místo
|neděle 31. 5.
|20:15, Curych
|Finále
Systém a pavouk MS v hokeji 2026:
- Ze základních skupin postoupilo do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určil následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.
Výsledky čtvrtfinále MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|čtvrtek 28. 5.
|20:20, Curych
|Švýcarsko – Švédsko
|3:1
|čtvrtek 28. 5.
|16:20, Curych
|Finsko – ČESKO
|4:1
|čtvrtek 28. 5.
|16:20, Fribourg
|Kanada – USA
|4:0
|čtvrtek 28. 5.
|20:20, Fribourg
|Norsko – Lotyšsko
|2:0
- Finsko vs. Česko 4:1
Češi potvrdili, že na tomto šampionátu to nebylo ono. Proti Finům většinu času nestíhali, nehrnuli se do osobních soubojů, kazili přihrávky a jen výjimečně se dostali ke gólovým šancím.
- Kanada vs. USA 4:0
Mladý americký tým, který postoupil do play off ze čtvrtého místa, odehrál proti hvězdami nabité reprezentaci Kanady slušný zápas. Definitivně rozhodly až dva góly do prázdné branky.
- Norsko vs. Lotyšsko
Disciplína, skvělý brankář a maximální efektivita. Vše, co zdobilo Nory už v základní skupině, zafungovalo i ve čtvrtfinále. Poslední třetinu sice prohráli 4:19 na střely, ale radost z historicky prvního postupu do semifinále jim to určitě nevezme.
- Švýcarsko vs. Švédsko 4:1
Domácí prostředí, skvěle poskládaný tým a velká forma. Švýcaři sice v utkání obdrželi první gól, ale zápas otočili a potvrdili, že tenhle výběr má minimálně na finále.
